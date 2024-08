EfTEN Real Estate Fund AS-i tütarettevõte müüs kinnistu Tähesaju

Fondi 100%-line tütarettevõtja EfTEN Tähesaju tee OÜ sõlmis 13.08.2024 aktsiaseltsiga Kinnisvara Info võlaõigusliku müügilepingu Tallinnas Lasnamäel Tähesaju kaubanduspargis aadressil Tähesaju 5 asuva kinnistu võõrandamiseks hinnaga, mis ei erine oluliselt kinnistu viimasest bilansilisest väärtusest. Müügitehing on planeeritud lõpule viia 16.09.2024. Aktsiaselts Kinnisvara Info omandab kinnistu omatarbeks eesmärgiga võtta hoone kasutusse Konverter Sisustuskeskusena. Müügilepingu pooled on kokku leppinud, et tehingu tingimused on konfidentsiaalsed. Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt.

Samaaegselt sõlmiti kinnistu senise üürniku - aktsiaseltsiga Hortes üürilepingu lõpetamise kokkuleppe, mille kohaselt aktsiaselts Hortes lõpetab Tähesaju kaubanduspargis tegevuse 13.09.2024.

Peale Hortese üürilepingu ülesütlemise börsiteadet käesoleva aasta juulis, tekkis Tähesaju 5 kinnistule mitmeid uusi üürihuvilisi. Peale põhjalikku alternatiivide kaalumist otsustas fondi juhatus, et investorite vaatest on parim otsus kinnistu võõrandada uuele lõppkasutajale ning reinvesteerida saadavad omavahendid uutesse ärikinnisvara projektidesse. Antud kinnistu bilansiline väärtus moodustab 1,3% kogu EfTEN Real Estate Fund AS’i konsolideeritud kinnisvarainvesteeringute mahust.

Viljar Arakas

juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee