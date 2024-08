LHV Pank kavatseb omandada osa TBB panga krediidiportfellist

AS-i LHV Group tütarettevõte AS LHV Pank ja AS TBB pank on sõlminud lepingu AS-i TBB pank laenuportfelli osaliseks soetamiseks.



Soetatava laenuportfelli täpne maht selgub tehingu lõpuleviimise päeval, kuid on orienteeruvalt 36 miljonit eurot ja see koosneb ettevõtetele väljastatud laenudest ja üksikutest seotud eralaenudest. Portfellile kohaldatakse 15% allahindlust. Tehing on plaanis lõpule viia 2024. aasta III kvartali lõpuks.

Plaanitava tehingu maht ei omaks olulist mõju LHV Panga kapitaliseeritusele ega likviidsusele. Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikute vahel. Tehingu lõpuleviimise eeldusteks on muu hulgas portfelli lõpliku auditi rahuldavad tulemused ja Konkurentsiameti luba.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 437 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 167 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee