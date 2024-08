Après Pan Zhanle et Zheng Qinwen, les nageuses chinoises remportent une première médaille d’or olympique historique en natation artistique ! Cosmo Lady impressionne Paris

PARIS, 11 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaire officiel de l’équipe chinoise de natation artistique, Cosmo Lady, grande marque chinoise de lingerie, célèbre cette victoire à sa manière. Depuis le 5 août, un élégant bus arborant la couleur officielle de la marque, le « Cosmo Pink », sillonne les lieux emblématiques de Paris, tels que la tour Eiffel et l’Arc de Triomphe. Cette initiative a non seulement suscité un profond sentiment de fierté chez les supporters chinois à l’étranger, mais elle a également été unanimement saluée par le public, tant en Chine qu’à l’étranger.



Après les médaillés d’or olympiques Pan Zhanle et Zheng Qinwen, l’équipe chinoise de natation artistique est entrée dans l’histoire en remportant la toute première médaille d’or olympique en natation artistique ! Cette performance historique a suscité une vague de fierté nationale et un engouement sans précédent, des millions de Chinois célébrant cette victoire capitale.

M. Zheng Yaonan, président-directeur général de Cosmo Lady

Depuis dix ans, l’équipe perfectionne ses compétences, fait honneur à la nation et met en valeur la ténacité des athlètes chinois sur la scène internationale. En tant que partenaire officiel de l’équipe, Cosmo Lady partage l’immense fierté et le grand honneur qui animent 1,4 milliard de Chinois.

M. Zheng Yaonan, PDG de Cosmo Lady, a déclaré : « Cosmo Lady s’engage à proposer des créations remarquables, à concevoir des produits d’une qualité inégalée et à fournir un service en or, afin de permettre à chaque femme de rayonner de confiance et de beauté. » Convaincue du potentiel dont fait preuve l’équipe pour parvenir à des résultats exceptionnels, Cosmo Lady est résolue à créer davantage de surprises d’une qualité sans pareille, à se positionner en tant que leader du secteur et à mettre en valeur l’attrait des marques chinoises dans le monde entier.

Source: Cosmo Lady

Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c0da294-b4f8-403c-a03e-e6bde4ea643a