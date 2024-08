AFARAK GROUP: PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2024

10:15 Lontoo, 12:15 Helsinki, 16.8.2024 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2024

1-6/2024 1-6/2023



1-12/2023 Liikevaihto MEUR 71,4 95,4 153,7 Käyttökate MEUR 4,2 15,1 16,6 Liikevoitto MEUR 3,1 14,4 15,0 Tulos ennen veroja MEUR 1,9 12,1 12,0 Kauden tulos MEUR 0,5 10,5 10,0 Osakekohtainen tulos EUR 0,0 0,04 0,04 Käyttökate-% % 5,9 15,8 10,8 Liikevoitto-% % 4,3 15,1 9,8 Tulos-% % 0,0 12,7 7,8 Henkilöstö (kauden lopussa) 588 610 595

VUODEN 2024 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

Liikevaihto supistui 25,1 % 71,4 (1-6/2023: 95,4) miljoonaan euroon;

Jalostetun materiaalin myynti laski 7 % 11 922 (1-6/2023: 12 855) tonniin;

Louhitut tonnit kasvoivat merkittävät 15 % 187 958 (1-6/2023: 162 971) tonniin;

Konsernin käyttökate oli 4,2 (1-6/2023: 15,1) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti oli 5,9 % (1-6/2023: 15,8 %);

Liikevoitto oli 3,1 (1-6/2023: 14,4) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 4,3 % (1-6/2023: 15,1 %);

Kauden tulos oli 0,5 (1-6/2023: 10,5) miljoonaa euroa;

Liiketoiminnan rahavirta oli -5,4 (1-6/2023: 8,3) miljoonaa euroa;

Korollisen velan määrä oli 4,6 (3,8) (31.12.2023: 3,1) miljoonaa euroa;

Rahavarat olivat 30.6.2024 10,1 (30.6.2023: 19,9) (31.12.2023: 18,0) miljoonaa euroa.





NÄKYMÄ VUODEN 2024 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Matalahiilisen ferrokromin puolella venäläistä materiaalia koskevat sanktiot pannaan täysimääräisesti täytäntöön vasta vuoden 2024 loppuun mennessä. Ilmailu- ja puolustusteollisuuden kysynnän kasvulla pitäisi alkaa olemaan jonkinlainen positiivinen kysynnän ja tarjonnan tasoja tasapainottava vaikutus. Myös Kiinan kotimainen hintataso näyttää saavuttaneen pohjansa. Odotamme kustannusrakenteemme paranevan edelleen toisen vuosipuoliskon aikana ja jatkamme uusien tulovirtojen kehittämistä Euroopassa. Matalahiilisen ferrokromin markkinoilla tulee säilymään jatkuva kilpailu koko vuoden.

Kromimalmimarkkinoiden sen sijaan odotetaan pysyvän vahvoina. Olemme viimeistelleet investointipäätöksiä, joiden avulla voimme nopeasti lisätä kromimalmirikasteiden tuotantoa Etelä-Afrikassa.

Toimitusjohtaja Guy Konsbruck

30.6.2024 päättyneellä ensimmäisellä vuosipuoliskolla Afarak saavutti 4,2 miljoonan euron positiivisen käyttökatteen. Tämä ei ole pieni saavutus erittäin vaikeassa liiketoimintaympäristössä. Kromimalmin korkeammat hinnat auttoivat tasapainottamaan matalahiilisen ferrokromin hintoja, jota painoivat pääasiassa venäläisen materiaalien massiivinen varasto ja erityisesti Intian halpatuonti. Toimintamme tehokkuus tarjosi jonkin verran puskuria kannattavuuden turvaamiseen. Afarak on ollut jo useiden vuosien ajan ainoa länsimainen matalahiilisen ferrokromin tuottaja, joka on kriittinen materiaali ilmailu-, puolustus-, auto-, vihreän energian ja useiden muiden teollisuudenalojen tuotannossa.

Helsingissä, 16.8.2024

Afarak Group SE

Hallitus

