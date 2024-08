Fingerprint Cards AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – juni 2024

Viktiga punkter



10,5-procentig intäktstillväxt jämfört med kv2 2023 inom våra kärnproduktgrupper, utanför Mobile

Bruttoresultatet i kv2 2024 belastades med 24,3 Mkr i icke-kassaflödespåverkande planerade avskrivningar av tidigare aktiverade FoU-utgifter. Bruttomarginalen exkl. denna effekt uppgick till 25,4 % (19,7 % i kv2 2023).

Företrädesemission i juni stärkte balansräkningen

Kostnadsoptimeringen fortgick enligt plan och antalet anställda minskade till 95 vid slutet av juni 2024, jämfört med 159 i slutet av 2023

Betydande förbättring av kassaflödet från den löpande verksamheten jämfört med kv1 2024







Andra kvartalet 2024

Intäkterna uppgick till 112,4 Mkr (203,3*)

Bruttomarginalen uppgick till 3,7 procent (13,1)

EBITDA uppgick till -2,4 Mkr (- 57,7)

Justerad EBITDA** uppgick till -47,6 Mkr (-57,7)

Rörelseresultatet uppgick till -90,8 Mkr (-75,7)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,25 kr (- 0,18)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,9 Mkr (52,4)





Januari-juni 2024

Intäkterna uppgick till 258,8 Mkr (320,3)

Bruttomarginalen uppgick till 7,9 procent (14,7)

EBITDA uppgick till -52,9 Mkr (-118,0)

Justerad EBITDA** uppgick till -98,1 Mkr (-118,0)

Rörelseresultatet uppgick till -165,7 Mkr (-151,4)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 kr (-0,35)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -81,0 Mkr (10,1)







* Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

** EBITDA justerat för kostnader hänförliga till omstruktureringsåtgärder om 17,3 Mkr i kv2 2024, och för övriga rörelseintäkter om 62,5 Mkr



Kommentar från vd

Vi fortsatte att genomföra vår transformationsplan under det andra kvartalet, med fokus på att sänka vår kostnadsbas och reducera våra likviditetsutflöden samtidigt som vi driver tillväxt inom våra kärnmarknader. Med tanke på att personalkostnaderna står för huvuddelen av våra kostnader kommer den avsevärda personalminskningen att leda till betydande kostnadsbesparingar under det andra halvåret 2024. Ett viktigt syfte med vår Transformationsplan är att uppnå ett positivt kassaflöde, och våra åtgärder har redan lett till en betydande förbättring av kassaflödet från den löpande verksamheten jämfört med föregående kvartal.

Positiv intäktsutveckling i våra kärnproduktgrupper

Vi noterade en stabil intäktsutveckling inom våra kärnproduktgrupper utanför förlustbringande Mobile, och uppnådde en 10,5-procentig intäktstillväxt inom dessa områden. Intäktsutvecklingen i vår Access-verksamhet var särskilt glädjande med en 64-procentig omsättningsökning jämfört med det andra kvartalet förra året. Vi ser en fortsatt positiv efterfrågeutveckling gällande biometrisk autentisering för logisk access, särskilt inom FIDO-certifierade produkter, vilket illustreras väl av den tidigare kommunicerade inköpsordern, värderad till över 1 miljon USD, som vi mottog i juli från en global leverantör av FIDO-lösningar.

Vi ökade också vår försäljning inom PC-området jämfört med samma period föregående år, även om den var lägre än i föregående kvartal. Vi har fortsatt en stark position på PC-marknaden, tack vare vår förstklassiga kapacitiva teknik, vår support och vårt team. Som en relativ nykomling i PC-branschen håller vi fortfarande på att bygga upp vår position samtidigt som vi exekverar på vår Transformationsplan, vilket innebär att vi kan komma att uppleva svängningar i intäkterna, i synnerhet när större datormodeller som integrerar vår biometriska teknologi når slutfaserna i sina produktlivscykler.

Bruttomarginalutvecklingen

Bruttomarginalen fortsatte att påverkas negativt av en stark prispress i vår kvarvarande verksamhet inom produktgruppen Mobile, vilket bekräftar vårt beslut att accelerera avvecklingen av denna verksamhet för att kunna fokusera vårt kapital och våra investeringar till våra befintliga verksamhetsområden som levererar högre marginaler, samt till nya diversifieringsområden.

I tillägg till detta, så har intäktsminskningen på grund av den fortsatta avvecklingen av Mobile gjort att kvoten mellan planerade avskrivningar av tidigare aktiverade FoU-projekt och omsättningen har ökat, med en väsentlig negativ påverkan på bruttomarginalen (dock inte på kassaflödet). Om vi exkluderar den icke-kassaflödespåverkande effekten av dessa avskrivningar var bruttomarginalen 25,4 procent i det andra kvartalet 2024, en förbättring från 19,7 procent i den andra kvartalet 2023.

