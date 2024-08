Nasdaq Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Other stakeholders

Date 19 August 2024

Share buyback programme - week 33

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 149,407 1,156.82 172,837,491 12 August 2024 4,900 1,120.49 5,490,401 13 August 2024 4,900 1,113.56 5,456,444 14 August 2024 4,800 1,115.68 5,355,264 15 August 2024 4,800 1,125.46 5,402,208 16 August 2024 4,900 1,129.95 5,536,755 Total under the share buyback programme, part II 173,707 1,151.82 200,078,563 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 805,607 1,179.27 950,031,963

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

805,607 shares under the above share buyback programme corresponding to 3.0 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 9 1125 XCSE 20240812 9:00:25.083000 17 1122 XCSE 20240812 9:03:30.766000 8 1122 XCSE 20240812 9:03:30.766000 18 1117 XCSE 20240812 9:06:56.640000 8 1117 XCSE 20240812 9:06:56.640000 35 1117 XCSE 20240812 9:12:47.120000 1 1117 XCSE 20240812 9:13:09.835000 12 1117 XCSE 20240812 9:16:01.119000 12 1117 XCSE 20240812 9:16:01.119000 17 1125 XCSE 20240812 9:19:57.600000 17 1125 XCSE 20240812 9:20:14.703000 18 1125 XCSE 20240812 9:20:17.570000 9 1124 XCSE 20240812 9:20:28.557000 9 1124 XCSE 20240812 9:20:30.837000 9 1131 XCSE 20240812 9:26:31.720000 9 1129 XCSE 20240812 9:27:14.000000 7 1126 XCSE 20240812 9:30:01.167000 5 1126 XCSE 20240812 9:30:01.167000 8 1126 XCSE 20240812 9:31:02.313000 8 1126 XCSE 20240812 9:31:58.353000 6 1126 XCSE 20240812 9:32:56.990000 2 1126 XCSE 20240812 9:32:56.990000 8 1125 XCSE 20240812 9:33:52.606000 8 1125 XCSE 20240812 9:34:47.354000 8 1125 XCSE 20240812 9:35:35.642000 8 1124 XCSE 20240812 9:36:32.354000 5 1125 XCSE 20240812 9:39:00.684000 12 1131 XCSE 20240812 9:45:35.342000 16 1131 XCSE 20240812 9:45:35.342000 6 1131 XCSE 20240812 9:45:35.342000 10 1131 XCSE 20240812 9:45:35.342000 31 1131 XCSE 20240812 9:45:35.360000 23 1131 XCSE 20240812 9:48:56.828000 8 1131 XCSE 20240812 9:49:39.353000 2 1131 XCSE 20240812 9:50:41.354000 8 1131 XCSE 20240812 9:51:05.683000 3 1131 XCSE 20240812 9:52:13.353000 8 1131 XCSE 20240812 9:52:38.354000 3 1133 XCSE 20240812 9:56:19.827000 39 1133 XCSE 20240812 9:56:19.827000 35 1133 XCSE 20240812 9:56:28.635000 2 1131 XCSE 20240812 9:59:10.784000 26 1129 XCSE 20240812 10:01:40.428000 17 1131 XCSE 20240812 10:04:29.304000 17 1130 XCSE 20240812 10:07:21.595000 8 1130 XCSE 20240812 10:07:21.595000 13 1129 XCSE 20240812 10:11:35.522000 13 1129 