Aya Or & Argent : Solides résultats pour le T2-2024 avec des revenus records et des flux de trésorerie robustes

Montréal, Québec, 14 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA, OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer ses résultats financiers et opérationnels intermédiaires pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2024. Tous les montants sont en dollars américains, à moins d’indication contraire.



Faits saillants du T2-2024

Opérations solides, conformes au plan d’exploitation minière : Production de 432 667 onces (« oz ») d’argent. Minerai traité en hausse à 80 562 tonnes (« t »), pour une progression de 12 % comparativement au T2-2023. 114 025 t de minerai extrait durant le trimestre pour une moyenne de 1 253 tonnes par jour (« t/j »).

Revenus records et importants flux de trésorerie découlant de la vente des stocks du T1 et du prix élevé de l’argent : Revenus records de 13,7 M$, en hausse de 42 % comparativement au T2-2023 en raison de la vente des stocks de concentré d’argent du T1-2024. Flux de trésorerie générés dans le cadre des activités d’exploitation de 5,3 M$ au T2-2024, en hausse de 44 % comparativement au T2-2023.

Mise en service en cours et bien amorcée à Zgounder : L’expansion physique de la mine Zgounder est achevée à plus de 95 % et la mise en service est en cours. La construction de la ligne électrique de 95 km a été complétée et cette dernière a commencé à recevoir de l’électricité provenant du réseau.

Renforcement du bilan : Prélèvement de la dernière tranche du prêt de la BERD, d’une valeur de 15 M$, pour un total de 100 M$. Situation financière solide, avec 103 M$ en trésorerie, en équivalents de trésorerie et en liquidités soumises à des restrictions au 30 juin 2024, comparativement à 111 M$ au 31 mars 2024 ( 1 ) .

Résultats positifs en provenance des programmes d’exploration à Zgounder et Boumadine : Confirmation de la continuité de la minéralisation à haute teneur en argent en profondeur grâce à 7 920 mètres (« m ») de forage au diamant à Zgounder. Programme de forage 2024 à Zgounder doublé à 30 000 m.

Prolongement du corridor principal à Boumadine à 5 km grâce à 27 046 m de forage au diamant et acquisition de sept nouveaux permis, agrandissant la position de terrain de plus de 100 % pour l’année en cours. Identification de plusieurs anomalies potentiellement très conductrices à l’ouest et au sud du corridor principal à Boumadine à la suite d’un levé géophysique aéroporté d’envergure régionale.



« Zgounder et Boumadine continuent de livrer à tous les niveaux alors que nous avons franchi plusieurs étapes importantes au cours de cette année riche en catalyseurs. La nouvelle usine à Zgounder a commencé la mise en service, a coulé ses premiers lingots d’or argentifère, et a commencé à être alimentée en électricité du réseau tel que planifié. Sur le plan opérationnel, Zgounder a livré une performance constante et a maintenu des flux de trésorerie solides, avec une production, des coûts et une gestion des teneurs depuis le début de l’année qui suivent notre plan pour la phase de montée en puissance. Les activités de mise en service se déroulent de manière à atteindre la production commerciale au T4-2024 comme prévu, en vue d’assurer une croissance significative de la production et des flux de trésorerie, ainsi que des coûts dans les quartiles inférieurs », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction.

« Bien que notre objectif premier reste la mise en service de Zgounder, nous avons poursuivi nos efforts de forage en doublant le budget de forage à Zgounder afin d’accroître les ressources sous nos opérations minières actuelles. Un important jalon a été franchi à Boumadine avec l’annonce d’une estimation de ressources significatives au début du T2-2024. Cette dernière a été accomplie en parallèle à un levé géophysique aéroporté d’envergure régionale qui a révélé la possibilité de multiples zones parallèles très conductrices à l’ouest et au sud du corridor principal. Grâce à nos réserves de trésorerie saines et à l’effet de levier inégalé de l’argent, nous sommes stratégiquement positionnés pour connaître du succès. »

Faits saillants opérationnels et financiers du T2-2024 (en milliers de dollars)

Périodes de trois mois terminées

les 30 juin Mesures de performance clés 2024 2023 Variation Opérationnelles Minerai extrait (tonnes) 114 025 103 231 10 % Teneur moyenne extraite (g/t Ag) 176 230 (23 %) Minerai traité (tonnes) 80 562 72 190 12 % Teneur moyenne traitée (g/t Ag) 196 265 (26 %) Récupération à l’usinage combinée (%) 84,7 % 87,3 % (2,6 %) Argent produit sous forme de lingots (oz) 130 719 202 559 (35 %) Argent produit sous forme de concentré (oz) 301 948 324 144 (7 %) Total de l’argent produit (oz) 432 667 526 703 (18 %) Argent vendu sous forme de lingots (oz) 121 121 164 707 (26 %) Argent vendu sous forme de concentré (oz) 400 850 287 816 39 % Total des ventes d’argent (oz) 521 971 452 523 15 % Prix moyen réalisé net par once d’argent ($/oz) 26,20 21,26 23 % Coût comptant par once d’argent vendue (2) 17,85 10,98 63 %



Financières Revenus tirés des ventes d’argent 13 678 9 621 42 % Coût des ventes 8 765 6 876 27 % Marge brute 4 913 2 745 79 % Résultat (perte) d’exploitation 1 652 (36 ) 4689 % Résultat net (perte nette) 6 813 (525 ) 1398 % Flux de trésorerie d’exploitation 5 307 3 674 44 % Trésorerie et liquidités soumises à des restrictions (3) 103 407 52 110 98 % Total des actifs 424 926 245 218 73 % Total des passifs financiers non courants 100 117 2 681 3634 % Actionnaires Bénéfice par action – de base 0,05 (0,00 ) N Bénéfice par action – dilué 0,05 (0,00 ) N



Survol des opérations du T2-2024

Au T2-2024, 40 659 tonnes de minerai ont été extraites de la fosse à ciel ouvert. Conformément à la séquence d’exploitation minière, des zones à plus haute teneur sont exploitées, ce qui continuera d’améliorer la teneur en provenance de la fosse jusqu’à la fin de l’année. Comme prévu, le minerai a été extrait de la fosse à un ratio de découverture moyen de 12 au T2-2024, en baisse par rapport au ratio de 18 enregistré au T1-2024.

L’équipe minière souterraine a continué de travailler dans les nouvelles galeries de minerai, ainsi que dans les anciens chantiers pour les rendre sécuritaires pour les opérations au cours des prochains trimestres. Les méthodes d’abattage standards de la Société ont été appliquées afin d’atteindre un fort taux de récupération du minerai. Plusieurs chantiers historiques à haute teneur sont en voie d’être remblayés et nivelés afin de permettre leur exploitation. La combinaison de ces activités s’est soldée par l’extraction de minerai à plus basse teneur au S1-2024. Les teneurs devraient graduellement s’améliorer d’ici la fin de l’année.

Le taux moyen d’extraction minière global pour le trimestre était de 1 253 t/j, pour un total de 114 025 t de minerai extraites au cours du trimestre. Dans l’ensemble, les stocks de minerai totalisaient 309 926 t à la fin du trimestre.

Au T2-2024, 80 562 t de minerai ont été traitées. La disponibilité totale de l’usine pour le trimestre est restée excellente, à 95,4 %. La teneur d’alimentation à l’usine était de 196 g/t Ag, et la récupération moyenne était de 84,7 %. Comme prévu, la récupération s’est améliorée par rapport au T1-2024, grâce au minerai de roche fraîche qui a été exposé dans la fosse à ciel ouvert. Dans la nouvelle usine, les taux de récupération pour le minerai oxydé et le minerai de roche fraîche devraient être équivalents. Une production totale de 432 667 oz a été réalisée pour le trimestre.

Les taux d’extraction minière et de récupération, la teneur et la montée en puissance de l’usine du S1-2024 ont tous été pris en compte pour établir les prévisions de production d’argent pour 2024.

Expansion à Zgounder

À la fin du T2-2024, la construction de l’usine et des infrastructures en surface se poursuivait en respect des budgets prévus. Dans l’ensemble, le projet d’expansion était achevé à plus de 95 %, comparativement à 89 % à la fin du premier trimestre.

Expansion de la mine entièrement financée et début de la mise en service comme prévu à l’échéancier à la fin du T2-2024.

Usine de traitement achevée à environ 96 %.

Infrastructures électriques finalisées et opérationnelles.

Développement souterrain de 9 092 m achevé, soit 96 % du programme de développement latéral initial.

Environ 83 % du développement vertical achevé.

Production en cours dans la fosse.

Dépenses en immobilisations de croissance et de maintien de 150 M$, avec un engagement additionnel de 12 M$ en développement souterrain planifié.





Figure 1 – Achèvement des cuves de cyanuration à Zgounder





Le tableau ci-dessous présente la progression de la construction par secteur en date du 30 juin 2024 :

Secteur Progression Usine de traitement 95 % Mine souterraine et fosse à ciel ouvert 94 % Résidus miniers 100 % Gestion de l’eau 100 % Infrastructures électriques 98 % Infrastructures sur le site 96 %



Programmes d’exploration 2024

Zgounder



Au T2-2024, la Société a poursuivi son programme de forage en profondeur sur le permis minier Zgounder, avec quatre foreuses souterraines et une foreuse en surface qui ont réalisé un total de 7 920 m de forage au diamant. Au total, 16 630 m de forage ont été complétés au S1-2024. Compte tenu du succès du programme de forage, le programme de forage à Zgounder a été augmenté à 30 000 m pour 2024.

Les résultats de forage du trimestre continuent de confirmer la continuité de la minéralisation à haute teneur en argent en profondeur. Les sondages d’exploration ZG-SF-24-123 et ZG-SF-24-142 ont livré des résultats riches en argent près du contact avec le granite, indiquant un fort potentiel de ressources en profondeur.

