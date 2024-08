ハット8 (Hut 8) が2024年第2四半期の決算を発表

四半期末時点での収益は3,520万米ドル (約51億8,691万円)、貸借対照表にはセルフマイニングビットコイン9,102を計上



AIインフラストラクチャの構築で提携するため、コーチュー (Coatue) からの1億5,000万米ドル (約220億9,102万円) の戦略的投資が完了

マイアミ発, Aug. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大規模エネルギーインフラストラクチャの大手垂直統合オペレーターであり、北米最大のビットコイン・マイナーの1つであるハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.) (NASDAQ | TSX: HUT) (「ハット8」または「同社」) は本日、2024年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間の業績を発表した。

ハット8の最高経営責任者 (CEO) であるアッシャー・ジェヌート (Asher Genoot) は次のように述べている。「今四半期の業績は、6ヵ月前に開始した野心的な再構築プログラムを反映したものとなっています。 ネットワークが半減したにもかかわらず、デジタル資産マイニング部門の粗利益は、2024年6月30日に終了した3ヵ月間で前年同期の34%から46%に増加しました。 再構築と最適化の取り組み、およびソルトクリーク (Salt Creek) の電力供給により、1キロワット時あたりのエネルギーコストを2024年第1四半期の0.040米ドル (約5.89円) から2024年第2四半期の0.032米ドルへ (約4.71円) と21%削減することができました。 運営基盤が強化され、ASIC効率が最近向上したことから、今が当社のフリートをアップグレードする適切な時期であると考えています。 また、第3四半期にはGPU-as-a-Serviceバーティカルを商用化する計画も進んでおり、コンピューティングレイヤーの経済性がさらに強化されます」。

「電力フットプリントの拡大は、引き続き当社の戦略の中心となっています。 コンピューティングアプリケーションがより多くのエネルギーを必要とするようになるにつれて、高品質の電力資産の価値がますます高まると考えています。 当社の差別化されたエネルギー戦略は、大規模な拡張容量へのアクセスを継続的に解放します。 先月、テキサス州パンハンドル地区の、205メガワットの即時利用可能で低コストの長期電力を備えた新施設について発表しました。 最大205メガワットのNVIDIA Blackwell GPUまたは最大16.5エクサハッシュの次世代ASICに電力を供給できるこの施設に関して、大規模な商業パートナーシップについて協議中です」。

「電力インフラ、データセンター、コンピューティングにまたがる次世代エネルギーインフラプラットフォームを構築するために、当社はエネルギー調達とポートフォリオ開発における強みをさらに強化しています。 コーチューとの1億5,000万米ドル (約220億9,102万円) のパートナーシップにより、これらの利点を商業化する能力が強化され、取引フローが増加し、当社のプラットフォームと機能への関心が高まっています。 当社は、数百メガワットのインフラ開発の機会に対応できるようにパイプラインを積極的に進めており、コミットされたプロジェクトが実現するたびに最新情報を共有したいと考えています」。

2024年第2四半期の財務および運営ハイライト

USビットコイン・コーポレーションとして事業を行うUSデータ・マイニング・グループ (U.S. Data Mining Group, Inc.) (「USBTC」) とハット8マイニング・コーポレーション (Hut 8 Mining Corp.) は、2023年11月30日に全株式の対等合併 (「企業結合」) を完了した。 USBTCは、同取引における会計上の買収者とみなされ、その結果、2023年6月30日に終了した3ヵ月および6ヵ月間の同社の損益計算書の過去の数値は、USBTCの単独の業績を反映している。 2024年6月30日に終了した3ヵ月および6ヵ月の結果は、合併後の業績を反映している。 貸借対照表に関しては、2024年第2四半期の期末残高が2023年度末の残高と比較されており、どちらも合併後の会社の業績を反映している。 すべての財務結果報告は米ドルで行われる。

Key Performance Indicators

2024年第2四半期の財務結果抜粋

2024年6月30日に終了した3ヵ月間の収益は、前年同期の2,050万米ドル (約30億2,882万円) から72%増加して3,520万米ドル (約51億8,728万円) となり、デジタル資産マイニング収益1,390万米ドル (約20億4,838万円)、マネージド・サービス収益900万米ドル (約13億2,629万円)、高性能コンピューティング – コロケーションおよびクラウド収益340万米ドル (約5億104万円)、その他の収益890万米ドル (約13億1,155万円) であった。 その他は主にホスティング・サービスの収益と機器の販売 (該当する場合) で構成される。

2024年6月30日に終了した3ヵ月間の減価償却費および償却費を除く売上原価は、前年同期の1,200万米ドル (約17億6,874万円) に対して2,060万米ドル (約30億3,538万円) となり、デジタル資産マイニングの売上原価750万米ドル (約11億511万円)、マネージド・サービス売上原価310万米ドル (約4億5,678万円)、高性能コンピューティング – コロケーションおよびクラウドの売上原価250万米ドル (約3億6,837万円)、その他の売上原価750万米ドル (約11億5,117万円) であった。

