Inauguration d’une nouvelle phase : la ville de Wuxi, en Chine orientale, accueille la Conférence sur le développement des talents de Taihu 2024

WUXI, Chine, 10 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 9 août, la Conférence sur le développement des talents de Taihu 2024 a débuté à Wuxi, dans l’est de la Chine. L’événement de cette année s’articule autour du thème « Nouvelle ère, nouveaux talents et nouvelle écologie », selon le Comité d’organisation.



Surnommée « la perle du lac Taihu », la ville de Wuxi est située au cœur du delta du fleuve Yangtsé et est réputée pour sa culture bien ancrée prônant la valorisation du savoir et de la diligence. En 2023, son économie a atteint 1,5456 billion de yuans.

Ces dernières années, Wuxi a accueilli six fois de suite le Sommet des talents de Taihu, attirant près de 200 lauréats du prix Nobel et académiciens de Chine et de l’étranger. Ces événements ont considérablement renforcé la synergie entre la solide base industrielle de Wuxi et son réservoir de talents, débouchant sur près de 1 300 projets de collaboration industrie-université-recherche et sur le succès de plus de 15 500 projets de talents de haute qualité à l’échelle mondiale. En 2023, Wuxi a davantage étendu sa portée en organisant des concours d’innovation et d’entrepreneuriat en France et au Royaume-Uni, offrant aux talents internationaux la possibilité de démontrer leur potentiel. Cette année, Wuxi a lancé quatre plateformes, ciblant des régions clés en Chine, notamment la région Pékin-Tianjin-Hebei, le delta du fleuve Yangtsé, la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et la zone économique du Triangle de l’Ouest, cherchant ainsi à renforcer son attrait national.

Mohammad Khaja Nazeeruddin, membre élu de l’Académie européenne des sciences et membre de la Société royale de chimie, a battu à plusieurs reprises le record mondial de l’efficacité de conversion des cellules en pérovskite. Il collabore avec UtmoLight, une entreprise de haute technologie dont le siège se trouve à Wuxi, en tant que scientifique en chef depuis 2020. Lors de la conférence, il a salué l’importance accordée par la région à la collaboration entre le monde universitaire, l’industrie et les pouvoirs publics, et plus particulièrement la position proactive des autorités locales en matière de promotion de l’innovation et de soutien aux initiatives de recherche. Il a fait remarquer que Wuxi dispose d’un riche vivier de professionnels et de chercheurs qualifiés, créant ainsi un environnement propice à la recherche de pointe et aux applications pratiques.

Du Xiaogang, secrétaire du Comité municipal du PCC de Wuxi, a souligné que sa ville avait toujours été pionnière dans l’exploration des politiques nationales en matière de talents. Dans la phase de développement de nouvelles ressources productives de qualité, Wuxi instaure un environnement plus ouvert et inclusif et offre des services chaleureux et attentionnés aux innovateurs et aux entrepreneurs. Ainsi, la ville devient une destination de choix pour les talents du monde entier qui souhaitent poursuivre leurs rêves.

Source : Le Comité d’organisation de la Conférence sur le développement des talents de Taihu