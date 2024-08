ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 15.8.2024 KLO 8:45

ELECSTER-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2024

Elecsterin toinen vuosineljännes vastasi odotuksia

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu:

Liikevaihto 18,5 MEUR (1-6/2023: 17,5 MEUR)

Liikevoitto 1,6 MEUR (1,4 MEUR)

Tulos ennen veroja 1,7 MEUR (0,4 MEUR)

Tulos/osake 0,36 EUR (-0,05 EUR)

Omavaraisuusaste 54,7 % (52,4 %)

Huhti-kesäkuu:

Liikevaihto 10,2 MEUR (4-6/2023: 9,0 MEUR)

Liikevoitto 1,0 MEUR (0,7 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,8 MEUR (0,5 MEUR)

Tulos/osake 0,19 EUR (0,06 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Euroopan keskuspankin kesäkuussa julkaisemassa talouskatsauksessa kerrotaan, että maailmantalous osoittaa jälleen merkkejä vahvistumisesta, vaikka kasvulla on edelleen hidasteita. Tuoreimmat tiedot maailmantalouden (ilman euroaluetta) kasvusta vahvistavat käsitystä hyvin asteittaisesta virkistymisestä vuodenvaihteesta lähtien ja toteutuneet tilastotiedot alkavat olla yhä lähempänä kyselytutkimusten positiivisia viestejä. Euroalueen talousnäkymiä koskevat eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun 2024 arviot ovat pitkälti samankaltaiset kuin EKP:n asiantuntijoiden maaliskuiset arviot - joskin maailmantalouden kasvuarviota tälle vuodelle on tarkistettu hieman alaspäin. Globaalin kaupankäynnin ennakoidaan elpyvän tänä vuonna ja kasvavan sen jälkeen tiiviimmin maailmantalouden kasvua myötäillen, mutta jäävän kuitenkin arviointijakson ajan historiallista trenditasoaan heikommaksi. Tältäkin osin arvio on pääpiirteittäin samankaltainen EKP:n asiantuntijoiden maaliskuisten arvioiden kanssa. Globaalin inflaation arvioidaan hidastuvan vähitellen arviointijaksolla.

Elecsterin toinen vuosineljännes vastasi pitkälti odotuksiamme. Vuoden ensimmäisen neljänneksen katsauksessa kerroimme, että vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta konekaupassa on merkkejä kysynnän elpymisestä. Toisella vuosineljänneksellä saimmekin varmistettua useita kauppoja, joista osa myös toimitettiin toisen vuosineljänneksen aikana. Positiivinen asia oli myös, että solmitut kaupat jakaantuivat tasaisesti tärkeimmille markkina-alueillemme. Yleinen geopolitiikan ja inflaation aiheuttama epävarmuus hidastuttaa edelleen kauppojen solmimista - tarjouspyyntöjen ja kauppojen määrä on kuitenkin kasvanut, vaikka neuvottelujen kesto on normaalia pidempi.

Pakkausmateriaalien toimitusvolyymi oli edelleen sekä vertailukautta että pitkänajan keskiarvoa alemmalla tasolla. Pakkausmateriaalien suhteellinen kannattavuus on kehittynyt myönteisesti ja oli vuosineljänneksellä pitkänajan keskiarvon tasolla. Kenian ja Venäjän yhtiöiden pakkausmateriaalitoimitusten määrä väheni vertailukauteen nähden selkeästi, mutta Suomen yksikön volyymissa oli tuntuvaa kasvua.

Kuten ensimmäiselläkin vuosineljänneksellä, myös toisella neljänneksellä Kenian shillingin vahvistuminen vaikutti positiivisesti tulokseemme rahoituskulujen alentumisen kautta. Vertailukaudella shillingin kurssikehityksen vaikutus oli päinvastainen.

Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan ja sillä on ollut vaikutus myös Elecsterin vientiin Venäjälle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 18,5 milj. euroa (17,5 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto parani edelliseen vuoteen nähden ollen 1,6 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 1,7 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu

Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 10,2 milj. euroa (9,0 milj. euroa). Kasvua edellisen vuoden vertailuajankohtaan kertyi 14,2 %. Kvartaalin liikevoitto oli 1,0 milj. euroa

(0,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,8 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 49,0 milj. euroa (47,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 54,7 % (52,4 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 15,5 milj. euroa (17,1 milj.euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Teollisuustuotesegmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 3,8 % vertailuajankohdasta ja oli 16,2 milj. euroa (15,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,7 milj. euroa (1,7 milj.euroa) eli 10,5 % (10,7 %)liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konetoimitusten euromääräinen arvo kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Pakkausmateriaalitoimitukset olivat vastaavasti edellistä vuotta matalammat. Pakkausmateriaalien osalta katemarginaalit ovat kehittyneet vuoden 2024 aikana edelleen suotuisasti ja ovat nyt pitkän ajan keskiarvojen tasolla.

