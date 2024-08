Byggeri på Aarhus Ø - Mejlbryggen

Fondsbørsmeddelelse nr. 203

Aarhus, den 14. august 2024

Prime Office A/S har indgået totalentreprisekontrakt med bygge- og anlægsvirksomheden Aarsleff om opførelse af et ca. 29.000 m2 boligbyggeri på Aarhus Ø – Mejlbryggen B og Mejlbryggen C. Samtidigt har Prime Office indgået finansieringsaftale med selskabets bank- og realkreditinstitut om byggelån og efterfølgende realkreditlån, der sikrer gennemførelse af projektet.

Der er tale om 309 etageboliger opført som to karreer. Mejlbryggen B opføres i 8 etager + kælder. Det samlede etageareal er på ca. 17.446 m2, hvoraf 3.215 m2 er kælder. For Mejlbryggen C opføres 7 etager + tagterrasse og kælder med et samlet etageareal på 18.863 m2, hvoraf 4.281 er kælder. Herudover anlægges 134 p-pladser og 6 handicapegnede p-pladser.

Prime Office’s valg af Aarsleff som totalentrepriseleverandør og valg af bank og realkreditinstitut har været en central beslutning siden projektet blev udbudt af Aarhus Kommune. Prime Office vandt i 2021 den af Aarhus kommune udskrevne konkurrence af boligprojektet på Aarhus Ø.

Aarsleff har netop haft 75-års jubilæum, og Aarsleff har i årevis demonstreret de solide kompetencer, som er nødvendige ved større byggeprojekter og selskabets bank og realkreditinstitut har en af de højeste rating hos de internationale kreditbureauer.

Der er valgt et bæredygtigt byggeprojekt, der bliver certificeret, og som lever op til kravene til den grønne omstilling.

Den samlede projektsum er på ca. 1,3 mia. DKK og finansieres for ca. 55% af Prime Office A/S i byggeperioden.

Efter vedtagelse af lokalplan i juni 2023 og afvisning af naboklage i maj 2024 er byggeriet færdigprojekteret, og der er modtaget byggetilladelse fra Aarhus Kommune. Byggeriet forventes at gå i gang i 3. kvartal 2024.

Når byggeriet om ca. 3 år er opført vil det være et pænt supplement til Aarhus Ø og en betydelig milepæl for Prime Office og projektet vil bidrage til selskabets fortsatte strategi og økonomiske udvikling.

Der vil løbende ske opdateringer af byggeriet til vores ejere og interessenter, som både vil ske via selskabets fondsbørsmeddelelser og hjemmesiden, som kan tilgås på følgende link Mejlbryggen.

For en nærmere beskrivelse af byggeriet henviser vi til de præsentationer, der blev gennemgået af Prime Office, arkitekt John Lassen fra SUDER LASSEN ARCHITETS, og bygherrerådgiver Jasper Nielsen fra Artelia Group, på et aktionærmøde efter selskabets ordinære generalforsamling den 10. april 2024.

Præsentationerne kan findes på adressen https://www.primeoffice.dk/om-prime-office/praesentationsmateriale/

Spørgsmål om denne meddelelse kan rettes til nedenstående personer:

Prime Office A/S

Adm. direktør Mogens Møller, tlf. 4074 2429.

Tekniske spørgsmål om byggeri:

Artelia Group A/S

Projektchef, civilingeniør Jasper Nielsen, tlf.2540 0045

og

Aarsleff

Projektchef, Simon No Green Johansen, tlf.5121 7427

Arkitektur og design

SUDER LASSEN ARCHITETS m.fl.

Arkitekt John Lassen, tlf. 2020 8190

Vedhæftet fil