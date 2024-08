Dovre Group Oyj Puolivuosikatsaus 15.08.2024 klo 9.00

DOVRE GROUPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2024

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Suvic alakonsernin luvut on yhdistelty kokonaisuudessaan konsernin tilinpäätökseen. Määräysvallattomien omistajien osuus (49 %) on esitetty omana eränään tuloslaskelmassa ja taseessa.

Huhti–kesäkuu 2024

Liikevaihto kasvoi 7,5% 50,9 milj. euroon (47,3 milj. euroa) Projektihenkilöstö: liikevaihto 25,3 (25,9) milj. euroa – laskua 2,4 % Konsultointi: liikevaihto 3,5 (4,0) milj. euroa – laskua 13,0 % Uusiutuva energia: liikevaihto 22,1 (17,4) milj. euroa – kasvua 26,9 %

Käyttökate 2,1 milj. euroa (1,8 milj. euroa) – kasvua 19,7 %

Liikevoitto 1,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa) – kasvua 25,7 %

Tulos ennen veroja 1,7 (1,3) milj. euroa – kasvua 30,2 %.

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1,0 (0,8) milj. euroa – kasvua 32,8 %.

Osakekohtainen tulos 0,010 (0,007) euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta 1,6 (2,9) milj. euroa.

Tammi–kesäkuu 2024

Liikevaihto kasvoi 0,1 prosenttia 93,2 milj. euroon (93,1 milj. euroa) Projektihenkilöstö: liikevaihto 50,5 (50,7) milj. euroa – laskua 0,4 % Konsultointi: liikevaihto 7,1 (9,1) milj. euroa – laskua 22,3 % Uusiutuva energia: liikevaihto 35,6 (33,3) milj. euroa – kasvua 6,9 %.

Käyttökate -2,5 milj. euroa (3,7 milj. euroa)

Liikevoitto -3,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa)

Tulos ennen veroja -3,3 (2,8) milj. euroa

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille -1,4 (1,8) milj. euroa

Osakekohtainen tulos -0,013 (0,017) euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta -0,3 (7,1) milj. euroa.

Dovre Groupin liiketoiminta oli katsauskaudella selvästi tappiollista. Tämä johtui yksittäisessä Uusiutuva Energia -liiketoiminnan projektissa tehdystä alaskirjauksesta (5,8 miljoonaa euroa). Projekti oli teknisesti onnistunut, mutta ylitti merkittävästi budjetoidut kustannukset. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty ja on odotettavissa, että Suvicin liikevaihto ja liikevoitto loppuvuoden 2024 aikana ylittävät selvästi vuoden 2023 tason.

Näkymä vuodelle 2024 ennallaan (annettu 18.04.2024)



Dovren liikevaihdon vuonna 2024 odotetaan olevan välillä 185-210 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 2-4 miljoonaa euroa.

CEO ARVE JENSEN:

Vuosi 2024 alkoi haasteellisesti Uusiutuvan Energian projektissa tehdyllä merkittävällä alaskirjauksella konserniyhtiö Suvic Oy:ssä. Dovren liiketoiminta kehittynyt odotetusti lukuun ottamatta tätä vastoinkäymistä.

Uusiutuvan Energian liiketoiminta-alueella Suvic on aloittanut kahden uuden tuulivoimapuiston rakentamisen Ruotsissa sekä lämpöpumppulaitoksen rakentamisen Fortumille Suomessa. Tämän lisäksi Dovre Group Oyj liittyi Pyhäsalmella sijaitsevaan uusiutuvan energian yhteenliittymään, jonka tarkoituksena on toteuttaa kolme erillistä hanketta. Dovren ensimmäinen sitoumus on osallistua 85 MW kapasiteetin akkuvaraston hankekehittämiseen (Battery as an Energy Storage System, BESS). Akkuvarasto sijaitsee Pyhäsalmen vanhan kupari- ja sinkkikaivoksen välittömässä läheisyydessä. Myös hankekehitysyhtiöllämme Renetecillä on useita aurinkovoimahankkeita suunnittelu- ja luvitusvaiheissa.

Projektihenkilöstö-liiketoiminta-alueella myyntiluvut ovat pysyneet viime vuoden korkealla tasolla. Suuren uusiutuvan energian projektin päättyminen Pohjois-Amerikassa aiheutti myynnin alenemisen, jota kompensoi kasvu EMEA-alueella ja Singaporessa. Kannattavuus on laskenut viime vuoteen verrattuna johtuen pääasiassa muuttuneesta asiakas- ja projektiportfoliosta.

Konsultointi-liiketoiminta-alueen aktiviteetti on ollut Norjassa alhaisempaa kuin edeltävänä vuonna. Viime vuonna voimaan tulleen väliaikaisen työvoiman palkkaamista koskevan lainsäädännön vaikutukset energiasektorin aktiivisuuteen ovat tähän mennessä olleet vähäisiä. Muutoksen vaikutus on ollut merkittävämpi Norjan julkisessa sektorissa, hidastaen rekrytointiprosesseja. Lisäksi julkiset investoinnit rakentamiseen, liikenteeseen ja ICT:hen ovat supistuneet. Suomen markkinatilanne on pysynyt vakaana. Sekä Proha Oy:n että eSite- yksikön liiketoiminnat kehittyvät suunnitellusti.

Olemme aloittaneet vastuullisuusohjelmassamme seuraavan vaiheen ja kehitämme raportointiamme täyttämään uudet CSRD-raportointivaatimukset. Näin varmistamme, että luomme jatkossakin vastuullisuudella arvoa.

Tunnistamme, että epävarmuudet globaalissa markkinassa jatkuvat. Siitä huolimatta odotamme yhä vahvaa kysyntää palveluillemme vuoden toisella puoliskolla. Lisäksi toteutamme aktiivisesti toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja kestävän kannattavuuden luomiseksi.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj.euroa 4–6

2024 4–6

2023 Muutos% 1–6

2024 1–6

2023 Muutos% 1–12

2023 Liikevaihto 50,9 47,3 7,5 93,2 93,1 0,1% 196,7 Käyttökate (EBITDA) 2,1 1,8 18,7% -2,5 3,7 8,4 % liikevaihdosta 4,1% 3,7% -2,7% 4,0% 4,3% Liikevoitto 1,9 1,5 23,8% -3,0 3,2 7,4 % liikevaihdosta 3,6% 3,2% -3,2% 3,4% 3,8% Tulos ennen veroja 1,7 1,3 30,2 -3,3 2,8 6,3 % liikevaihdosta 3,3% 2,8% -3,5% 3,0% 3,2% Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1,0 0,8 32,8% -1,4 1,8 4,1 % liikevaihdosta 2,0% 1,6% -1,5% 1,9% 2,1% Liiketoiminnan nettorahavirta 1,6 2,9 -45,4% -0,3 7,1 0,1 Nettovelat 3,8 -6,4 3,8 -6,4 1,2 Nettovelkaantumisaste, % 11,6% -18,5% 11,6% -18,5% 3,1% Tulos / osake, euroa Laimentamaton 0,010 0,007 32,8% -0,013 0,017 0,038 Laimennettu 0,010 0,007 32,8% -0,013 0,017 0,038

Espoossa, 15. elokuuta 2024

DOVRE GROUP OYJ

HALLITUS

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2024 julkaistaan torstaina 24.10.2024.