XCSE 20240812 10:13:01.022000 13 1129 XCSE 20240812 10:16:08.251000 12 1129 XCSE 20240812 10:16:08.251000 4 1127 XCSE 20240812 10:16:30.016000 17 1127 XCSE 20240812 10:21:00.349000 17 1126 XCSE 20240812 10:21:01.046000 8 1125 XCSE 20240812 10:21:37.017000 9 1125 XCSE 20240812 10:27:50.611000 9 1124 XCSE 20240812 10:31:26.741000 8 1124 XCSE 20240812 10:31:26.741000 9 1124 XCSE 20240812 10:31:26.741000 26 1123 XCSE 20240812 10:37:37.785000 9 1123 XCSE 20240812 10:37:37.785000 8 1123 XCSE 20240812 10:37:37.785000 9 1123 XCSE 20240812 10:37:37.785000 9 1123 XCSE 20240812 10:37:37.785000 52 1122 XCSE 20240812 10:38:20.178000 9 1120 XCSE 20240812 10:39:11.288000 9 1120 XCSE 20240812 10:39:57.016000 23 1120 XCSE 20240812 10:39:57.016000 1 1120 XCSE 20240812 10:39:57.016000 12 1119 XCSE 20240812 10:48:24.070000 5 1119 XCSE 20240812 10:48:24.070000 17 1117 XCSE 20240812 10:48:35.974000 10 1119 XCSE 20240812 10:53:17.017000 8 1119 XCSE 20240812 10:53:17.017000 7 1118 XCSE 20240812 10:55:10.903000 10 1118 XCSE 20240812 10:56:02.588000 7 1118 XCSE 20240812 10:56:02.588000 17 1118 XCSE 20240812 10:56:56.522000 9 1118 XCSE 20240812 10:56:56.522000 17 1117 XCSE 20240812 10:56:57.025000 3 1118 XCSE 20240812 11:03:44.997000 22 1118 XCSE 20240812 11:04:59.494000 3 1118 XCSE 20240812 11:04:59.494000 4 1120 XCSE 20240812 11:07:56.750000 6 1120 XCSE 20240812 11:07:56.769000 7 1120 XCSE 20240812 11:07:56.807000 6 1120 XCSE 20240812 11:09:13.447000 10 1120 XCSE 20240812 11:09:13.447000 6 1120 XCSE 20240812 11:11:17.351000 10 1120 XCSE 20240812 11:11:17.351000 6 1120 XCSE 20240812 11:12:22.715000 6 1120 XCSE 20240812 11:13:10.354000 6 1120 XCSE 20240812 11:13:57.353000 7 1120 XCSE 20240812 11:14:44.353000 17 1119 XCSE 20240812 11:24:53.774000 52 1119 XCSE 20240812 11:31:33.212000 9 1118 XCSE 20240812 11:31:50.683000 32 1118 XCSE 20240812 11:31:50.683000 15 1120 XCSE 20240812 11:32:33.380000 26 1120 XCSE 20240812 11:32:33.380000 8 1120 XCSE 20240812 11:33:21.353000 8 1120 XCSE 20240812 11:34:16.353000 8 1120 XCSE 20240812 11:34:59.354000 17 1119 XCSE 20240812 11:38:46.118000 17 1119 XCSE 20240812 11:38:46.242000 17 1118 XCSE 20240812 11:45:47.757000 3 1118 XCSE 20240812 11:45:47.757000 5 1118 XCSE 20240812 11:45:47.757000 8 1118 XCSE 20240812 11:45:47.757000 8 1118 XCSE 20240812 11:45:47.757000 1 1118 XCSE 20240812 11:45:47.757000 8 1118 XCSE 20240812 11:45:47.757000 52 1117 XCSE 20240812 11:55:12.114000 9 1117 XCSE 20240812 11:55:12.114000 8 1117 XCSE 20240812 11:55:12.114000 9 1117 XCSE 20240812 11:55:12.114000 9 1117 XCSE 20240812 11:55:12.114000 86 1116 XCSE 20240812 11:55:16.413000 4 1116 XCSE 20240812 11:55:49.628000 61 1116 XCSE 20240812 11:55:49.628000 10 1115 XCSE 20240812 12:03:41.346000 33 1115 XCSE 20240812 12:03:41.346000 9 1115 XCSE 20240812 12:03:41.346000 42 1114 XCSE 20240812 12:03:45.472000 26 1115 XCSE 20240812 12:10:10.075000 25 1114 XCSE 20240812 12:11:57.443000 8 1114 XCSE 20240812 12:11:57.443000 8 1114 XCSE 20240812 12:11:57.443000 42 1114 XCSE 20240812 12:11:59.066000 33 1114 XCSE 20240812 12:12:00.217000 17 1116 XCSE 20240812 12:30:33.119000 17 1117 XCSE 20240812 12:37:34.990000 17 1116 XCSE 20240812 12:40:15.381000 1 1116 XCSE 20240812 12:40:15.381000 93 1120 XCSE 20240812 13:06:41.778000 26 1121 XCSE 20240812 13:06:45.298000 20 1121 XCSE 20240812 13:07:31.592000 17 1120 XCSE 20240812 13:08:17.018000 8 1120 XCSE 20240812 13:08:17.018000 1 1119 XCSE 20240812 13:11:06.318000 24 1119 XCSE 20240812 13:11:06.318000 8 1119 XCSE 20240812 13:11:06.318000 8 1119 XCSE 20240812 13:11:06.318000 8 1119 XCSE 20240812 13:11:06.318000 50 1118 XCSE 20240812 13:11:06.342000 42 1118 XCSE 20240812 13:11:06.360000 4 1119 XCSE 20240812 13:19:06.274000 7 1119 XCSE 20240812 13:19:06.293000 2 1119 XCSE 20240812 13:19:06.293000 8 1119 XCSE 20240812 13:20:03.166000 17 1117 XCSE 20240812 13:29:59.017000 8 1117 XCSE 20240812 13:29:59.017000 8 1117 XCSE 20240812 13:29:59.017000 33 1117 XCSE 20240812 13:29:59.091000 25 1117 XCSE 20240812 13:29:59.142000 8 1120 XCSE 20240812 13:48:50.086000 7 1119 XCSE 20240812 13:51:22.765000 26 1119 XCSE 20240812 13:51:22.765000 9 1118 XCSE 20240812 14:01:47.435000 13 1118 XCSE 20240812 14:02:37.016000 4 1118 XCSE 20240812 14:12:44.486000 9 1118 XCSE 20240812 14:12:44.486000 5 1118 XCSE 20240812 14:12:44.486000 17 1117 XCSE 20240812 14:14:14.548000 9 1117 XCSE 20240812 14:14:14.548000 8 1117 XCSE 20240812 14:14:14.548000 26 1116 XCSE 20240812 14:14:16.423000 2 1116 XCSE 20240812 14:19:04.388000 24 1116 XCSE 20240812 14:19:04.395000 8 1116 XCSE 20240812 14:19:04.395000 9 1119 XCSE 20240812 14:33:48.244000 6 1119 XCSE 20240812 14:33:48.244000 20 1119 XCSE 20240812 14:33:48.244000 29 1119 XCSE 20240812 14:33:48.244000 10 1119 XCSE 20240812 14:33:48.265000 35 1119 XCSE 20240812 14:33:48.265000 6 1119 XCSE 20240812 14:33:48.281000 7 1119 XCSE 20240812 14:33:48.321000 7 1119 XCSE 20240812 14:33:48.360000 11 1119 XCSE 20240812 14:33:49.188000 25 1119 XCSE 20240812 14:33:49.188000 6 1119 XCSE 20240812 14:33:49.207000 10 1119 XCSE 20240812 14:33:49.209000 6 1119 XCSE 20240812 14:33:58.375000 31 1119 XCSE 20240812 14:33:58.375000 6 1119 XCSE 20240812 14:34:06.353000 2 1119 XCSE 20240812 