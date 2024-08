Gent, 9 août 2024, 18h30 CET, communiqué de presse / information non réglementée

ABO-Group Environment : encore 2 enterprises françaises ajoutées

ABO-Group Environment intègre 2 entreprises dans les départements de la Gironde (33) et de la Haute-Vienne (87) Odace à Bordeaux, spécialiste en hydrologie et hydrogéologie, qui sera intégré à ABO-ERG Environnement. Soltech à Limoges, spécialiste des forages profonds pour l'exploitation minière et les essais géologiques, qui sera intégré à la filiale française d'ABO, GeoSonic.

Cela renforce la présence d'ABO Group France dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Avec cette double intégration, ABO Group France étend sa couverture géographique en France. Cela permet une utilisation plus efficace et durable des techniciens. ABO-Group opte pour une forte présence régionale avec des bureaux locaux, conformément à la stratégie visant à renforcer ABO-Group en Nouvelle-Aquitaine.

SOLTECH – RENFORCEMENT DE L’EXPERTISE

Avec Soltech, ABO renforce son expertise en hydrogéologie et en exploration minière, se positionnant ainsi de manière optimale pour répondre à la demande croissante d'études de ressources et de carrières. Ces activités sont soutenues par la Critical Raw Materials Act, avec laquelle l'Europe souhaite accroître son contrôle sur les matières premières importantes pour la transition énergétique et l'économie numérique, tout en poursuivant l'indépendance économique européenne.

Grâce à cette intégration, l'équipe d'experts spécialisés de GeoSonic s'élargit à une trentaine de personnes. Cela permet à ABO-Group de réaliser encore mieux des projets de référence complexes, comme dans la carrière de kaolin de Beauvoir, où GeoSonic a réalisé des forages carottés dans le cadre d'une demande de permis d'exploitation de lithium pour Imerys. L'exploitation, qui devrait commencer en 2028, pourrait produire chaque année suffisamment de lithium pour 700 000 véhicules électriques.

ODACE – SPÉCIALISATION EN GESTION DE L'EAU

Odace est un bureau d'études spécialisé dans les questions environnementales, et plus particulièrement dans la gestion de l'eau. Leurs services comprennent des études environnementales, des études réglementaires ainsi que des conseils en gestion de l'eau. Cette acquisition, en plus de celle d'Eau et Perspectives en janvier de cette année, donne ABO-Group une position de premier plan dans ce créneau en pleine croissance.

Over ABO-Group Environment, Soltech en Odace

ABO-Group Environment est un bureau d'ingénierie spécialisé, coté en bourse, qui se concentre sur la géotechnique, l'environnement et la réhabilitation des sols. À travers ses divisions conseil, tests et surveillance, ABO-Group est présent en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu'à l'international. ABO-Group garantit à ses clients des solutions durables. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, vous pouvez visiter le site web d'ABO-GROUP ( www.abo-group.eu ).

Soltech France est spécialisée dans les forages d'eau, l'exploration minière et l'installation d'équipements de surveillance souterraine pour le suivi de la qualité des eaux souterraines et des sols.

https://www.sol-tech.fr

Odace France, un bureau d'études spécialisé dans la gestion de l'eau, propose des solutions techniques pour l'assainissement et le traitement des eaux usées, la gestion de l'eau potable, la gestion des eaux pluviales, l'hydrologie et l'hydrogéologie aux promoteurs, entreprises, collectivités et particuliers.

https://odace-environnement.fr