2024年6月30日に終了した3ヵ月間の減価償却費および償却費は1,150万米ドル (約16億9,451万円) で、前年同期の410万米ドル (約6億413万円) と比較して増加した。 この増加は主に、企業結合および当社のファーノース (Far North) 取引の一環として取得した有形固定資産によるものである。 さらに、2024年3月31日に終了した四半期中に、経営陣はマイニングフリートの運用効率の見直しを実施し、一部のマイニング機器の予想耐用年数が変更された。 その結果、2024年6月30日に終了した3ヵ月間の減価償却費が150万米ドル (約2億2,112万円) 増加となった。

2024年6月30日に終了した3ヵ月間の一般管理費は1,790万米ドル (約26億3,874万円) で、前年同期の520万米ドル (約7億6,656万円) と比較して増加した。 この増加は、株式報酬の670万米ドル (約9億8,764万円) の増加、企業結合の一環としての人員増加と会社の成長支援による給与および福利厚生費の240万米ドル (約3億5,378万円) の増加、主にアルファとソルトクリークへのマイナーの移転に関連する200万米ドル (約2億9,481万円) の増加、上場企業であること、再構築費用、専門家費用に関連するその他の費用の340万米ドル (約5億119万円) によるものであった。 費用の増加は、企業結合前の数年間のカナダでの売上税の220万米ドル (約3億2,433万円) の還付による売上税費用の190万米ドル (約2億8,011万円) の減少によって部分的に相殺された。

2024年6月30日に終了した3ヵ月間のハット8に起因する純損失は7,190万米ドル (約105億9,856万円) で、前年同期の損失の170万米ドル (約2億5,059万円) と比較して増加した。 2023年6月30日以降、同社はデジタル資産に関する新しいFASB公正価値会計ルールであるASU 2023-08を採用した。これにより、ハット8はデジタル資産を公正価値で認識し、報告期間中の純利益に増減を認識することが求められる。 2024年3月31日のビットコインの価格が71,289ドル (約1,050万円) であったのに対し、2024年6月30日のビットコインの価格は62,668ドル (約923万円) であり、四半期中のビットコイン価格の下落によりデジタル資産に7,180万米ドル (約105億8,278万円) の損失が生じた。

2024年6月30日に終了した3ヵ月間の調整後EBITDAは-5,750 万米ドル (約-84億7,481万円) で、前年同期の1,480万米ドル (約21億8,134万円) と比較して減少した。 この減少は主に、デジタル資産の7,180万米ドル (約105億8,278万円) の損失が要因である。

2024年6月30日時点で、同社のビットコイン保有額は公正価値で表示されており、準備金として保有されている9,102ビットコインに基づいて合計5億7,050万米ドル (約840億7,002万円) となっている。

調整後EBITDAと最も類似するGAAP指標である純利益 (損失) との調整、および同指標の説明は、本プレスリリースに含まれる以下の表を参照されたい。

ハット8について

ハット8コーポレーションは、北米全土でセルフマイニング、ホスティング、マネージド・サービス、従来のデータセンター運営を行うエネルギー・インフラストラクチャ・オペレーター兼ビットコイン・マイナーである。 フロリダ州マイアミに本社を置くハット8のポートフォリオは、アルバータ州、ニューヨーク州、ネブラスカ州、テキサス州における10のビットコインマイニング、ホスティング、マネージド・サービス施設のほか、ブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州の5つの高性能コンピューティングデータセンター、オンタリオ州の4つの発電施設、そして新たに発表されたテキサス州パンハンドルに1つ、計20の施設から構成されている。 詳細についてはwww.hut8.comにアクセスし、X (旧ツイッター) で@Hut8Corpをフォローされたい。

調整後EBITDA

ハット8は、GAAPに従って決定された業績に加えて、調整後EBITDAに基づいて事業を評価し、業績を測定し、戦略的意思決定を行っている。 調整後EBITDAは非GAAP財務指標である。 同社は、調整後EBITDAを、利息、税金、減価償却費および償却費控除前の純利益 (損失)から、 同社のデジタル資産デリバティブ取引による未実現利益、非連結合弁事業の利益 (損失) の持分に含まれる減価償却費および償却費、外国為替差損益、非経常取引、中止事業による損失、非支配持分に帰属する純利益 (損失)、および表示された期間の株式報酬費用を控除してさらに調整したものと定義している。 これらの各調整と、同社の取締役会および経営陣がそれらが補足分析に適していると考える理由を評価されたい。

同社の取締役会と経営陣は、移行期間における財務結果の比較可能性に影響を与える資本構成 (支払利息や受取利息のレベルの変動など)、資産ベース (減価償却費や償却費など)、その他の項目 (上記の非経常取引など) の影響を除去することにより、移行期間中一貫したベースで業績を比較し、調整後EBITDAを使用して財務実績を評価している。

純利益 (損失) は、調整後EBITDAに最も直接的に匹敵するGAAP指標である。 調整後EBITDAを評価する際には、将来的に当社が当該表示における調整の一部と同額または類似の費用を負担する可能性があることに留意する必要がある。 同社の調整後EBITDAの表示は、将来の業績が異常または非経常的な項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではない。 同社が将来的に調整後EBITDAの表示を変更しないという保証はなく、そのような変更が重要となる可能性がある。 調整後EBITDAには分析ツールとして重要な制限があるため、調整後EBITDAを単独で検討したり、GAAPに基づいて報告される結果の分析の代替として検討したりすべきではない。 調整後EBITDAは、同業他社によって異なる定義がされている可能性があるため、この非GAAP財務指標の当社の定義は、他の企業の同様の名称の指標と比較できない可能性があり、その結果、その有用性が低下する。

Hut 8 Corp. and Subsidiaries

Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss)

(Unaudited, in thousands, except share and per share data)

Three Months Ended Six Months Ended

June 30, June 30, June 30, June 30,

2024 2023

2024 2023



Revenue:

Digital Assets Mining $ 13,912 $ 15,858 $ 44,269 $ 23,504

Managed Services 9,017 4,672 18,252 10,199

High Performance Computing – Colocation and Cloud 3,365 — 6,691 —

Other 8,921 — 17,744 2,474

Total revenue 35,215 20,530 86,956 36,177

Cost of revenue (exclusive of depreciation and amortization shown below):

Cost of revenue - Digital Assets Mining 7,467 10,473 24,089 16,552

Cost of revenue - Managed Services 3,120 1,514 5,881 3,897

Cost of revenue - High Performance Computing – Colocation and Cloud 2,500 — 5,089 —

Cost of revenue - Other 7,549 — 13,724 45

Total cost of revenue 20,636 11,987 48,783 20,494

Operating expenses (income):

Depreciation and amortization 11,531 4,064 23,003 6,968

General and administrative expenses 17,899 5,211 37,898 11,586

Losses (gains) on digital assets 71,842 — (202,732 ) —

(Gain) loss on sale of property and equipment — — (190 ) 445

Realized gain on sale of digital assets — (1,004 ) — (2,376 )

Impairment of digital assets — 868 — 1,431

Legal settlement — (1,531 ) — (1,531 )

Total operating expenses (income) 101,272 7,608 (142,021 ) 16,523

Operating (loss) income (86,693 ) 935 180,194 (840 )

Other income (expense):

Foreign exchange gain (loss) 720 — (1,679 ) —

Interest expense (6,012 ) (5,657 ) (12,293 ) (13,232 )

Gain on debt extinguishment — — — 23,683

Unrealized gain on derivatives 17,219 — 17,219 —

Equity in earnings of unconsolidated joint venture 2,440 3,358 6,962 6,642

Total other income (expense) 14,367 (2,299 ) 10,209 17,093

(Loss) income from continuing operations before taxes (72,326 ) (1,364 ) 190,403 16,253

Income tax provision 1,874 (322 ) (2,522 ) (611 )

Net (loss) income from continuing operations $ (70,452 ) $ (1,686 ) $ 187,881 $ 15,642

Loss from discontinued operations (net of income taxes of $nil, $nil, $nil, $nil, respectively) (1,738 ) — (9,364 ) —

Net (loss) income (72,190 ) (1,686 ) 178,517 15,642

Less: Net loss attributable to non-controlling interests 324 — 493 —

Net (loss) income attributable to Hut 8 Corp. $ (71,866 ) $ (1,686 ) $ 179,010 $ 15,642

Net income per share of common stock:

Basic from continuing operations attributable to Hut 8 Corp. $ (0.78 ) $ (0.04 ) $ 2.10 $ 0.37

Diluted from continuing operations attributable to Hut 8 Corp. $ (0.78 ) $ (0.04 ) $ 2.00 $ 0.36

Weighted average number of shares of common stock outstanding:

Basic from continuing operations attributable to Hut 8 Corp. 90,192,842 43,193,201 89,671,344 42,830,760

Diluted from continuing operations attributable to Hut 8 Corp. 90,192,842 43,193,201 94,152,139 42,868,871

Net (loss) income $ (72,190 ) $ (1,686 ) $ 178,517 $ 15,642

Other comprehensive loss:

Foreign currency translation adjustments (7,362 ) — (18,436 ) —

Total comprehensive (loss) income (79,552 ) (1,686 ) 160,081 15,642

Less: Comprehensive loss attributable to non-controlling interest 423 — 557 —