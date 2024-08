Konsolideret delårsrapport 1. januar – 30. juni 2024

Selskabsmeddelelse nr. 23 – 16. august 2024

Hovedpunkter fra H1-24 rapport (perioden 1. januar - 30. juni 2024)

Bestyrelsen og direktionen i Pharma Equity Group A/S ("PEG", ”Selskabet” eller "Koncernen") har den 16. august 2024 behandlet og godkendt delårsrapporten for Koncernen for perioden 1. januar – 30. juni 2024 ("H1 2024-rapport"). Rapporten er hverken blevet revideret eller reviewet.

Kliniske resultater

Selskabets datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex), rapporterede ved selskabsmeddelelse nr. 11 af 5. april 2024 meget positive endelige resultater fra klinisk fase-2 proof-of-concept-forsøg med lægemiddelkandidaten RNX-051, MEFO-studiet, baseret på modtaget high level summary fra Reponex’ kliniske site.

Finansiel oversigt

Første halvår af 2024 (1. januar - 30. juni 2024) realiserede Pharma Equity Group A/S et underskud efter skat på DKK 13.0 mio., hvilket er på niveau med forventningerne for perioden. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2024 DKK 25.9 mio.

Outlook

Vi fastholder de tidligere udmeldte forventninger til 2024, et underskud før skat i intervallet DKK 24 mio. til DKK 29 mio. for koncernen. Forventningerne afspejler ikke eventuelle gevinster/tab i forbindelse med den kommende betaling af Portinho S.A. tilgodehavendet.

Kapitalressourcer

I perioden siden 1. januar 2024 er der tegnet og indbetalt 11,0 mio. kr. i konvertible lån til Selskabet. Lånene ydes som ansvarlige lån og er således efterstillet selskabets øvrige kreditorer, bortset fra ethvert andet tilsvarende ansvarligt lån. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 22 af 16. juli 2024 for yderligere oplysninger om de konvertible lån.

Selskabet har pr. 30. juni 2024 en uudnyttet kreditfacilitet på DKK ca. 5 mio.

På Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 3. juni 2024, blev det besluttet, at Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 920.667.494,70 fra nominelt DKK 1.022.963.883,00 til nominelt DKK 102.296.388,30, ved henlæggelse til en særlig reserve i medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3 og til kurs pari. Kapitalnedsættelsen sker ved en forholdsmæssig reduktion af alle selskabets aktiers pålydende værdi, hvilket betyder, at aktiernes pålydende værdi nedsættes fra DKK 1,00 til DKK 0,1.

Under henvisning til ovenstående besluttede kapitalnedsættelsen samt til registreringen den 4. juni 2024 på virk.dk, hvori Pharma Equity Group A/S’ kreditorer opfordres til at indberette deres krav, og hvor der gives oplysning om, at kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for ikke forfaldne krav og betaling af forfaldne krav, har Pharma Equity Group A/S modtaget 2 krav på henholdsvis DKK 85.454 og på DKK 2.539.525 inklusiv påståede renter på i alt DKK 1.105.634, som der er ønsket sikkerhedsstillelse for. Pharma Equity Group A/S er uenige i, at der er tale om fordringer, der berettiger til sikkerhedsstillelse og at fordringerne er rentebærende, hvorfor spørgsmålet er under juridisk behandling. Dette er også årsagen til, at kapitalnedsættelsen, ved notifikationsperiodens udløb for anmeldelse af krav, ikke er gennemført endnu.

Tilgodehavende hos Portinho S.A.

Koncernens tilgodehavende hos Portinho S.A har en hovedstol på EUR 9,55 mio. med en regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2024 på DKK 58 mio., hvilket er uændret i forhold til 31. december 2023.

Som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 39 fra 25 september 2023, nr. 46 fra 28 november 2023, nr. 7 fra 20 marts 2024 og nr. 17 fra 16. maj 2024, har betalingen fra Portinho S.A. været udskudt i forhold til den oprindelige forfaldsdato, som var 1. juli 2023. Selskabet har pr. 15. april 2024 indleveret stævning til Sø- og Handelsretten mod Portinho S.A. med krav om øjeblikkelig betaling af tilgodehavendet på EUR 9,55 mio. med tillæg af renter.

Arbejdet med at inddrive tilgodehavendet for Portinho, er blevet yderligere intensiveret siden 31. december 2023. Der bliver anvendt betydelige ressourcer på at få inddrevet tilgodehavendet i Portinho og/eller hos selskaber og personer, med tilknytning hertil /og/eller transaktionerne med Portinho. Der verserer tillige voldgiftssag mod Interpatium ved The Danish Institute of Arbitration (DIA) i relation til det relaterede salg af anparterne i Portinho.

Stævning blev den 15. april 2024, indleveret til Sø- og Handelsretten mod Portinho, Jeanette- og Henning Borg og Tome Brazao. Der er herudover procestilvarslet en række andre relevante personer og selskaber.

Det portugisiske advokatselskab, der arbejder for os på sagerne i Portugal, har samtidig iværksat yderligere undersøgelser af mulighederne for sikrende rets skridt og undersøgelser i Portugal.

Online præsentation af H1-24 halvårsregnskabet

Klokken 11.00 i dag 16. august 2024 inviterer CEO Thomas Kaas Selsø til online præsentation af halvårsrapporten for perioden 1. januar 2024 – 30. juni 2024 og væsentlige begivenheder indtil nu i 2024. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig præsentationen og sende spørgsmål ind på forhånd. Tilmelding er frit for alle og kan ske via link:



https://www.inderes.dk/videos/pharma-equity-group-opdatering-pa-2-kvartal-2024 .

Kontaktperson – Investor Relations

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse samt halvårsregnskabet for perioden 1. januar 2024 – 30. juni 2024, kan rettes til selskabets CEO Thomas Kaas Selsø, på telefon 4022 2114 eller på mail investor@pharmaequitygroup.com.

På selskabets hjemmeside www.pharmaequitygroup.com kan yderligere information og alle offentliggjorte meddelelser findes.

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst

