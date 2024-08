KH Group Oyj

Pörssitiedote 16.8.2024 klo 8.00

KH Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2024

Strategiapolulla edetty; liiketoimintojen suoritus pääosin positiivinen

KH Group konserni huhti–kesäkuu 2024 pro forma

Liikevaihto oli 89,3 (93,2) milj. euroa.

Liikevoitto oli -0,3 (0,2) milj. euroa.

KH-Koneiden liikevaihto nousi hieman vertailukautta paremmaksi ja liikevoitto pysyi ennallaan vertailukauteen verrattuna.

Indoor Groupin liikevaihto laski merkittävästi ja liikevoitto oli alle vertailukauden tason.

NRG:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta.

KH Group myi omistuksensa HTJ:ssä.

Ville Nikulainen aloitti konsernin toimitusjohtajana ja Tommi Rötkin talousjohtajana 1.6.2024.



KH Group konserni tammi–kesäkuu 2024 raportoitu IFRS

Liikevaihto oli 167,4 (67,2) milj. euroa. Vertailukauden luku sisältää touko-kesäkuussa 2023 kertyneen liikevaihdon ja HTJ on luokiteltu takautuvasti lopetetuksi toiminnoksi.

Liikevoitto oli -1,8 (-9,9) milj. euroa.

Tilikauden tulos oli -6,2 (-5,4) milj. euroa.

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,07 (-0,06) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 1,25 (1,51) euroa.

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -18,9 (-10,5) prosenttia.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 4,1 milj. euroa

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 239,6 (187,1) prosenttia.

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 153,8 (80,6) prosenttia.



Toimitusjohtaja Ville Nikulainen:

”Aloitin KH Groupin toimitusjohtajana ja Tommi Rötkin talousjohtajana 1.6.2024. KH Groupin strategiamuutoksen toteutus on edennyt suunnitellusti ja myimme HTJ:n kesä-heinäkuussa 2024. Yhtiö ja sen myyntiin liittyvät kirjaukset esitetään lopetettuna toimintona. Velaton kauppahinta oli 23,0 milj. euroa, josta KH Groupin osuus nettovelan ja myynnistä aiheutuneiden kulujen jälkeen oli 13,1 milj. euroa. Myynnistä saaduilla rahavaroilla maksettiin kokonaisuudessaan takaisin emoyhtiön pankkilaina katsauskauden päättymisen jälkeen ja lisäksi varoja käytetään strategiamuutoksen vaatimiin toimenpiteisiin.

Konsernin pro forma -liikevaihto ja -liikevoitto laskivat vertailukauden tasosta. KH-Koneiden liikevaihto nousi maltillisesti ja liikevoitto oli vertailukauden tasolla. Suomen ja Ruotsin liiketoiminnot olivat liikevaihdolla ja liikevoitolla mitattuna lähellä toisiaan.

Yleinen markkinoiden epävarmuus, Suomessa toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja Indoor Groupin uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto vaikuttavat heikentävästi Indoorin liikevaihtoon ja liikevoittoon. Sekä Asko että Sotka -ketjut menettivät liikevaihtoa ja sen seurauksena kannattavuuttaan. Huonekalumarkkinan liikevaihto on Erikoiskaupan liiton tilastojen mukaan laskenut noin 8 % vertailukauteen verrattuna ja Indoorin oma kehitys jatkui samansuuntaisena koko vuosineljänneksen ajan. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten kävijämäärien ja myynnin kasvattaminen, konversion parantaminen, kateprosentin vahvistaminen sekä tarkka kulujen seuraaminen jatkuvat aktiivisesti molemmissa ketjuissa. Uusi ERP-järjestelmä otettiin käyttöön Sotkassa 1.3.2024 ja Askossa 1.5.2024.

Nordic Rescue Groupin pro forma -liikevaihto ja liikevoitto paranivat merkittävästi vertailukaudesta. Pelastusajoneuvojen kysyntä Suomessa ja Ruotsissa on pysynyt hyvällä tasolla, ja vuoden 2024 tuotantokapasiteetti on jo loppuunmyyty.

Tilikauden aikana jatkamme kehitystyötä liiketoiminta-alueillamme, joista usealla on keskiössä liikevaihdon ja sitä kautta liikevoiton turvaaminen sekä toiminnan tehokkuus. Edistämme KH Groupin strategiamuutosta suunnitellusti.

Yhtiö päivitti 9.8.2024 aiemmin antamaansa ohjeistusta 2024 liikevaihdosta ja liikevoitosta. Ohjeistuksen laskeminen perustuu Indoor Groupin ennakoitua alhaisempaan liikevaihtoon ja liikevoittoon sekä ensimmäisen että toisen vuosipuoliskon 2024 aikana. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi nykyisellä konsernirakenteella vuoden 2024 pro forma -liikevaihdoksi 340–360 milj. euroa ja -liikevoitoksi 4–7 milj. euroa.”

