Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, gibt die Neugewichtung des Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und des STOXX Bitcoin Suisse Index bekannt

TORONTO, Aug. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen („DeFi“) leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour“), ein führender Emittent von Exchange Traded Products („ETPs“), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, eine Neugewichtung ihrer EUR- und SEK-Körbe des Valour Digital Asset Basket 10 („VDAB10“) mit Wirkung zum 1. August 2024 vorgenommen hat. Diese Neugewichtung spiegelt die jüngsten Verschiebungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte wider, wobei Solana („SOL“) einen deutlichen Anstieg seiner Allokation von 9,85 % auf 12,13 % verzeichnete.



Der VDAB10 ETP bildet die Wertentwicklung der 10 größten digitalen Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung ab, wobei die Obergrenze für eine einzelne Komponente bei 30 % liegt. Die Komponenten bleiben unverändert, so dass der VDAB10 weiterhin die aktuelle Zusammensetzung des Marktes für digitale Vermögenswerte widerspiegelt. Die neue Gewichtung lautet wie folgt:

Bitcoin (BTC): 30 %

30 % Ethereum (ETH): 30 %

30 % Binance Coin (BNB): 12,30 %

12,30 % Solana (SOL): 12,13 %

12,13 % XRP (XRP): 5,07 %

5,07 % Dogecoin (DOGE): 2,73 %

2,73 % Toncoin (TON): 2,53 %

2,53 % Cardano (ADA): 2,14 %

2,14 % Avalanche (AVAX): 1,64 %

1,64 % Shiba Inu (SHIB): 1,45 %

Im Juli stieg die Performance des VDAB10 SEK um 6,77 % und des VDAB10 EUR um 4,53 %.

Darüber hinaus gibt Valour Inc. die vierteljährliche Neugewichtung des STOXX Bitcoin Suisse Index mit Wirkung zum 21. Juni 2024 bekannt. Die neuen Gewichtungen für diesen Basket lauten wie folgt:

Bitcoin (BTC): 30 %

30 % Ethereum (ETH): 30 %

30 % Solana (SOL): 18,43 %

18,43 % XRP (XRP): 6,95 %

6,95 % Cardano (ADA): 3,83 %

3,83 % Avalanche (AVAX): 3,43 %

3,43 % Chainlink (LINK): 2,62 %

2,62 % Tron (TRX): 2,37 %

2,37 % Polygon (MATIC): 1,56 %

1,56 % Cosmos (ATOM): 0,81 %

Die Aufnahme von Solana in den STOXX Bitcoin Suisse Index ist ein wichtiger Meilenstein Loris Voneschen, Head of Index Business bei Bitcoin Suisse, kommentierte: „Wir freuen uns, die Aufnahme von Solana in den STOXX Digital Asset Blue Chip Index bekannt zu geben und damit die außergewöhnliche Performance des Unternehmens im Rahmen der jüngsten Adoption zu würdigen. Um sich für den Index zu qualifizieren, müssen Protokolle in allen Metriken besser abschneiden als ihre Branchenkollegen. Diese Metriken werden durch die strenge, regelbasierte Methodologie der Bitcoin Suisse Global Crypto Taxonomy definiert.“

Im Juli verzeichnete der STOXX Bitcoin Suisse Index einen Performanceanstieg von 7,76 %.

Diese Aktualisierungen unterstreichen das Engagement von Valour, transparente, regelbasierte ETPs anzubieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen und Interessen der Anleger gerecht werden, und bestätigen die Rolle von Valour Inc. bei der Bereitstellung eines einfachen und sicheren Zugangs zu digitalen Vermögenswerten für private und institutionelle Anleger über ihre traditionellen Bankkonten.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien ist DeFi Technologies bestrebt, Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Experten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Werden Sie Teil der digitalen Community von DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter und besuchen Sie https://defi.tech/ für weitere Informationen.

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs“), die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihr traditionelles Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, die 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking umfasst, bietet Valour vollständig besicherte ETPs auf digitale Vermögenswerte mit geringen oder keinen Verwaltungsgebühren an. Die Produkte sind an europäischen Börsen, bei Banken und Brokerplattformen gelistet. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Near (NEAR), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Hedera (HBAR), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die vollständig gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen möchten oder Aktualisierungen und Finanzinformationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com .

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Zusammensetzung des VDAB10, die Leistung des VDAB10, das Interesse und das Vertrauen von Investoren in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz von dezentralisierten Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftschancen durch die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Erträge aus solchen Chancen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