Kuluttajatuotesegmentin liikevaihto kasvoi vertailuvuoteen verrattuna 14,5 % ja oli 2,3 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Myös liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna, mutta jäi vielä tappiolliseksi.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-6/2024 1-6/2023 1–12/2023 Teollisuustuotteet 16.200 15.579 30.490 Kuluttajatuotteet 2.251 1.965 3.640 Segmenttien välinen Konserni yhteensä 18.451 17.544 34.130

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Teollisuustuotteet 1.588 1.674 2.633 Kuluttajatuotteet -20 -255 -662 Segmenttien välinen 7 3 29 Konserni yhteensä 1.575 1.422 2.001

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Teollisuustuotteet 34.271 32.851 31.686 Kuluttajatuotteet 4.032 4.617 4.646 Segmenttien välinen -16 -36 -17 Kohdistamaton 10.679 10.270 11.703 Konserni yhteensä 48.966 47.702 48.019

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2024. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 23.4.2024 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,5 milj.euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 220(226), josta ulkomailla 95 (96). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 223(226).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2024 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 5,60 euroa ja alin 3,38 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 5,05 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 65.964 kpl (3,6 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EKP:n kesäkuisen talouskatsauksen riskiarvio mainitsee, että talouskasvuun kohdistuvat riskit ovat lyhyellä aikavälillä tasapainossa, mutta painottuvat keskipitkällä aikavälillä heikomman kehityksen suuntaan. Maailmantalouden heikkeneminen tai kauppapoliittisten jännitteiden lisääntyminen suurien kansantalouksien välillä vaimentaisivat euroalueen talouskasvua. Venäjän oikeudeton sota Ukrainassa ja Lähi-idän murheellinen konflikti suurentavat huomattavasti geopoliittista riskiä, mikä saattaa heikentää yritysten ja kotitalouksien luottamusta tulevaisuuteen ja aiheuttaa häiriöitä maailmankauppaan. Kasvu voi jäädä arvioitua heikommaksi myös, jos rahapolitiikan vaikutukset osoittautuvat odotettua voimakkaammiksi. Toisaalta kasvu voi olla odotettua vahvempaa, jos inflaatio hidastuu ennakoitua nopeammin ja reaalitulojen ja luottamuksen kasvu lisää kulutusta enemmän tai maailmantalous kasvaa voimakkaammin kuin on arvioitu. Inflaatio voi osoittautua ennakoitua nopeammaksi, jos palkat nousevat tai voitot kasvavat enemmän kuin mitä on odotettu. Ennakoitua nopeamman inflaation riskejä aiheuttavat myös voimakkaat geopoliittiset jännitteet, joiden vuoksi energian hinnat ja rahtikustannukset saattavat lähiaikoina nousta arvioitua enemmän ja aiheuttaa häiriöitä maailmankauppaan. Lisäksi sään ääri-ilmiöt ja ilmastokriisin laajeneminen voivat johtaa elintarvikkeiden hintojen nousuun. Sitä vastoin inflaatio saattaa jäädä ennakoitua hitaammaksi, jos rahapolitiikka vaimentaa kysyntää odotettua enemmän tai talouden toimintaympäristö muualla maailmassa äkkiä huononee.

Loppuvuodelle odotamme, että konemyynnissä toisella vuosineljänneksellä käynnistynyt suotuisa kehitys jatkuu myös loppuvuonna. Pakkausmateriaalien osalta arvioimme, että loppuvuosi tulee olemaan alkuvuoden kaltainen ja toimitusmäärät tulevat olemaan alemmalla tasolla kuin vertailuvuonna.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttävät poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ” valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä.

Jos Venäjän hallinto pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ” Decree No 302 ” mahdollistaa Venäjän valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon siirtää väliaikaisesti osakkeet hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallinen johto. Kyseisen asetuksen varjolla on toteutettu joitakin vetäytymisilmoituksen antaneiden Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yrityksien haltuunottoja. Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.



Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän samalla tasolla tai kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 4-6/2024 4-6/2023 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 LIIKEVAIHTO 10.241 8.970 18.451 17.544 34.130 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -1.172 -201 -837 461 -86 Valmistus omaan käyttöön 7 32 Liiketoiminnan muut tuotot 144 25 283 46 91 Materiaalit ja palvelut -3.746 -4.080 -7.821 -8.919 -16.577 Henkilöstökulut -2.167 -2.164 -4.222 -4.227 -7.804 Poistot ja arvonalentumiset -293 -383 -660 -772 -1.479 Liiketoiminnan muut kulut -2.028 -1.457 -3.619 -2.720 -6.477 LIIKEVOITTO 979 709 1.575 1.422 2.001 Rahoitustuotot ja –kulut -214 -201 123 -985 -2.040 TULOS ENNEN VEROJA 765 509 1.697 437 -39 Tuloverot -58 -275 -364 -605 -1.080 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, yhteensä 707 234 1.333 -169 -1.119 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 707 234 1.333 -169 -1.120 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 1 Tulos/osake, yhteensä 0,19 0,06 0,36 -0,05 -0,30

