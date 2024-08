Cannara Biotech atteint sa part de marché nationale la plus élevée, soit 3,2 %, en juillet 2024 et annonce la tenue d’une webdiffusion pour les investisseurs le 20 août 2024

MONTRÉAL, 16 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB0), un producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et d’offres de produits dérivés à des prix abordables avec deux méga installations basées au Québec s’étendant sur plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui que la Société a atteint sa part de marché nationale la plus élevée, soit 3,2 % en juillet 2024, ce qui place Cannara au 9e rang des producteurs autorisés au Canada selon la part de marché1.



« Nous sommes ravis d’annoncer que le mois de juillet 2024 marque une étape importante pour Cannara, avec les ventes au détail nationales mensuelles les plus élevées de l’histoire de la Société, y compris une part de marché d’environ 11,8 % au Québec1. Cette réussite est le fruit du dévouement et du travail acharné de toute notre équipe, ainsi que de la demande croissante pour nos produits de cannabis de qualité supérieure. Nous avons hâte de discuter plus en détail de ces résultats lors de notre prochaine webdiffusion pour les investisseurs, au cours de laquelle nous donnerons des indications supplémentaires sur nos rendements financiers du troisième trimestre de l’année 2024 et sur nos stratégies de croissance futures », a déclaré Nicholas Sosiak, directeur financier de Cannara.

Cannara tiendra une webdiffusion en direct pour les investisseurs le mardi 20 août 2024, à 14 h (heure de l’Est). Nicholas Sosiak, directeur financier, dirigera la présentation en abordant les aspects clés de l’entreprise et en fournissant une mise à jour détaillée des résultats financiers du troisième trimestre de l’année 2024. Après la présentation, les investisseurs auront l’occasion de participer à une séance interactive de questions-réponses.

Date et heure : le 20 août 2024, à 14 h HE

Lien de la webdiffusion : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1SEpVsglTTCKYq38DlMKBg

Pour écouter la webdiffusion ou participer aux questions-réponses en direct, veuillez vous inscrire à l’avance en utilisant le lien fourni ci-dessus.

Pour ceux qui ne pourront pas assister à l’événement en direct, une version archivée de la webdiffusion et de la présentation sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de la Société, à l’adresse https://investors.cannara.ca.

Personne-ressource :

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Directeur financier

nicholas.sosiak@cannara.ca

Zohar Krivorot

Président et directeur général

zohar.krivorot@cannara.ca

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB0), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables pour les marchés canadiens. Cannara possède deux méga installations au Québec qui s’étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés, fournissant à la Société un potentiel de 100 000 kg de production de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix abordable. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://www.cannara.ca.

1 Basé sur les données de ventes estimées fournies par HiFyre Retail Analytics, Ventes de producteurs licenciés au niveau national, pour la période de juillet 2024.