Transformationen fortlöper enligt plan

Vi gör fortsatta framsteg i implementeringen av vår transformationsplan, med målet att nå betydande finansiella förbättringar under andra halvåret i år. Även om det fortfarande är negativt, noterade vi en betydande förbättring av kassaflödet från den löpande verksamheten jämfört med första kvartalet 2024, vilket tar oss närmare mot att uppnå ett positivt kassaflöde, vilket möjliggör egenfinansierad lönsam tillväxt.

Förstärkning av den finansiella ställningen

Företrädesemissionen i juni 2024 stärkte vår balansräkning. Efter återbetalning av ett brygglån om 60 Mkr uppgick likviden från företrädesemissionen under andra kvartalet till 169 Mkr, med ytterligare 44,9 Mkr som tillförs när HCM – den största garanten i företrädesemissionen – erhåller ett positivt FDI-beslut (Foreign Direct Investments) från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Vi kommer att publicera ett pressmeddelande så snart HCM har erhållit detta FDI-beslut.

Kostnadsoptimering

Programmet för kostnadsoptimering fortlöper enligt plan, och vi redovisade kostnader om 17,3 Mkr hänförliga till omstruktureringsåtgärder i det andra kvartalet. Vi minskade antalet anställda till 95 vid slutet av juni 2024, jämfört med 159 vid slutet av december 2023 och 210 vid slutet av juni 2023. Dessa personalminskningar kommer att leda till minskade kostnader under det andra halvåret 2024, vilket kommer att möjliggöra en betydande minskning av våra rörelsekostnader på årsbasis vid slutet av detta år. Vi identifierar ytterligare möjligheter till kostnadsoptimeringar och kan vid behov minska kostnaderna ytterligare utöver vårt ursprungliga mål.

Accelererar avveckling av Mobile

Intäktsminskningen inom Mobile som vi redovisade under kvartalet kommer att fortsätta under de närmaste kvartalen när vi förnyar vår portfölj för att fokusera på de lönsamma områdena av vår verksamhet. I juni offentliggjorde vi ett exklusivt samarbetsavtal med Egis Technology inom mobilområdet, som kommer att möjliggöra en snabbare och effektivare avveckling av Mobile-verksamheten och minskning av varulagret. Avtalet innebär möjligheter till fortsatt anställning inom Egis för vissa av Fingerprints tidigare anställda inom Mobile, och kontinuerlig kundsupport. Vi förväntar oss att Mobile-verksamheten kommer att vara helt avvecklad vid slutet av detta år.

Strategiskt fokus på digital identitet

Vi implementerar vår strategi genom att fortsätta fokusera på vår kärnverksamhet inom biometri samtidigt som vi expanderar inom digital identitet, en grundpelare i interaktionen mellan människa och maskin. Nuvarande identitetsverifiering bygger till stor del på lösenord, en stor riskfaktor vid cyberintrång. Zero Trust-säkerhetsramverk blir nu standard. Dessa kräver kontinuerlig användarautentisering, vanligtvis med lösenord, vilket ger dålig säkerhet och användarupplevelse. I dagens digitala landskap, där generativ AI och deepfakes blir alltmer sofistikerade, har biometrin blivit mer relevant än någonsin. I takt med att AI-tekniken utvecklas ökar möjligheterna till digital identitetsstöld, vilket gör traditionella säkerhetsåtgärder som lösenord mer sårbara. Metoder som sätter människan i centrum, såsom biometri, fungerar som en "back to basics"-strategi med fokus på den inneboende uniciteten hos individuella biologiska egenskaper, vilket skyddar mot digital identitetsstöld och ökar förtroendet för digitala interaktioner. Som ett biometriskt identitetsföretag tror vi att vi kan börja införa tillförlitligare metoder för autentisering inom ramen för Zero Trust, detta med hjälp av biometri och data som kompletterar och i förlängningen ersätter lösenord. Detta kommer att stärka cybersäkerheten samtidigt som användarupplevelsen förbättras. Vår nye Chief Strategy & Technology Officer, David Eastaugh, kommer att leda utvecklingen inom detta kompetensområde när han tillträder den 19 augusti. När vi nu går mot en mer flexibel start-up-organisation minskar vi också kostnaderna i koncernledningen. Hila Meller kommer att lämna företaget och Sales & Marketing kommer att rapportera direkt till mig. Jag vill tacka Hila för hennes värdefulla bidrag till att driva försäljningstransformationen.

Adam Philpott, vd och koncernchef



Idag klockan 09:00 CEST presenterar Fingerprints vd Adam Philpott rapporten tillsammans med CFO Fredrik Hedlund i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.

Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig via denna länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/a3t6orx9

För media och analytiker: Registrering till telefonkonferens sker via denna länk: https://register.vevent.com/register/BIcafd46ebd3174087bf1e7d3d312da2df





För information, vänligen kontakta:

Adam Philpott, vd





Fredrik Hedlund, CFO





Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com





Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com





Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2024 kl. 7:00 CEST.







Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).