14:34:06.353000 8 1119 XCSE 20240812 14:34:14.353000 1 1119 XCSE 20240812 14:34:14.353000 8 1119 XCSE 20240812 14:34:22.353000 6 1119 XCSE 20240812 14:35:37.135000 35 1119 XCSE 20240812 14:35:37.135000 25 1117 XCSE 20240812 14:35:57.602000 18 1121 XCSE 20240812 14:37:25.908000 1 1121 XCSE 20240812 14:37:25.908000 12 1121 XCSE 20240812 14:43:41.428000 12 1121 XCSE 20240812 14:43:41.433000 12 1121 XCSE 20240812 14:43:41.437000 7 1121 XCSE 20240812 14:43:41.447000 10 1121 XCSE 20240812 14:43:41.449000 8 1121 XCSE 20240812 14:43:58.353000 2 1121 XCSE 20240812 14:44:20.353000 6 1121 XCSE 20240812 14:44:20.353000 1 1121 XCSE 20240812 14:44:40.353000 7 1121 XCSE 20240812 14:44:40.353000 17 1120 XCSE 20240812 14:47:24.120000 17 1119 XCSE 20240812 15:03:16.433000 8 1119 XCSE 20240812 15:03:16.433000 8 1119 XCSE 20240812 15:03:16.433000 8 1119 XCSE 20240812 15:03:16.433000 33 1120 XCSE 20240812 15:03:16.434000 18 1120 XCSE 20240812 15:03:16.452000 15 1118 XCSE 20240812 15:03:17.017000 14 1118 XCSE 20240812 15:03:31.765000 13 1118 XCSE 20240812 15:03:46.354000 15 1118 XCSE 20240812 15:03:46.354000 14 1118 XCSE 20240812 15:03:46.354000 15 1117 XCSE 20240812 15:12:05.200000 34 1120 XCSE 20240812 15:20:10.782000 26 1121 XCSE 20240812 15:26:41.775000 12 1121 XCSE 20240812 15:26:53.855000 20 1121 XCSE 20240812 15:26:53.855000 1 1121 XCSE 20240812 15:30:21.140000 20 1121 XCSE 20240812 15:30:21.140000 14 1121 XCSE 20240812 15:30:21.140000 10 1121 XCSE 20240812 15:30:21.164000 20 1121 XCSE 20240812 15:30:21.164000 10 1123 XCSE 20240812 15:36:11.868000 1 1123 XCSE 20240812 15:42:30.758000 10 1123 XCSE 20240812 15:42:54.112000 33 1122 XCSE 20240812 15:42:54.673000 8 1122 XCSE 20240812 15:42:54.673000 10 1122 XCSE 20240812 15:42:54.695000 9 1122 XCSE 20240812 15:42:54.711000 1 1122 XCSE 20240812 15:42:54.716000 16 1122 XCSE 20240812 15:42:54.744000 6 1122 XCSE 20240812 15:42:54.748000 7 1122 XCSE 20240812 15:42:54.790000 6 1122 XCSE 20240812 15:42:54.942000 20 1121 XCSE 20240812 15:44:06.931000 15 1121 XCSE 20240812 15:44:06.931000 20 1121 XCSE 20240812 15:44:06.958000 6 1121 XCSE 20240812 15:44:06.958000 30 1121 XCSE 20240812 15:44:07.960000 7 1121 XCSE 20240812 15:44:07.964000 10 1121 XCSE 20240812 15:44:07.979000 6 1121 XCSE 20240812 15:44:07.997000 6 1121 XCSE 20240812 15:44:08.040000 7 1121 XCSE 20240812 15:44:08.084000 6 1121 XCSE 20240812 15:44:08.113000 7 1121 XCSE 20240812 15:44:08.143000 7 1121 XCSE 20240812 15:44:08.461000 2 1121 XCSE 20240812 15:44:26.017000 7 1121 XCSE 20240812 15:44:26.020000 10 1121 XCSE 20240812 15:44:26.041000 6 1121 XCSE 20240812 