LHV Groupi tulemused juulis 2024

Juulis jätkus LHV laenuportfellide ja teiste ärimahtude kasv. AS-i LHV Group konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuga 103 miljoni euro võrra. Konsolideeritud hoiused näitasid 185 miljoni euro suurust kasvu. LHV juhitud fondide maht suurenes juulis 25 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti kuuga 6,4 miljonit.



AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum oli juulis 12,1 miljonit eurot. Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis kuuga puhaskasumit 12,1 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 88 tuhat eurot ja AS LHV Kindlustus 126 tuhat eurot. LHV Bank Ltd teenis juulis puhaskahjumit 192 tuhat eurot.

LHV Panga klientide arv suurenes juulis 3600 võrra. Panga tulemusi mõjutas plaanitust kiiremini kasvav laenuportfell, mis on toonud kaasa kõrgema intressitulu. Laenuportfelli 81 miljoni eurosest kasvust tulenes 43 miljonit ettevõtete laenudest ja 38 miljonit jaelaenudest. Kuu paistis silma suurepärase kodulaenumüügiga. Heal tasemel püsinud krediidikvaliteedi tõttu on jäänud allahindlused plaanitust madalamaks. Hoiustest suurenesid nii LHV Panga tavaklientide (+89 miljonit eurot) kui ka finantsvahendajate deposiidid (+69 miljonit eurot).

Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki laenuportfell suurenes juulis 23 miljoni euro võrra ning heaks kiidetud, ent veel väljastamata laenude summa kasvas 147 miljoni euroni. Kokku 6800 hoiustajalt kaasatud platvormihoiused suurenesid kuuga 39 miljoni euro võrra. Juunis oluliselt vähenenud finantsvahendajate hoiuste maht vähendas juuli intressitulu. LHV Banki kasumit mõjutasid plaanitust suuremad tegevuskulud, mis tulenesid aktiivsest jaepanganduse pakkumise arendamisest.

LHV Varahalduse juhitud suuremad fondid näitasid juulis volatiilsete turgude taustal positiivset tootlust. Samal ajal on võrdlusindeksi tõus jõudnud viimaste aastate tagasihoidlikuimale tasemele (juulis aastakasv 5,0%). Varahaldusettevõtte tulud ja kasumlikkus vastasid enamjaolt finantsplaanile, kulusid suurendas ühekordne personalikulu. Aktiivsete pensioniklientide arv juulis veidi vähenes 118 000 kliendini.

LHV Kindlustus näitas juulis häid müügitulemusi, kui sõlmiti 14 200 uut kindlustuslepingut 3,4 miljoni euro mahus. Kahjujuhtumeid hüvitati summas 1,8 miljonit. Seltsi kasumlikkus on finantsplaani edestamas, neto kahjusuhe on stabiilne, kulusuhe näitab langevat trendi.

LHV konsolideerimisgrupi puhaskasum edestab finantsplaani 17,7 miljoni võrra. Finantsplaan püsib.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 437 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 167 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





