Ressources Cerro de Pasco dépose ses états financiers annuels audités

MONTRÉAL, 12 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE:CDPR) (Frankfurt: N8HP) («CDPR» ou la «Société») est heureuse de confirmer qu’à la suite de l’ordonnance d’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants (l’« ordonnance ») rendue par l’autorité principale de la Société, l’Autorité des marchés financiers le 30 juillet 2024, elle a complété le dépôt, le 12 août 2024, de ses états financiers consolidés audités, de son rapport de gestion, ainsi que des attestations des dirigeants pour l’exercice terminé le 31 mars 2024 (collectivement, les «documents annuels») sous son profil SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site internet de la Société. Par conséquent, la Société s'attend à ce que l’ordonnance soit révoquée par les autorités en valeurs mobilières conformément à l'Instruction générale 12-203 relative aux ordonnances d'interdiction d'opérations limitées aux dirigeants après la clôture des marchés aujourd'hui.



Report de la date d'échéance d’une Débenture Convertible

La Société annonce également, suite à la levée de fonds d'environ 6,4 M$ complétée en 2024, que le conseil d'administration a finalisé avec succès une extension de 12 mois de l'investissement existant de RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. (« Riverfort »). La nouvelle date d'échéance est le 30 juin 2025. Cette extension permet à la Société de déployer le capital de la levée de fonds en vue du développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista.

En échange, CDPR a convenu d'une prolongation de 2 ans (la « prolongation ») d'un total de 10 500 000 bons de souscription en circulation (les « bons de souscription») initialement émis à Riverfort dans le cadre de son investissement, tous les autres termes et conditions des bons de souscription, y compris leur prix d'exercice respectif, demeurant identiques. En conséquence de la prolongation, 3 000 000 bons de souscription avec un prix d'exercice de 0,25 $ expireront le 8 novembre 2026 ; 5 000 000 bons de souscription avec un prix d'exercice de 0,15 $ expireront le 31 janvier 2028 ; et 2 500 000 bons de souscription avec un prix d'exercice de 0,15 $ expireront le 1er mai 2028.

Les bons de souscription prolongés demeurent à un prix supérieur au cours actuel et offrent la possibilité d'une injection de capital supplémentaire durant leur terme, alors que le projet progresse de manière significative.

À propos de Cerro de Pasco Resources

Ressources Cerro de Pasco est une société minière dont l’objectif est de devenir le prochain producteur de niveau intermédiaire au Pérou. CDPR se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L’approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d’une économie circulaire.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s’attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment le moment de la levée de l’ordonnance, l'utilisation du produit brut de la levée de de capital de 2024 ainsi que les activités et développement de la Société, comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l’exploration, à la mise en valeur et aux activités minières; l’incidence d’événements macroéconomiques ainsi que les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de la CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que le CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

Renseignements

Ressources Cerro de Pasco Inc.

Guy Goulet, chef de la direction

Tél. : 579-476-7000

Courriel : ggoulet@pascoresources.com