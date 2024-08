Pixel 9 en Verizon: Con Gemini AI y 5G Ultra Wideband para hacerte la vida más fácil

Los pedidos anticipados comienzan hoy



Lo que debes saber:

Reserva hoy la familia de teléfonos inteligentes Pixel 9 en Verizon.

Los clientes existentes y nuevos pueden obtener un Pixel 9 por nuestra cuenta, o hasta $800 de descuento en un nuevo teléfono inteligente de la serie Pixel 9, con intercambio que reúna los requisitos. En cualquier estado. Garantizado. Con Unlimited Ultimate 1 .

. Por tiempo limitado, obtén una actualización de memoria gratuita cuando solicites tu Pixel 9 o Pixel 9 Pro XL3.



NUEVA YORK, Aug. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon está encantado de ser el hogar de la nueva familia Google Pixel 9. Los cuatro teléfonos nuevos cuentan con la última y mejor tecnología, para que puedas hacer todas tus cosas sin problemas.

Con un diseño elegante, increíbles funciones de IA y la potencia de 5G de Verizon, la serie Google Pixel 9 tiene los mejores teléfonos inteligentes para mantenerse conectado, trabajar y divertirse en el tiempo libre. Además, estamos muy entusiasmados con todas las interesantes novedades que Google tiene para este verano. Prepárate para importantes novedades en tu forma de vivir, trabajar y jugar.

Los cuatro modelos ya están disponibles para reservar. El Pixel 9 y Pixel 9 Pro XL estarán disponibles en tiendas el 22 de agosto. El Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro Fold estarán disponibles en tiendas el 4 de septiembre y el Pixel Watch 3 estará disponible en tiendas el 10 de septiembre.

Pixel 9 estará disponible en colores Obsidian, Wintergreen y Peony a partir de $22.22 al mes durante 36 meses con la compra en Verizon Device Payment (0 % APR o Tasa Anual Equivalente; $799.99 al por menor).

estará disponible en colores Obsidian, Wintergreen y Peony a partir de $22.22 al mes durante 36 meses con la compra en Verizon Device Payment (0 % APR o Tasa Anual Equivalente; $799.99 al por menor). Pixel 9 Pro estará disponible en colores Obsidian, Porcelain y Rose Quartz a partir de $27.77 al mes durante 36 meses con la compra en Verizon Device Payment (0 % APR o Tasa Anual Equivalente; $999.99 al por menor).

estará disponible en colores Obsidian, Porcelain y Rose Quartz a partir de $27.77 al mes durante 36 meses con la compra en Verizon Device Payment (0 % APR o Tasa Anual Equivalente; $999.99 al por menor). Pixel 9 Pro XL estará disponible en colores Obsidian, Porcelain y Rose Quartz a partir de $33.33 al mes durante 36 meses con la compra en Verizon Device Payment (0 % APR o Tasa Anual Equivalente; $1,199.99 al por menor).

estará disponible en colores Obsidian, Porcelain y Rose Quartz a partir de $33.33 al mes durante 36 meses con la compra en Verizon Device Payment (0 % APR o Tasa Anual Equivalente; $1,199.99 al por menor). Pixel 9 Pro Fold estará disponible en color Obsidian a partir de $49.99 al mes durante 36 meses con la compra en Verizon Device Payment (0 % APR o Tasa Anual Equivalente; $1,799.99 al por menor).

estará disponible en color Obsidian a partir de $49.99 al mes durante 36 meses con la compra en Verizon Device Payment (0 % APR o Tasa Anual Equivalente; $1,799.99 al por menor). Pixel Watch Pro 3 estará disponible en tamaños de 41mm y 45mm a partir de $12.49 al mes durante 36 meses con la compra en Verizon Device Payment (0 % APR o Tasa Anual Equivalente; $449.99 al por menor).

estará disponible en tamaños de 41mm y 45mm a partir de $12.49 al mes durante 36 meses con la compra en Verizon Device Payment (0 % APR o Tasa Anual Equivalente; $449.99 al por menor). Pixel Buds Pro 2 estará disponible en colores Porcelain, Hazel, Wintergreen y Peony por $229.99.

Ofertas increíbles

¿Buscas un cambio? Ya sea que estés pensando en unirte a Verizon o tengas ganas de tener en tus manos el nuevo Pixel, tenemos algunas ofertas increíbles que no querrás perderte.