Zgounder Régional



Un programme de forage de 10 000 m a été établi pour Zgounder Régional en 2024, dans le but de trouver de la minéralisation similaire à Zgounder. Deux foreuses de surface ont été mobilisées au cours du trimestre et ont réalisé un total de 2 792 m de forage sur des cibles à Zgounder Est, Zgounder Sud et Zgounder Sud-est, adjacentes à la mine. Au total, 5 790 m ont été forés au S1-2024 et les résultats restent à venir.

Boumadine



En 2024, la Société prévoit mobiliser neuf foreuses pour compléter un programme de 120 000 m de forage à Boumadine. La moitié du programme testera la continuité du corridor connu et servira au forage intercalaire. L’autre 50 % servira à tester des cibles géologiques générées lors des travaux de 2023 et sera éclairé par les résultats des levés hyperspectral et géophysique à haute résolution réalisés en juillet 2024.

Au deuxième trimestre, la Société a complété 27 046 m de forage au diamant à Boumadine en vue d’explorer les extensions latérales et tester de nouvelles cibles. Les résultats4 ont permis de prolonger le corridor minéralisé principal de 800 m pour atteindre 5 km, avec le sondage BOU-DD23-265 qui a recoupé 1 355 g/t éq.Ag sur 3,1 m (16,25 g/t Au, 86 g/t Ag, 0,1 % Zn, 0,1 % Pb et 0,1 % Cu) dans la partie nord du corridor principal. De plus, l’étendue latérale à Tizi a été prolongée à 1,6 km avec des intersections comme le sondage BOU-DD24-310 qui a livré une teneur de 445 g/t éq.Ag sur 13,7 m (4,90 g/t Au, 42 g/t Ag, 0,3 % Zn, 0,4 % Pb et 0,1 % Cu), incluant 1,6 m à 1 988 g/t éq.Ag et 1,5 m à 813 g/t éq.Ag. Un nouveau style de minéralisation à très haute teneur en argent a été identifié dans le sondage BOU-DD24-310 qui a recoupé un intervalle à 7 820 g/t Ag sur 1,0 m.

Jusqu’à maintenant, plus de 42 073 m ont été forés à Boumadine, principalement le long du corridor principal et sur les zones Tizi et Nord-ouest.

Au cours du trimestre, la Société a encore agrandi sa position de terrain à Boumadine avec l’ajout de sept nouveaux permis d’exploration. Combinés aux permis acquis au premier trimestre de cette année, ces ajouts permettent d’augmenter l’étendue des terrains détenus à Boumadine à 198 km², pour une augmentation de 102 % comparativement à la fin de l’année 2023.

Un vaste levé géophysique aéroporté d’envergure régionale utilisant la technologie MobileMT a été effectué durant le trimestre pour un total de 13 714 km linéaires. Les résultats préliminaires ont révélé plusieurs anomalies de conductivité potentielles dont la signature serait similaire ou plus forte que les conducteurs connus à Boumadine. Un duo de forts conducteurs apparents a été identifié à l’ouest de Boumadine, qui s’étendent selon un axe est-ouest. De plus, une série d’anomalies conductrices potentielles orientées N340 et nord-sud a été identifiée. Dans l’ensemble, ces résultats démontrent la possibilité d’une zone parallèle fortement conductrice et du prolongement du corridor principal vers le sud. La Société planifie mobiliser des foreuses sur les cibles prioritaires.

Le 31 mai 2024, la Société a déposé un rapport technique conforme au Règlement 43-101 pour Boumadine sur SEDAR+; aucune différence n’existe entre le rapport et le communiqué du 16 avril 2024 portant sur l’estimation des ressources minérales.

Résultats et conférence téléphonique du T2-2024

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l’étape de l’étude de faisabilité.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Les renseignements techniques portant sur les propriétés Zgounder, Zgounder Régional et Boumadine ont été révisés et approuvés par David Lalonde, B. Sc., directeur de l’exploration, désigné comme personne qualifiée aux fins du Règlement 43-101.

(1) Mesures non conformes aux PCGR, se composant de 85,1 M$ de trésorerie et d’équivalents de trésorerie et de 18,3 M$ de liquidités soumises à des restrictions (soldes de 90,5 M$ et de 20,5 M$, respectivement, au 31 mars 2024).

(2) La Société présente des mesures non conformes aux PCGR, notamment le coût comptant par once d’argent et les liquidités disponibles, qui sont couramment utilisées dans l’industrie minière comme point de référence pour la performance, mais qui n’ont pas de sens normalisé et les méthodes employées par la Société pour calculer ces mesures pourraient être différentes des méthodes employées par d’autres sociétés utilisant des mesures similaires. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 25 du rapport de gestion du T2-2024 de la Société pour un rapprochement des mesures conformes et non conformes aux PCGR.

(3) Voir la note 2 au bas de la page 2.

(4) Toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage. La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 21 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 1 900 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 76,9 g/t Ag; 1 % Cu : 97,63 g/t Ag; 1 % Pb : 27,7 g/t Ag; 1 % Zn : 28,1 g/t Ag.