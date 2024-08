Esker clarifie sa position par rapport aux récentes rumeurs d’offres publiques

Lyon, le 12 août 2024

Un article de presse daté du 9 août 2024 a révélé que Bridgepoint Group Plc (« Bridgepoint ») envisage de lancer une offre publique d’achat pour Esker (la « Société »).

Esker confirme être en discussions avec Bridgepoint concernant une offre éventuelle.

Dans le cadre de son processus stratégique continu, la Société évalue régulièrement ses options, incluant la recherche de nouveaux actionnaires stratégiques mais aussi la poursuite de son parcours remarquable en tant qu’entreprise cotée en bourse.

Les discussions en cours avec Bridgepoint s’inscrivent dans cette démarche. Il n’y a aucune certitude que ces discussions aboutiront à un accord ou à une transaction, ni quant aux conditions et au calendrier de celle-ci.

Esker s’engage à tenir le public informé de tout développement significatif à ce sujet.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

