Exploiter l'innovation numérique des jeunes pour protéger leur santé mentale

TORONTO, 12 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette Journée Internationale de la Jeunesse, nous célébrons l'incroyable potentiel des jeunes à façonner un avenir durable. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas seulement composée d'innovateurs férus de technologie; elle joue également un rôle clé dans la lutte contre l'un des problèmes les plus pressants de sa génération — la santé mentale.



La santé mentale est essentielle pour que les jeunes puissent prospérer, innover et contribuer au développement durable. Pourtant, de nombreux jeunes sont confrontés à des défis croissants en matière de santé mentale en raison des pressions d'un monde en constante évolution. Nous devons investir dans des actions audacieuses pour soutenir leur bien-être mental et leur fournir les outils nécessaires pour promouvoir les solutions permettant de réaliser leur plein potentiel.

L'Initiative Being joue un rôle vital dans cet effort en investissant dans l'innovation, la recherche et le plaidoyer dans 12 pays. Accueillie par Grands Défis Canada, Being se concentre sur la prévention et la promotion, en répondant aux facteurs précoces qui influencent la santé mentale des jeunes. Comme les jeunes sont les mieux placés pour identifier ces besoins et proposer des solutions, nous collaborons avec des organisations dirigées par des jeunes pour développer des solutions innovantes locales. Ces solutions abordent les principaux facteurs qui affectent négativement la santé mentale et le bien-être des jeunes, tels que la dynamique familiale, l'intimidation, la stigmatisation, la toxicomanie, et bien plus encore.

"Nous devons placer les jeunes leaders au premier plan de la prise de décision mondiale — le leadership des jeunes, en particulier ceux ayant vécu des expériences de défis en matière de santé mentale, est si important. Dans les plateformes de plaidoyer pour la santé mentale, la participation et le leadership des populations jeunes marginalisées deviennent encore plus urgents et significatifs", déclare Viet Trinh, Conseiller Jeunesse pour l'initiative Being (Vietnam).

Les innovations numériques sont au cœur de nos efforts pour doter les jeunes des outils nécessaires à la promotion d'un changement durable tout en soutenant leur santé mentale et leur bien-être. Grands Défis Canada a soutenu une large gamme d'innovations numériques axées sur les jeunes, notamment : ‘StepWell’, un jeu numérique en Afrique du Sud axé sur la promotion de la santé mentale; ‘Baatcheet’ en Inde, qui utilise le storytelling sur le web pour aborder les problèmes de santé mentale parmi les jeunes urbains; ‘FanaFana-Chat for Change’ au Zimbabwe, qui propose un service de chatbot numérique pour améliorer le bien-être des jeunes LGBTQIA+; et en Afrique du Sud, le programme ‘Bazwa LGBTQIA+ Youth Program’ qui offre un soutien en matière de santé mentale via un chatbot AI sur WhatsApp. De plus, la plateforme ‘Tegura Ejo Heza’ au Rwanda offre un apprentissage numérique holistique et un soutien entre pairs.

Ces solutions numériques démontrent le potentiel des outils numériques pour favoriser la santé mentale, la créativité et la résilience des jeunes. Ils servent d'outils pour créer un avenir où les jeunes peuvent impulser un changement durable tout en étant soutenus dans leur parcours de santé mentale. En donnant la priorité à la santé mentale, nous pouvons aider les jeunes à diriger avec confiance, créativité et résilience.

En cette Journée Internationale de la Jeunesse, célébrons non seulement les réalisations des jeunes innovateurs, mais engageons-nous également à soutenir leur santé mentale. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque jeune dispose du soutien nécessaire pour s'épanouir et avoir un impact durable sur notre monde.

Pour plus d'informations : https://being-initiative.org/

À propos de l'initiative Being :

Accueillie par Grands Défis Canada, l'initiative Being est une initiative internationale en matière de santé mentale visant à créer un monde où les jeunes se sentent bien et s'épanouissent. Nous travaillons avec les jeunes pour améliorer leur santé mentale et leur bien-être par le biais de la recherche, de l'innovation et de la création d'écosystèmes, en mettant l'accent sur la prévention et la promotion dans 12 pays prioritaires : Colombie, Équateur, Ghana, Inde, Indonésie, Maroc, Pakistan, Roumanie, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie et Vietnam.

Being est accueillie par Grands Défis Canada (financée en partie par le gouvernement du Canada) en partenariat avec la Fondation Botnar, l'Institut national de recherche en santé et en soins du Royaume-Uni (NIHR), Orygen, la Science for Africa Foundation et United for Global Mental Health.