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 4-6/24 4-6/23 1-6/24 1-6/23 12/23 TILIKAUDEN TULOS 707 234 1.333 -169 -1.119 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 742 -1.620 695 -1.967 -1.881 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1.449 -1.387 2.027 -2.136 -3.000 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 1.448 -1.385 2.027 -2.134 -2.998 Määräysvallattomille omistajille 1 -1 1 -2 -2

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 372 351 323 Aineelliset hyödykkeet 9.177 9.955 9.365 Muut osakkeet ja osuudet 77 81 81 Pitkäaikaiset saamiset 654 981 581 Laskennalliset verosaamiset 501 457 394 Pitkäaikaiset varat yhteensä 10.781 11.826 10.744 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 19.215 19.925 19.045 Myyntisaamiset ja muut saamiset 9.329 6.130 6.917 Tuloverosaaminen 307 167 484 Rahavarat 9.335 9.655 10.830 Lyhytaikaiset varat yhteensä 38.186 35.876 37.275 VASTAAVAA 48.966 47.702 48.019 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut Rahastot 93 91 92 Muuntoerot 318 203 261 Kertyneet voittovarat 17.880 17.006 16.098 Määräysvallattomat omistajat 10 10 10 Oma pääoma yhteensä 25.693 24.700 23.851 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 389 342 378 Pitkäaikainen vieras pääoma 7.966 8.870 10.558 Lyhytaikainen vieras pääoma 14.918 13.789 13.231 VASTATTAVAA 48.966 47.702 48.019

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 1.333 -169 -1.119 Oikaisut tilikauden tulokseen 320 2.415 4.664 Käyttöpääoman muutos 506 1.814 1.600 Maksetut korot ja muut rahoituserät -461 -873 -1.671 Saadut korot ja osingot 138 53 207 Maksetut verot -486 -844 -1.162 Liiketoiminnan rahavirta 1.350 2.396 2.518 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -150 -151 -339 Käyttöomaisuuden myynti 37 3 118 Pitkäaikaisten saamisten muutos 4 2 2 Investointien rahavirta yhteensä -110 -146 -219 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -2.971 -2.831 -1.512 Lyhytaikaisten lainojen muutos -30 193 121 Maksetut osingot -151 -659 -545 Rahoituksen rahavirta -3.152 -3.297 -1.936 Rahavarojen muutos -1.912 -1.047 363 Rahavarat kauden alussa 10.829 11.434 11.434 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 418 -732 -967 Rahavarat kauden lopussa 9.335 9.655 10.830

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Vähemmistöosuus

h. Yhteensä



Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2024 3.152 4.239 92 261 16.098 23.841 10 23.851 Osingonjako -187 -187 -187 Laaja tulos 1 -131 1.968 1.838 1 1.839 Muut muutokset 189 1 190 190 OMA PÄÄOMA

30.6.2024 3.152 4.239 93 318 17.880 25.682 11 25.693





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2023 3.152 4.239 98 372 19.633 27.493 11 27.505 Osingonjako -562 -562 -562 Laaja tulos -7 -169 -1.959 -2.134 -2 -2.136 Muut muutokset -106 -106 -106 OMA PÄÄOMA

30.6.2023 3.152 4.239 91 203 17.006 24.691 10 24.700

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 3.703 2.558 3.703 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Liikevaihto 18.451 17.544 34.130 Liikevaihdon kasvu, % 5,2 -12,5 -20,0 Liikevoitto 1.575 1.422 2.001 % liikevaihdosta 8,5 8,1 5,9 Tulos ennen veroja 1.697 437 -39 % liikevaihdosta 9.2 2,5 -0,1 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 1.333 -169 -1.120 % liikevaihdosta 7,2 -1,0 -3,3 Oman pääoman tuotto, % 10,8 -1,3 -4,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,5 3,6 2,2 Korollinen vieras pääoma 15.520 17.108 18.419 Rahavarat 9.335 9.655 10.830 Nettovelkaantumisaste, % 24,1 30,2 31,8 Omavaraisuusaste, % 54,7 52,4 50,2 Taseen loppusumma 48.966 47.702 48.019 Bruttoinvestoinnit 156 500 782 Tilauskanta 7.429 8.071 7.427 Tulos/osake, euroa 0,36 -0,05 -0,30 Oma Pääoma/osake, euroa 6,85 6,59 6,37 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 15.004 13.859 15.004

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q2/24 Q1/24 Q4/23 Q3/23 Q2/23 Q1/23 Liikevaihto 10.241 8.210 8.392 8.194 8.970 8.575 Liikevoitto 979 596 -435 1.014 709 712 Liikevoitto, % 9,6 7,3 -5,2 12,4 7,9 8,3 Kauden tulos 707 626 -1.353 403 234 -403 Tulos/osake, euroa 0,19 0,17 -0,36 0,11 0,06 -0,11

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2023 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2023 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2024 julkaistaan 7.11.2024.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus