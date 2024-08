Ninepoint Partners LP annonce certaines modifications apportées au Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint

TORONTO, 14 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (le gestionnaire) a annoncé aujourd’hui son intention d’apporter certaines modifications au Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint (le Fonds) dans le cadre de la révision de la stratégie de placement du Fonds afin de satisfaire à la définition d’« OPC marché monétaire » prévue dans le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (le Règlement 81-102), avec prise d’effet le 3 septembre 2024, et de mettre œuvre des modifications à l’exploitation du Fonds pour le rendre conforme aux normes du secteur en matière d’OPC marché monétaire.



« Le Fonds continuera de maximiser le rendement des soldes de trésorerie tout en offrant un accès facile à des placements liquides et négociables quotidiennement », a indiqué Étienne Bordeleau-Labrecque, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Ninepoint Partners. « Le Fonds continuera également d’investir dans des comptes d’épargne à intérêt élevé offerts par des banques canadiennes de l’annexe I et/ou dans des titres du marché monétaire de grande qualité. »

Les modifications suivantes sont reflétées dans la version modifiée du prospectus simplifié, la version modifiée des aperçus du fonds et la version modifiée des aperçus du FNB du Fonds, chacune datée du 14 août 2024 (collectivement, les documents de prospectus), et sont assujetties à l’obtention, par le gestionnaire, d’un visa définitif à l’égard des documents de prospectus.

Modification de la stratégie de placement

À compter du 3 septembre 2024, la stratégie de placement du Fonds sera révisée afin de satisfaire à la définition d’« OPC marché monétaire » prévue dans le Règlement 81-102.

Par conséquent, les placements du Fonds respecteront les exigences légales applicables aux « OPC marché monétaire » en ce qui a trait à la qualité, à la liquidité et à l’échéance des placements, y compris les exigences relatives aux placements du Fonds dans du papier commercial, des obligations de sociétés ou d’autres titres afin de se conformer aux exigences réglementaires en matière de notation ou à toute dispense de telles exigences.

Le Fonds a l’intention de conserver un portefeuille dont une partie substantielle est investie dans des titres de créance à court terme de sociétés de grande qualité. Le Fonds peut également investir dans des comptes d’épargne à intérêt élevé de banques canadiennes de l’annexe I et d’autres titres de créance à court terme, comme l’indiquent les documents du prospectus.

Le Fonds pourrait également choisir de participer à des opérations de prêt de titres, de la façon autorisée par la réglementation sur les valeurs mobilières, afin de procurer un revenu supplémentaire.

Le gestionnaire donnera un préavis écrit de son intention de participer à des opérations de prêt de titres au moins 60 jours avant de s’y adonner.

Aucun changement n’est apporté aux objectifs de placement du Fonds.

Valeur liquidative cible pour les parts des séries OPC et de série FNB du Fonds

Le 3 septembre 2024, le Fonds regroupera les parts en circulation du Fonds, au besoin, de façon à atteindre une valeur liquidative de série par part de 10,00 $ pour les parts des séries OPC du Fonds.

Par la suite, bien qu’aucune garantie ne puisse être donnée qu’il en sera toujours ainsi, à compter du 3 septembre 2024, il est prévu ce qui suit : i) une valeur liquidative de série par part de 10,00 $ pour les parts des séries OPC du Fonds sera maintenue en attribuant quotidiennement le revenu net, le cas échéant, aux porteurs de parts inscrits aux registres le jour ouvrable précédent ainsi qu’en le distribuant chaque mois; et ii) une valeur liquidative de série par part de 50,00 $ ou plus pour les parts de série FNB du Fonds sera maintenue en cumulant quotidiennement le revenu net, le cas échéant, aux porteurs de parts inscrits aux registres le jour ouvrable précédent ainsi qu’en le distribuant chaque mois.

Bien qu’à compter du 3 septembre 2024 le Fonds ait l’intention de maintenir les valeurs liquidatives qui précèdent, rien ne garantit que le cours des parts des séries OPC ou des parts de série FNB du Fonds ne fluctuera pas à la hausse ou à la baisse.

Changement de nom du Fonds

Dans le cadre des modifications mentionnées précédemment, avec prise d’effet le 3 septembre 2024, le Fonds sera renommé « Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint ».

À propos de Ninepoint Partners LP

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada et elle compte environ 7 milliards de dollars en actifs sous gestion et contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives couvrant les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, les revenus de sources non traditionnelles, les actifs réels, les opérations de change et les actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint Partners LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr ou nous appeler au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou nous envoyer un courriel à invest@ninepoint.com.

Un placement dans un OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les titres d’OPC ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le Fonds pourra maintenir sa valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada (les « déclarations prospectives »). On reconnaît souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives à l’emploi de mots et d’expressions comme « planifier », « s’attendre à », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « prévoir », « avoir l’intention » ou « croire » sous leurs différentes formes (y compris la forme négative) ou le recours au mode futur ou conditionnel pour indiquer que certains événements surviendront ou pourraient ou devraient survenir, que certaines mesures seront prises ou pourraient ou devraient l’être, ou que certains résultats seront atteints ou pourraient ou devraient l’être. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient donner lieu à des résultats, rendements ou réalisations de Ninepoint Partners LP considérablement différents de futurs résultats, rendements ou réalisations prévus explicitement ou implicitement dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont faites en date du présent communiqué, et Ninepoint Partners LP décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives par suite de nouveaux renseignements, de futurs événements ou résultats ou d’autres motifs. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, les résultats réels et les événements futurs pouvant différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Ninepoint Partners LP ne s’engage nullement à mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si la législation en valeurs mobilières l’oblige à le faire. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Demandes concernant les ventes :

Ninepoint Partners LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com