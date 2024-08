NetBet slår sig sammen med NetEnt

KØBENHAVN, Danmark, Aug. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark, en førende online casino platform, er begejstret for at kunne annoncere lanceringen af en ny spiludbyder, NetEnt, der er kendt for sine innovative casinospil af høj kvalitet. Fra og med i dag kan spillere nyde et stort udvalg af spændende nye spil, der forbedrer deres online spiloplevelse.



Som en del af NetBets forpligtelse til at levere underholdning i topklasse har de sikret sig flere af NetEnts mest populære spil, herunder de ikoniske spillemaskiner Starburst, Twin Spin, Dazzle Me og mange flere.

NetBet Danmark har altid prioriteret at levere en overlegen spiloplevelse til sine spillere. Ved at samarbejde med NetEnt fortsætter de med at opretholde deres løfte om kun at tilbyde de bedste og mest engagerende casinospil på markedet.

»Vi er glade for at kunne byde NetEnt velkommen i NetBet Danmark-familien,« siger Claudia Georgevici, PR-chef hos NetBet Danmark. »Vores spillere fortjener underholdning af højeste kvalitet, og med NetEnts enestående udvalg af spil er vi sikre på, at de vil få en endnu mere spændende spiloplevelse.«

For mere information, kontakt: press@netbet.com

Om NetBet.com/dk/

NetBet.com/dk/ har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk/ udviklet sig til et af landets foretrukne onlinespilmærker.