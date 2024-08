NORBIT – Resultater for andre kvartal 2024

Trondheim, 15. august 2024: NORBIT leverte en omsetning på 418,9 millioner kroner i andre kvartal, drevet av sterk vekst i segmentene Oceans og Product Innovation & Realization. I samme periode oppnådde selskapet et EBIT-resultat på 101,8 millioner kroner, tilsvarende en margin på 24 prosent.



- Vi leverte sterkt på driften med god lønnsomhet i andre kvartal. I løpet av kvartalet har vi også nådd strategisk viktige milepæler, inkludert oppkjøpet av Innomar som representerer en attraktiv strategisk match og god diversifisering av Oceans-segmentet, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

- Det at en ledende aktør som Toll4Europe har valgt å tildele NORBIT en første ordre verdt 160 millioner kroner for leveranser av GNSS On-Board Units, er en stor milepæl. Dette er et helt nytt produkt som vi nå har under utvikling. Den første ordren, mottatt i andre kvartal, skal leveres i andre og tredje kvartal 2025 fra vår fabrikk på Røros. Produktet, som er en ny GNSS On-Board Unit, bidrar til effektive bompengeløsninger for lastebiler på tvers av landegrenser i Europa. Dette er helt i tråd med vår strategi om å utvide både kundebasen og produkttilbudet vårt, tilføyer Weisethaunet.

Oceans-segmentet rapporterte rekordhøye inntekter på 195,5 millioner kroner, en økning på 28 prosent fra 152,2 millioner kroner i andre kvartal 2023. Økningen skyldes først og fremst sterkt salg av sonarer i Europa. EBIT-marginen for segmentet var 41 prosent.

Connectivity-segmentet rapporterte en omsetning på 101,4 millioner kroner, sammenlignet med 171,8 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2023, da Connectivity leverte på en betydelig kontrakt for On-Board Units. EBIT-marginen for Connectivity var 20 prosent i kvartalet.

Segmentet Product Innovation & Realization (PIR) rapporterte en omsetning på 134,5 millioner kroner, opp fra 101,6 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2023. Omsetningsøkningen på 32 prosent var hovedsakelig drevet av sterk vekst fra industrikunder innen kontraktsproduksjon. EBIT-marginen var 13 prosent, en markant forbedring fra forrige kvartal som følge av en normalisering av bruttomarginen.

- Dette kvartalsresultatet er nok et bevis på robustheten i vår diversifiserte forretningsmodell, med forretningsenheter som ikke er korrelerte, sier Weisethaunet.

12. juli fullførte NORBIT oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i det tyske teknologiselskapet Innomar Technologie GmbH, en markedsleder innen sub-bottom profilers til den maritime industrien.

I tredje kvartal forventes Oceans å levere vekst sammenlignet med tilsvarende periode i 2023, eksklusive effekten av Innomar-oppkjøpet. Connectivitys inntekter for kommende kvartal forventes å ligge i størrelsesorden 120–130 millioner kroner. For PIR forventes aktivitetsnivået fortsatt å være sterkt, med forventede inntekter på mellom 120 og 130 millioner kroner.

Guidingen for året gjentas, med inntekter på 1,7–1,8 milliarder kroner og en EBIT-margin på linje med nivået som ble rapportert i 2023. Basert på dagens utsikter for andre halvår forventes inntektene å havne i den nedre enden av intervallet, med sterkest vekst forventet fra segmentene Oceans og PIR sammenlignet med 2023.

Vedlagt er rapporten for første halvår og presentasjonsmaterialet.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater kl. 09:00 i dag. Presentasjonen arrangeres av Arctic Securities på følgende lenke: https://my.demio.com/ref/9QcqRDuwEbyx4Wgf

For mer informasjon:

Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør, +47 959 62 915

Per Kristian Reppe, finansdirektør, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte applikasjoner som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans-segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har omtrent 500 ansatte, hovedkontor i Trondheim, utviklingsmiljøer og produksjon i Europa og Nord-Amerika, samt en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

For mer informasjon: www.norbit.com ( http://www.norbit.com )

