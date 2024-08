Green Mining Innovation Inc. annonce la publication de ses états financiers 2023 et celui du premier trimestre 2024

(TSX - V : GMI) (GDMIF. : OTCM)

QUÉBEC, 07 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Mining Innovation Inc. (ci-après « GMI ») annonce que ses états financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que ceux du premier trimestre 2024 sont maintenant disponibles sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) et sur le site de greenmininginnovation.ca



Malgré un début d’année difficile en raison de la cyberattaque dont nous avons été victimes, nous sommes satisfaits de nos résultats pour l'année 2023. Nous maintenons une approche vigilante et efficiente dans la gestion de nos dépenses, dans l’optique de préserver la valeur actionnariale et d’éviter la dilution du capital de notre société.

Entre le 31 décembre 2022 et 2023:

Le fonds de roulement est passé d’un déficit de 656 162,00 $ CA à un déficit réduit de 92 436,00 $ CA;

L'équité a évolué d’un solde négatif de 490 801,00 $ CA à un solde positif de 1 610 259,00 $ CA;

Le total des actifs a augmenté de 187 231,00 $ CA à 2 122 220,00 $ CA sur la même période;

La capitalisation boursière de la société a enregistré une hausse passant de 840 000,00 $ CA à 3 489 605,00 $ CA.

NOTE POUR LES ACTIONNAIRES

La situation demeure inchangée à tous les niveaux. Que l’on considère le nombre d'actions détenues, leur valeur financière déterminée par le marché, ou les implications fiscales, aucune conséquence n’est à noter. Il en est de même pour la société qui ne subit aucun impact fiscal.

RECOMMANDATION DU CA

Le conseil d'administration recommandera lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires (septembre 2024) la radiation de la quasi-totalité du déficit accumulé pour un montant de 16 288 523,00 $ CA. En contrepartie du compte de capital des actions ordinaires pour un montant de 15 076 839,00 $ CA et du surplus d'apport de 1 211 684,00 $ CA. Compte tenu que ce déficit accumulé a été encouru à même l'argent reçu en capital des actions ordinaires et dépensé sur des propriétés qui ont été radiées depuis. Conditionnelle à l’approbation des vérificateurs et des actionnaires de la société.

En procédant ainsi, nous permettrons au nouveau conseil d'administration d'améliorer la situation financière de la société afin de trouver le financement nécessaire pour mener à bien les projets existants et ceux dont la société a fait l'acquisition en 2023.

Les états financiers complets, ainsi que le rapport de gestion, peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR www.sedar.com et sur le site de greenmininginnovation.ca