Mega intercambio. Los clientes actuales y nuevos pueden obtener un Pixel 9 por nuestra cuenta, o hasta $800 de descuento en un nuevo teléfono inteligente de la serie Pixel 9, con un intercambio que reúna los requisitos. En cualquier estado. Garantizado. Con Unlimited Ultimate1. Los clientes empresariales de Verizon pueden obtener el Pixel 9 de 256GB en colores selectos por nuestra cuenta con un intercambio elegible, un plan Business Unlimited y una oferta de actualización de almacenamiento gratuita2.

Aumento de memoria gratis. Por tiempo limitado, obtén una actualización de memoria gratuita cuando solicites tu Pixel 9 o Pixel 9 Pro XL3.

Actualiza tu Pixel Watch. Obtén Pixel Watch 3 por tan solo $5 al mes en Verizon Device Payment al comprar cualquier teléfono inteligente Android 5G. Y ahorra aún más al intercambiar relojes inteligentes elegibles4.

Una oferta especial para los fanáticos de la NFL. Obtén el paquete NFL Sunday Ticket de YouTube y YouTube TV por nuestra cuenta al comprar un nuevo Google Pixel 9 y registrarte para una nueva línea en Unlimited Plus o Unlimited Ultimate5.

Ponle accesorios a tu nuevo teléfono inteligente Pixel. Por tiempo limitado y hasta agotar existencias, obtén un 20% de descuento en fundas, protectores de pantalla y cargadores seleccionados de la serie Pixel 9.

Disfruta Verizon como nunca antes

Disfruta de la mejor experiencia de Verizon actualizándote a Verizon myPlan hoy mismo o aumenta tu productividad con un Verizon Business Unlimited Plan y aprovecha el poder de tu nueva serie Pixel 9. Personaliza tu conexión con nuestras tres opciones de red ultrarrápidas, perfectas para tus necesidades personales y profesionales.

Además, disfruta de precios exclusivos en entretenimiento, compras y experiencias favoritas, incluido YouTube Premium por un valor mensual exclusivo de solo $10 (y un ahorro del 30%)6. Con YouTube Premium, los usuarios pueden ver millones de vídeos sin publicidad y descargar vídeos para verlos más tarde cuando están sin conexión o mientras viajan, incluido el acceso completo a YouTube Music Premium.

Prueba Verizon sin costo

¿Tienes curiosidad por un nuevo teléfono inteligente Google Pixel pero aún no eres cliente de Verizon? Regístrate para la prueba gratuita de Verizon y disfruta de datos premium ilimitados en 5G Ultra Wideband, nuestra red 5G más rápida, gratis durante 30 días sin interrumpir tu servicio actual. Descarga la aplicación My Verizon en tu teléfono iOS o Android desbloqueado y comienza tu prueba gratuita hoy.

Pide tu Pixel 9 , Pixel 9 Pro , Pixel 9 Pro XL y Pixel 9 Pro Fold en verizon.com o en tu tienda local de Verizon hoy mismo. Los clientes empresariales de Verizon pueden visitar la página web Verizon Business para ver precios y promociones especiales para cada empresa.

Contacto de prensa:

George Koroneos

george.koroneos@verizon.com

Redes sociales: @GLKcreative

1Se requiere pago de dispositivo de $799.99 (solo 128 GB) o compra minorista completa con línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en el plan Unlimited Ultimate (mínimo de $90/mes con Auto Pay (+impuestos/tasas) durante 36 meses). Menos de $800 en créditos por intercambios o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; APR (Tasa Anual Equivalente) del 0 %. Para actualizaciones, el teléfono debe estar activo en la cuenta durante 60 días antes del intercambio. El intercambio de teléfonos inteligentes debe ser con Google, Apple o Samsung. Se aplican términos de intercambio.

