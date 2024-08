North Media præsenterer foreløbigt resultat for 2. kvartal 2024 og justerer forventningerne til 2024

Selskabsmeddelelse nr. 10/2024

14. august 2024

Det foreløbige finansielle resultat for 2. kvartal og dermed 1. halvår 2024 var som forventet. Koncernen justerer i forlængelse heraf forventningerne til koncernens omsætning for 2024 til 1.320-1.365 mio. kr. (tidligere 1.310-1.355 mio. kr.). Den højere omsætning forventes drevet af FK Distribution.



Samtidigt nedjusterer North Media sine forventninger til EBITDA og EBIT for 2024. Der forventes nu et EBITDA på 150-175 mio. kr. (tidligere 170-200 mio. kr.) og et EBIT på 75-100 mio. kr. (tidligere 95-125 mio. kr.). Det sker på baggrund af to beslutninger:

at accelerere implementeringen af maskinel pakning og teknologi til at sortere og pakke og distribuere adresseløse tryksager i SDR Svensk Direktreklam. Implementeringen forventes afsluttet ved udgangen af 2. kvartal 2025. at udvikle MineTilbuds tekniske platform til en eksponeringsforretning, som kan lanceres også i andre lande, og i første omgang i Sverige ultimo 2024.

Baseret på foreløbige og ureviderede tal udgjorde North Medias omsætning i 2. kvartal 2024 351 mio. kr., mod 238 mio. kr. i 2. kvartal 2023. Væksten var drevet af forretningsområdet Last Mile, primært af SDR, den tilkøbte distributionsforretning i Sverige, og i mindre grad af FK Distribution. EBITDA steg til 58 mio. kr. fra 44 mio. kr. i samme periode sidste år og var drevet af den øgede omsætning. Det primære driftsresultat (EBIT) udgjorde 41 mio. kr., mod 37 mio. kr. i 2. kvartal 2023. Resultaterne for 2024 er inklusive SDR Svensk Direktreklam, som blev tilkøbt ved udgangen af 2023.

Forventninger til 2024

Nuværende forventninger Opdaterede forventninger Omsætning 1.310 – 1.355 mio. kr. 1.320 – 1.365 mio. kr. EBITDA 170 – 200 mio. kr. 150 – 175 mio. kr. Primært driftsresultat (EBIT) 95 – 125 mio. kr. 75 – 100 mio. kr.

Koncernens forventninger 2024 uddybes i delårsrapporten for 2. kvartal 2024, som forventes offentliggjort den 15. august 2024.

Yderligere oplysninger:



Lasse Brodt, Koncernchef, mobil 20 24 32 92

Kåre Wigh, Koncernøkonomidirektør, mobil 25 65 21 45

North Medias virksomheder driver platforme til transaktioner mellem erhvervsliv og forbrugere med særlig fokus på dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. FK Distribution er Danmarks førende distributør af tilbuds-og ugeaviser, driver den digitale platform minetilbud og leverer logistikydelser. SDR Svensk Direktreklam distribuerer tilbuds- og ugeaviser i Sverige. BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste univers. Bekey giver digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af dagligvarer, måltidskasser m.fl.