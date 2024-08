PRESSRELEASE

2024-08-15

Kvartalsrapport Q2 2024 – Ett starkt andra kvartal, nettoomsättningen ökar med 9%, EBITDA ökar 103% och EBITDA-marginalen når 14% (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Andra kvartalet

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 41 655 (38 243) kSEK

• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 5 756 (2 832) kSEK

• Resultat före skatt uppgick till 3 657 (404) kSEK

• Resultat per aktie 0,28 (0,03) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

• Arcoma lanserar nästa generation Arcoma Intuition i3

EFTER PERIODEN

• Inga händelser att rapportera.





VD-kommentar

ETT STARKT ANDRA KVARTAL, NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 9%,

EBITDA ÖKAR 103% OCH EBITDAMARGINALEN NÅR 14%.

Vi fortsätter att växa och levererar ytterligare ett kvartal med bra tillväxt. Ackumulerat under 2024 växer vår affär med hela 16% och vårt rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 12 249 kSEK. Detta är en markant förbättring mot föregående år (2 635 kSEK).

Våra attraktiva system fortsätter leverera effektivitet och kvalitet som våra kommersiella partners framgångsrikt lyckas sälja in i marknaderna.

Vår partner Canon Medical Systems i Nordamerika fortsatte driva försäljning med en tillväxt på 106% i kvartalet jämfört med föregående år. De kommersiella investeringarna fortsätter att bära frukt. EMEA påverkas fortfarande av osäkerhet och en svagare marknad men vi ser begynnande tecken på mer affärsmöjligheter.

Vi fortsätter bygga lönsamhet genom effektivitet och skalbarhet trots inflationstryck. Våra effektiviseringar och kostnadskontroll visar med tydlighet att vi har en skalbarhet och en modell som skapar förutsättningar för mycket bra lönsamhet vid ökade volymer. Kraven på flexibilitet och korta ledtider ökar. Vi har skapat affärsmöjligheter genom vår flexibilitet och agila produktion.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 41,7 MSEK (38,2 MSEK) vilket är ett starkt kvartal. Nordamerika är draglok med 106 % tillväxt. Våra samarbetspartners arbetar intensivt med att skapa nya affärsmöjligheter och vår eftermarknadsaffär fortsätter gå starkt med 57% tillväxt. Asien gick starkt med 128% tillväxt och under perioden gjordes vår första leverans av system till Sydkorea.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 43% (38%). I kvartalet har vi en bra produkt och geografisk mix kombinerat med bra eftermarknadsförsäljning. Produkt- och regionsmix är två faktorer som kontinuerligt påverkar vår bruttomarginal vilket ofta resulterar i fluktuationer mellan kvartal. Vi fortsätter att implementera strategiska åtgärder för att gradvis förbättra bruttomarginalen över tid.

EBITDA i kvartalet uppgår till 5,8 MSEK (2,8 MSEK), en kraftfull förbättring mot föregående år.

Vi fortsätter stärka vår balansräkning vilket är drivet av bra lönsamhet och kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten i kvartalet var 3,1 MSEK (2,3 MSEK). Vi står väl rustade för

framtiden.

Vi fortsätter trenden med ett lönsamt kvartal med god tillväxt. Vi ser en fortsatt hög marknadsaktivitet primärt i Nordamerika. Vi fortsätter vara ödmjuka kring EMEA marknaden där vi fortsatt noterar en lägre marknadsaktivitet än normalt.

Vi ser fram mot en spännande höst!

Mattias Leire

VD Arcoma AB (publ)





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 15/8 2024 kl. 08.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 15/8 2024 kl. 08.30.