Tuloskehitys

KH Group konserni, Pro forma -avainluvut

Pro forma -lukujen laadintaperiaatteet ja täsmäytyslaskelmat raportoituihin lukuihin on esitetty katsauksen osiossa ”Pro forma -taloudelliset tiedot”.

milj. euroa 4–6/2024 4–6/2023 1–6/2024 1–6/2023 1–12/2023 Liikevaihto 89,3 93,2 167,4 187,3 376,9 Pro forma käyttökate (EBITDA) (1) 7,6 8,2 15,8 16,9 42,0 Käyttökate (EBITDA) % 8,5 % 9,1 % 9,4 % 9,1 % 11,2 % Pro forma liikevoitto (EBIT) -0,3 0,2 -0,8 1,0 9,1 Liikevoitto (EBIT) % -0,3 % 0,3 % -0,4 % 1,0 % 2,9 % Pro forma tulos ennen veroja -2,9 -2,9 -5,8 -4,9 -2,7

(1) EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

KH Group konserni huhti-kesäkuu, pro forma

KH Groupin pro forma -liikevaihto oli 89,3 (93,2) milj. euroa, jossa on laskua 4,2 % vertailukauteen. Liikevaihto kasvoi KH-Koneissa ja Nordic Rescue Groupissa sekä pieneni Indoor Groupissa. Katsauskauden liikevoitto oli -0,3 (0,2) milj. euroa. KH-Koneet ja Nordic Rescue Group tekivät positiivisen liikevoiton ja Indoor Group jäi tappiolliseksi. Emoyhtiön osuus katsauskauden liikevoitosta oli -0,6 (-0,8) milj. euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan kulujen säästöt ja strategiaprojektin kulut vertailukaudella aiheuttivat emoyhtiön kulujen laskun.

KH Group konserni tammi-kesäkuu, pro forma

KH Groupin liikevaihto laski -10,6 % ja oli 167,4 (187,3) milj. euroa. Liikevaihto nousi Nordic Rescue Groupissa ja laski KH-Koneissa sekä Indoor Groupissa. Liikevoitto oli voitollinen KH-Koneissa ja Nordic Rescue Groupissa, mutta negatiivinen Indoor Groupissa. Segmenteistä Nordic Rescue Group onnistui parantamaan liikevoittoaan vertailukaudesta. Emoyhtiön osuus katsauskauden liikevoitosta oli -1,0 (-1,4) milj. euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan kulujen laskuun ovat vaikuttaneet vertailukaudella käynnissä ollut strategiamuutosprojekti sekä kiinteiden kulujen säästöt.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Emoyhtiöllä oli katsauskaudella käytössään pääomaltaan 4,4 milj. euron pankkilaina. Pankkilaina maksettiin takaisin kokonaisuudessaan katsauskauden päättymisen jälkeen heinäkuun alussa HTJ:n myynnistä saaduilla rahavaroilla. Lainan maksun myötä konsernin emoyhtiöllä ei ole vieraan pääoman ehtoista lainaa rahoituslaitoksilta, mutta sillä on tarvittaessa käytettävissään 2,45 milj. euron luottolimiittilaina.

Indoor jatkaa kuluvan vuoden aikana kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. KH Group julkaisi aiheesta pörssitiedotteen 15.8.2024.

Tulevaisuuden näkymät

KH Groupin keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti muista liiketoiminta-alueista. Muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan samanaikaisesti aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan.

Vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa 21.3.2024 yhtiö arvioi vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 milj. euroa ja liikevoitoksi 14–16 milj. euroa. Ohjeistus ei sisältänyt Indoor Groupin Viron kiinteistökaupasta kirjautuvaa noin 3,7 milj. euron liikevoittoa, josta yhtiö tiedotti 21.3.2024 klo 12.

Yhtiö päivitti 30.4.2024 aiemmin antamaansa ohjeistusta 2024 liikevaihdosta ja liikevoitosta. KH Group arvioi senhetkisellä konsernirakenteella vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 milj. euroa ja liikevoitoksi 12–16 milj. euroa sisältäen Indoor Groupin Viron kiinteistökaupasta kirjatun myyntivoiton.

Yhtiö päivitti aiemmin antamaansa ohjeistusta 7.6.2024 HTJ-myynnin yhteydessä. Myynnin vaikutusten jälkeen KH Groupin pro forma -ohjeistus vuodelle 2024 on seuraava: liikevaihto 370–390 milj. euroa ja liikevoitto 9–13 miljoonaa euroa sisältäen Indoorin Viron kiinteistökaupan myyntivoiton. Siten ohjeistusta on päivitetty ainoastaan poistamalla HTJ:n pro forma lukujen suuruinen osuus tilikauden liikevaihdosta ja liikevoitosta. Jatkossa HTJ:n tilikauden 2024 tulos ja konsernin myyntivoitto esitetään lopetetuissa toiminnoissa.

Yhtiö päivitti 9.8.2024 aiemmin antamaansa ohjeistusta 2024 liikevaihdosta ja liikevoitosta. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi nykyisellä konsernirakenteella vuoden 2024 pro forma -liikevaihdoksi 340–360 milj. euroa ja -liikevoitoksi 4–7 milj. euroa.