2Se aplican impuestos y tasas.Disponible en 256BG en los modelos Obsidian y Peony solamente.Se requiere una nueva línea o actualización de dispositivo con compra en Device Payment o acuerdo mes a mes y plan Business Unlimited Pro. La oferta de nueva línea también está disponible con el plan Business Unlimited Plus. 0 % APR (Tasa Anual Equivalente). La oferta de actualización de almacenamiento gratuita se cumple como crédito instantáneo de $100 aplicado en el punto de venta. La oferta de intercambio se cumple con un crédito de hasta $799.99, que varía según el intercambio de teléfono inteligente, y se aplica a la cuenta durante el plazo del acuerdo de pago de tu dispositivo (hasta 36 meses). Con un acuerdo mes a mes, el crédito se aplica a la cuenta durante 36 meses. El crédito promocional finaliza cuando ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. Clientes empresariales seleccionados con 6 meses o más de servicio VZ: los créditos comienzan en 1 o 2 facturas. Otros clientes empresariales: los créditos comienzan entre 2 y 3 facturas después de que VZ reciba el intercambio. El intercambio de teléfonos inteligentes debe recibirse en VZ dentro de los 90 días y cumplir con los requisitos del programa. El crédito se cargará a la cuenta si el intercambio no se recibe dentro de los 90 días, difiere de la tasación y/o no cumple con los requisitos del programa. Se aceptan la mayoría de las condiciones de intercambio de dispositivos. Se aplican exclusiones. Límite de intercambio de 10 líneas por pedido. No se puede combinar con otras ofertas de dispositivos. Tarifa mensual de Pixel 9 de 256 GB después del crédito: $0. Las ofertas finalizan el 04/SEP/2024.

3Se requiere pago del dispositivo de hasta $1,319.99 o compra minorista completa con línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en el plan de servicio. Se aplica un crédito instantáneo de hasta $120 para la actualización de almacenamiento dentro del mismo modelo (no elegible para Google Pixel 9 Pro y Google Pixel 9 Pro Fold). Solo colores seleccionados.

4Teléfono: primero se requiere pago del dispositivo de $799.99 (solo 128 GB) o compra minorista completa con una línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en Unlimited Ultimate (mínimo de $90/mes con Auto Pay (+impuestos/tasas) durante 36 meses). Menos de $800 en créditos por intercambios o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; APR (Tasa Anual Equivalente) del 0 %. Para actualizaciones, el teléfono debe estar activo en la cuenta durante 60 días antes del intercambio. El intercambio de teléfonos inteligentes debe ser con Google, Apple o Samsung. Se aplican términos de intercambio. Reloj: Se requiere compra en Device Payment por $299.99 con nueva línea en el plan de servicio (mín. $15/mes con Auto Pay (+impuestos/tasas) durante 36 meses). Menos de $299,99 de crédito promocional aplicado durante 36 meses; el crédito promocional caduca si se deja de cumplir con los requisitos; 0% APR (Tasa Anual Equivalente).

5Sunday Ticket: Requiere la compra de un teléfono elegible con una línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en el plan Unlimited Ultimate. Debes intercambiar la oferta dentro de los 60 días posteriores a la compra (a partir del 24/JUL/2024 a través de My Verizon y activarla a través de YouTube), o antes del 10/DIC/2024, lo que ocurra primero. Verizon se reserva el derecho de volver a cobrar el valor de la suscripción anual si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. No se puede combinar con la suscripción existente a NFL Sunday Ticket. Se aplica un valor de hasta $449 a la temporada 2024 del paquete NFL Sunday Ticket. Requiere una cuenta de Google, una forma de pago actual, solo está disponible donde YouTube y YouTube TV están disponibles. La suscripción opcional al plan básico de YouTube TV no está incluida en la oferta. Solo una oferta por cada cuenta de Verizon que cumpla los requisitos. Se aplican términos adicionales y embargos.

6El beneficio YouTube Premium requiere una línea suscrita a un plan Unlimited Welcome, Unlimited Plus o Unlimited Ultimate. Debes tener 18 años o más para suscribirte. Después de inscribirte en el beneficio YouTube Premium, deberás completar la configuración de la cuenta para utilizar el servicio. La inscripción al beneficio de YouTube Premium puede afectar las suscripciones existentes a YouTube Premium. Puede que sea necesario administrar las suscripciones para evitar suscripciones múltiples y cargos correspondientes. Solo una oferta por cada línea de Verizon que cumpla los requisitos. Sujeto a los Términos de servicio de YouTube y a los Términos de uso de YouTube Premium y Music Premium

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) impulsa y potencia la forma en que sus millones de clientes viven, trabajan y juegan, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede en la ciudad de Nueva York, prestando servicios a países de todo el mundo y a casi todas las empresas Fortune 500, Verizon generó ingresos de 134,000 millones de dólares en 2023. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para llegar a los clientes donde se encuentran hoy y equiparlos para las necesidades del mañana. Para obtener más información, visita verizon.com o busca una tienda minorista en verizon.com/stores .

