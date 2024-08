Boskalis halfjaarcijfers 2024: historisch hoog resultaat na druk en goed eerste halfjaar

Papendrecht, 15 augustus 2024



‎KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 2024

Omzet: EUR 2,07 miljard

(H1 2023: EUR 1,97 miljard)



EBITDA: EUR 553 miljoen

(H1 2023: EUR 370 miljoen)



Nettowinst: EUR 298 miljoen

(H1 2023: EUR 181 miljoen)



Orderportefeuille: EUR 5,3 miljard

(Eind 2023: EUR 6,0 miljard)



Koninklijke Boskalis B.V. (Boskalis) heeft een historisch goed eerste halfjaar afgesloten. De bezetting van de vloot was hoog en bij alle drie de divisies was er sprake van een toename van het resultaat.

De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 5% toegenomen tot EUR 2,07 miljard (H1 2023: EUR 1,97 miljard).

De EBITDA is met circa 50% toegenomen en kwam uit op EUR 553 miljoen (H1 2023: EUR 370 miljoen). Gecorrigeerd voor een bijzonder bate in het eerste halfjaar nam de EBITDA met 44% toe in vergelijking met dezelfde periode in 2023.

De nettowinst steeg met 65% tot EUR 298 miljoen (H1 2023: EUR 181 miljoen).

Peter Berdowski, CEO Boskalis:

“Het afgelopen halfjaar is in financieel opzicht het meest succesvolle geweest dat wij in de lange historie van Boskalis hebben gerealiseerd. Over de volle breedte is er uitzonderlijk goed gepresteerd. De EBITDA steeg met bijna 50% tot meer dan een half miljard euro en het nettoresultaat met 65% tot bijna 300 miljoen euro.

Bij de Dredging & Inland Infra divisie waren onze grote schepen goed bezet, met name op projecten in het Midden- en Verre Oosten. Wij zitten in de afrondende fase van het omvangrijke Manila International Airport project en verplaatsen het werkgebied geleidelijk naar nieuwe projecten in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten. Dichter bij huis hebben we in Nederland veel werk verzet op de versterking van de Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam en aan het openbaarvervoersknooppunt van de Zuidas bij Amsterdam.

Bij Offshore Energy hebben wij de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in materieel dat zowel kan worden ingezet op de offshore windmarkt als op de traditionele fossiele energiemarkt. Daarmee hebben wij ons sterk gepositioneerd in de keten van ontwikkeling, installatie, onderhoud tot ontmanteling van offshore-constructies. Met name dankzij deze strategie hebben we ook het afgelopen halfjaar weer uitstekende resultaten gerealiseerd.

De begin dit jaar verworven schepen van ALP Maritime draaien inmiddels volop mee in onze vloot en hebben onder andere een bijdrage geleverd aan het transport van een 50 jaar oude FPSO vanaf een olieveld in Brazilië naar een sloopwerf in Europa.

Ook bij Salvage zijn weer de nodige bijzondere bergingsactiviteiten verricht. Zo is een zeer complexe wrakkenruiming voor de kust van Maleisië succesvol afgerond. Dit betrof een gekanteld en gezonken jack-up platform dat volledig van de zeebodem is verwijderd.

De werkvoorraad ligt nog altijd op een gezond niveau. Met 5,3 miljard euro aan werk in de portefeuille en een sterke financiële positie kijken we met vertrouwen naar de toekomst.”

ONTWIKKELINGEN DIVISIES

In de divisie Dredging & Inland Infra is de omzet stabiel bij een licht hogere EBITDA ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De hoppervloot was goed bezet op grote werken in Azië en het Midden-Oosten, en de snijkopzuigers kenden een volle bezetting in het Midden-Oosten.

De belangrijkste regio’s qua omzetbijdrage waren Azië/Australië en Europa met omvangrijke projecten in de Filipijnen, Taiwan, Singapore, Australië, Denemarken en Nederland. In de loop van het eerste halfjaar heeft Boskalis zijn werkzaamheden rond de aanleg van de nieuwe luchthaven van Manilla grotendeels afgerond en het project wordt naar verwachting binnenkort aan de klant overgedragen. In Singapore werd opnieuw veel werk verzet rond de innovatieve polder (Pulau Tekong) en de havenuitbreiding (Tuas Terminal 2) terwijl in Taiwan en Australië energietransitie-projecten (wind en gas) in uitvoering zijn.

In Europa zijn in het eerste halfjaar de baggerwerkzaamheden voor de sleuf van de Fehmarnbelttunnel (tussen Denemarken en Duitsland) afgerond. In Nederland was Boskalis op een groot aantal projecten werkzaam, zoals het lopende meerjarige project om de Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam te versterken, het project Zuidasdok OVT waarbij het bestaande openbaarvervoersknooppunt in Amsterdam-Zuid wordt uitgebreid en op het project A2 het Vonderen-Kerensheide (snelwegverbreding) zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang.

Bij Offshore Energy is de omzet toegenomen bij een fors hogere EBITDA. Bij alle business units was er sprake van een sterk eerste halfjaar met goede resultaten. Circa de helft van de omzet was afkomstig van offshore windprojecten. In de Verenigde Staten waren de grote kraanschepen volop bezig met de installatie van fundatiepalen die eerder door de eigen zware-ladingschepen waren aangevoerd. In Europa waren de kabellegschepen druk op projecten zoals Hollandse Kust West Beta (Nederland) en Borkum Riffgrund 3 & Godewind 3 (Duitsland).

Onze Marine Transport & Services business units hadden een druk en goed halfjaar. De begin 2024 overgenomen zware zeesleepboten van ALP werden direct op projecten ingezet waaronder het transport van een oude FPSO naar een sloopwerf in Europa.

Subsea Services was het eerste halfjaar druk met een mooie combinatie van projecten, variërend van ontmantelingswerkzaamheden op de Noordzee, een meerjarig onderhoudscontract in Dubai en duik- en inspectiewerkzaamheden voor een aantal grote offshorebedrijven. Survey kende eveneens een goed halfjaar met verschillende typen projecten in de energiemarkten.

Over de gehele linie wist de divisie opnieuw met succes in te spelen op de gezonde vraag vanuit zowel de offshore windmarkt als de traditionele olie- en gasmarkt en was de executie van projecten over de gehele linie goed.

Towage & Salvage: De berging had een druk en succesvol eerste halfjaar. Voor de kust van Maleisië is binnen twee seizoenen met succes een gezonken olieplatform van het zeebed gelicht en afgevoerd. Tevens was Salvage volop betrokken bij meerdere emergency response opdrachten, waaronder de Northern Juvenile in de Straat van Malacca.

De resultaatbijdrage van Towage was in verhouding met vorig jaar hoger doordat Smit Lamnalco niet langer als asset held for sale wordt aangemerkt. Begin juli heeft Boskalis een overeenkomst getekend voor de overname van alle resterende (50%) aandelen in Smit Lamnalco. De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuring van regelgevende instanties.

FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie van Boskalis is sterk en robuust. De netto financiële positie is verder toegenomen tot EUR 668 miljoen, mede als gevolg van het sterke operationele resultaat. De solide solvabiliteit is verder toegenomen tot 54,8%. Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

De omvang van de orderportefeuille bedraagt EUR 5,3 miljard en in combinatie met de marktvooruitzichten zijn wij positief gestemd over de rest van 2024.



KERNCIJFERS 1e HJ 2024 1e HJ 2023 2023 (in miljoenen EUR) Omzet 2.065 1.969 4.283 EBITDA 553 370 1.016 Bedrijfsresultaat 363 219 627 Bijzondere baten (lasten) 19 - 74 EBIT 382 219 701 Nettowinst 298 181 601 30 juni 2024 30 juni 2023 Ultimo 2023 Netto financiële positie incl. IFRS 16 leaseverplichtingen: cash (schuld) 560 438 523 Solvabiliteit 54,8% 49,4% 52,5% Orderportefeuille 5.260 5.978 6.007

Definities: EBITDA is EBIT vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en andere bijzondere lasten; Bedrijfsresultaat is EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten. EBIT(DA) en bedrijfsresultaat zijn inclusief ons aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Nederlandse versie zal prevaleren boven de Engelse versie.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van meer dan 500 schepen en vaartuigen en ruim 11.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.

Bijlages