15:44:26.055000 1 1121 XCSE 20240812 15:44:26.307000 38 1121 XCSE 20240812 15:44:35.937000 17 1121 XCSE 20240812 15:44:35.937000 6 1121 XCSE 20240812 15:45:41.655000 10 1121 XCSE 20240812 15:45:41.673000 6 1121 XCSE 20240812 15:45:41.679000 7 1121 XCSE 20240812 15:45:42.143000 6 1121 XCSE 20240812 15:45:53.163000 28 1121 XCSE 20240812 15:46:22.233000 1 1121 XCSE 20240812 15:46:22.258000 7 1121 XCSE 20240812 15:47:01.005000 27 1121 XCSE 20240812 15:47:01.018000 27 1121 XCSE 20240812 15:47:01.022000 10 1121 XCSE 20240812 15:47:01.025000 7 1121 XCSE 20240812 15:47:41.094000 35 1119 XCSE 20240812 15:47:42.234000 9 1119 XCSE 20240812 15:47:42.234000 50 1119 XCSE 20240812 15:56:01.040000 4 1119 XCSE 20240812 15:56:01.040000 4 1119 XCSE 20240812 15:56:01.040000 28 1118 XCSE 20240812 15:56:31.795000 2 1118 XCSE 20240812 15:58:19.151000 20 1117 XCSE 20240812 16:02:38.124000 13 1117 XCSE 20240812 16:02:38.124000 8 1117 XCSE 20240812 16:02:38.124000 30 1117 XCSE 20240812 16:02:38.145000 41 1116 XCSE 20240812 16:02:38.151000 9 1118 XCSE 20240812 16:05:46.889000 86 1121 XCSE 20240812 16:16:43.733000 12 1121 XCSE 20240812 16:16:43.733000 10 1121 XCSE 20240812 16:16:43.733000 7 1121 XCSE 20240812 16:16:43.772000 30 1121 XCSE 20240812 16:16:43.793000 7 1122 XCSE 20240812 16:16:49.854000 57 1121 XCSE 20240812 16:17:07.687000 40 1122 XCSE 20240812 16:17:07.687000 33 1122 XCSE 20240812 16:17:07.690000 7 1122 XCSE 20240812 16:17:07.693000 10 1122 XCSE 20240812 16:17:07.708000 10 1122 XCSE 20240812 16:17:07.711000 10 1122 XCSE 20240812 16:17:07.712000 6 1122 XCSE 20240812 16:17:07.723000 7 1122 XCSE 20240812 16:17:38.024000 20 1122 XCSE 20240812 16:18:44.707000 8 1122 XCSE 20240812 16:19:32.853000 9 1122 XCSE 20240812 16:22:33.135000 13 1122 XCSE 20240812 16:23:07.740000 10 1122 XCSE 20240812 16:23:08.102000 1 1121 XCSE 20240812 16:23:08.107000 7 1123 XCSE 20240812 16:25:14.636000 11 1123 XCSE 20240812 16:25:14.636000 25 1123 XCSE 20240812 16:26:39.308000 44 1123 XCSE 20240812 16:26:39.308000 40 1123 XCSE 20240812 16:26:39.309000 46 1122 XCSE 20240812 16:26:50.355000 7 1121 XCSE 20240812 16:29:40.087000 51 1121 XCSE 20240812 16:31:15.770000 7 1121 XCSE 20240812 16:31:15.770000 38 1121 XCSE 20240812 16:31:15.791000 7 1121 XCSE 20240812 16:31:27.789000 44 1121 XCSE 20240812 16:34:13.892000 53 1122 XCSE 20240812 16:40:33.088000 41 1121 XCSE 20240812 16:41:13.060000 8 1121 XCSE 20240812 16:41:13.060000 49 1121 XCSE 20240812 16:41:13.291000 29 1121 XCSE 20240812 16:41:13.535000 12 1122 XCSE 20240812 16:41:16.329000 1 1123 XCSE 20240812 16:43:17.018000 7 1123 XCSE 20240812 16:43:17.019000 2 1123 XCSE 20240812 16:43:17.036000 5 1123 XCSE 20240812 16:43:17.037000 9 1122 XCSE 20240812 16:43:17.038000 24 1122 XCSE 20240812 16:43:17.038000 3 1122 XCSE 20240812 16:46:10.370995 9 1118 XCSE 20240813 9:13:01.214000 9 1118 XCSE 20240813 9:26:57.106000 17 1115 XCSE 20240813 9:32:31.504000 26 1117 XCSE 20240813 9:48:00.063000 17 1116 XCSE 20240813 9:48:24.199000 17 1115 XCSE 20240813 9:48:51.910000 18 1115 XCSE 20240813 9:48:56.335000 9 1115 XCSE 20240813 9:49:21.450000 9 1115 XCSE 20240813 9:52:12.897000 9 1115 XCSE 20240813 9:52:34.167000 9 1115 XCSE 20240813 9:53:08.785000 9 1115 XCSE 20240813 9:55:43.521000 26 1116 XCSE 20240813 10:13:31.413000 8 1118 XCSE 20240813 10:18:13.933000 10 1116 XCSE 20240813 10:18:40.067000 15 1116 XCSE 20240813 10:18:40.067000 2 1116 XCSE 20240813 10:18:40.067000 5 1115 XCSE 20240813 10:27:29.015000 12 1115 XCSE 20240813 10:27:29.015000 6 1115 XCSE 20240813 10:27:29.035000 11 1114 XCSE 20240813 10:27:39.563000 6 1114 XCSE 20240813 10:27:39.563000 18 1114 XCSE 20240813 10:31:03.310000 10 1113 XCSE 20240813 10:31:03.311000 6 1111 XCSE 20240813 10:32:58.202000 8 1110 XCSE 20240813 10:33:03.940000 17 1114 XCSE 20240813 10:48:56.782000 9 1114 XCSE 20240813 10:48:56.782000 40 1115 XCSE 20240813 10:49:36.557761 83 1115 XCSE 20240813 10:49:36.559898 64 1115 XCSE 20240813 10:49:36.559920 2 1115 XCSE 20240813 10:49:36.559922 811 1115 XCSE 20240813 10:49:36.560737 2 1115 XCSE 20240813 10:52:29.348000 7 1115 XCSE 20240813 10:52:29.348000 9 1113 XCSE 20240813 11:01:43.702000 9 1112 XCSE 20240813 11:29:19.414000 9 1112 XCSE 20240813 11:29:19.414000 8 1112 XCSE 20240813 11:29:19.414000 9 1112 XCSE 20240813 11:29:19.414000 8 1112 XCSE 20240813 11:29:19.414000 9 1112 XCSE 20240813 11:29:19.414000 7 1114 XCSE 20240813 11:40:18.431000 4 1114 XCSE 20240813 11:40:22.600000 7 1114 XCSE 20240813 11:40:22.620000 8 1114 XCSE 20240813 11:40:22.628000 8 1114 XCSE 20240813 11:40:22.646000 7 1114 XCSE 20240813 11:40:22.661000 3 1114 XCSE 20240813 11:40:27.030000 139 1115 XCSE 20240813 11:54:28.029000 7 1114 XCSE 20240813 11:54:31.613000 18 1114 XCSE 20240813 11:58:26.657000 6 1114 XCSE 20240813 11:58:26.657000 1 1114 XCSE 20240813 11:58:26.657000 2 1114 XCSE 20240813 11:58:26.657000 7 1114 XCSE 20240813 11:58:26.657000 8 1114 XCSE 20240813 11:58:26.657000 8 1113 XCSE 20240813 11:58:26.896000 35 1113 XCSE 20240813 11:59:38.979000 18 1113 XCSE 20240813 12:09:25.702000 9 1113 XCSE 20240813 12:21:03.408000 9 1112 XCSE 20240813 12:24:44.499000 8 1112 XCSE 20240813 12:24:44.499000 7 1113 XCSE 20240813 12:26:28.788000 13 1112 XCSE 20240813 12:28:33.015000 13 1112 XCSE 20240813 12:28:33.015000 13 1112 XCSE 20240813 12:31:55.034000 12 1112 XCSE 20240813 12:31:55.034000 5 1111 XCSE 20240813 12:38:39.099000 20 1111 XCSE 20240813 12:38:39.099000 10 1110 XCSE 20240813 12:39:39.615000 4 1111 XCSE 20240813 12:52:07.493000 8 1111 XCSE 20240813 12:52:07.493000 7 1111 XCSE 20240813 12:52:07.493000 1 1111 XCSE 20240813 12:52:07.493000 8 1111 XCSE 20240813 12:52:07.520000 49 1110 XCSE 20240813 13:02:50.351000 33 1111 XCSE 20240813 13:02:50.370000 4 1113 XCSE 20240813 13:03:20.188000 8 1113 XCSE 20240813 13:03:20.583000 8 1113 XCSE 20240813 13:03:20.601000 8 1113 XCSE 20240813 13:03:20.607000 7 1113 XCSE 20240813 13:03:20.625000 7 1113 XCSE 20240813 13:03:20.640000 7 1113 XCSE 20240813 13:03:20.659000 8 1113 XCSE 20240813 13:03:20.672000 7 1113 XCSE 20240813 13:03:20.687000 7 1113 XCSE 20240813 13:03:20.706000 8 1113 XCSE 20240813 13:03:20.711000 17 1114 XCSE 20240813 13:15:07.500000 27 1114 XCSE 20240813 13:33:10.906000 8 1114 XCSE 20240813 13:37:29.119000 18 1114 XCSE 20240813 13:37:29.119000 12 1114 XCSE 20240813 13:37:29.163000 1 1114 XCSE 20240813 13:37:29.163000 8 1114 XCSE 20240813 13:37:29.181000 2 1114 XCSE 20240813 13:52:52.212000 1 1114 XCSE 20240813 13:52:52.229000 25 1113 XCSE 20240813 13:57:07.774000 17 1112 XCSE 20240813 13:57:08.060000 17 1111 XCSE 20240813 13:57:13.109000 8 1114 XCSE 20240813 14:04:18.825000 8 1114 XCSE 20240813 14:04:18.826000 24 1114 XCSE 20240813 14:04:18.840000 3 1114 XCSE 20240813 14:15:50.548000 24 1114 XCSE 20240813 14:19:31.094000 1 1114 XCSE 20240813 14:44:15.182000 16 1114 XCSE 20240813 14:44:15.182000 25 1113 XCSE 20240813 15:03:44.421000 8 1113 XCSE 20240813 15:03:44.421000 7 1114 XCSE 20240813 15:03:44.440000 7 1114 XCSE 20240813 15:03:44.450000 4 1114 XCSE 20240813 15:03:44.450000 10 1113 XCSE 20240813 15:03:54.455000 13 1113 XCSE 20240813 15:05:05.250000 6 1113 XCSE 20240813 15:06:32.553000 5 1113 XCSE 20240813 15:06:32.553000 2 1113 XCSE 20240813 15:06:32.568000 13 1113 XCSE 20240813 15:06:32.569000 5 1113 XCSE 20240813 15:06:32.569000 6 1113 XCSE 20240813 15:06:32.569000 11 1113 XCSE 20240813 15:06:44.139000 2 1112 XCSE 20240813 15:12:08.202000 9 1112 XCSE 20240813 15:12:08.223000 8 1112 XCSE 20240813 15:12:18.326000 15 1114 XCSE 20240813 15:30:44.234000 8 1114 XCSE 20240813 15:30:44.251000 7 1114 XCSE 20240813 15:30:44.280000 7 1114 XCSE 20240813 15:30:44.287000 7 1114 XCSE 20240813 15:30:44.327000 7 1114 XCSE 20240813 15:30:48.944000 7 1114 XCSE 20240813 15:30:48.944000 8 1114 XCSE 20240813 15:30:48.962000 7 1114 XCSE 20240813 15:30:48.981000 10 1114 XCSE 20240813 15:30:49.941000 7 1114 XCSE 20240813 15:31:13.676000 7 1114 XCSE 20240813 15:31:49.299000 18 1113 XCSE 20240813 15:31:51.925000 8 1113 XCSE 20240813 15:34:24.309000 8 1113 XCSE 20240813 15:35:48.966000 1 1113 XCSE 20240813 15:35:48.966000 8 1113 XCSE 20240813 15:35:48.966000 18 1112 XCSE 20240813 15:36:28.701000 1 1112 XCSE 20240813 15:36:28.701000 8 1112 XCSE 20240813 15:36:28.701000 20 1111 XCSE 20240813 15:40:30.745000 6 1111 XCSE 20240813 15:44:00.479000 9 1111 XCSE 20240813 15:44:00.479000 8 1111 XCSE 20240813 15:44:00.479000 9 1111 XCSE 20240813 15:44:00.479000 20 1111 XCSE 20240813 15:44:00.479000 8 1111 XCSE 20240813 15:44:00.479000 13 1113 XCSE 20240813 15:45:21.788000 7 1114 XCSE 20240813 15:45:23.634000 8 1114 XCSE 20240813 15:45:23.653000 7 1114 XCSE 20240813 15:45:23.670000 8 1114 XCSE 20240813 15:45:23.689000 30 1113 XCSE 20240813 15:45:25.698000 13 1113 XCSE 20240813 15:48:18.430000 30 1113 XCSE 20240813 15:48:18.430000 42 1112 XCSE 20240813 15:48:34.189000 41 1111 XCSE 20240813 15:55:21.757000 7 1114 XCSE 20240813 15:57:05.444000 8 1114 XCSE 20240813 15:57:05.453000 8 1114 XCSE 20240813 15:57:05.471000 7 1114 XCSE 20240813 15:57:05.483000 35 1114 XCSE 20240813 15:59:06.667000 35 1114 XCSE 20240813 15:59:26.127000 50 1114 XCSE 20240813 15:59:26.145000 18 1114 XCSE 20240813 15:59:50.851000 20 1113 XCSE 20240813 16:06:23.179000 5 1113 XCSE 20240813 16:06:23.179000 8 1113 XCSE 20240813 16:06:23.179000 60 1113 XCSE 20240813 16:06:23.180000 50 1113 XCSE 20240813 16:06:23.194000 2 1114 XCSE 20240813 16:07:39.670000 8 1114 XCSE 20240813 16:07:39.670000 50 1113 XCSE 20240813 16:08:36.468941 1707 1113 XCSE 20240813 16:08:36.468941 7 1119 XCSE 20240814 9:06:52.200000 20 1116 XCSE 20240814 9:07:38.793000 17 1116 XCSE 20240814 9:10:16.923000 8 1116 XCSE 20240814 9:10:16.923000 27 1114 XCSE 20240814 9:15:07.888000 18 1113 XCSE 20240814 9:17:07.957000 9 1113 XCSE 20240814 9:17:07.957000 8 1111 XCSE 20240814 9:17:08.365000 12 1112 XCSE 20240814 9:23:38.278000 7 1113 XCSE 20240814 9:40:30.977000 20 1113 XCSE 20240814 9:40:30.977000 50 1113 XCSE 20240814 9:40:30.995000 7 1113 XCSE 20240814 9:40:31.002000 7 1113 XCSE 20240814 9:40:31.007000 8 1113 XCSE 20240814 9:40:31.013000 8 1113 XCSE 20240814 9:40:49.786000 5 1113 XCSE 20240814 9:40:49.786000 25 1113 XCSE 20240814 9:40:49.816000 16 1113 XCSE 20240814 9:47:23.112000 2 1113 XCSE 20240814 10:01:08.759000 9 1113 XCSE 20240814 10:01:08.759000 7 1113 XCSE 20240814 10:01:08.759000 5 1113 XCSE 20240814 10:01:08.759000 4 1113 XCSE 20240814 10:01:08.759000 50 1113 XCSE 20240814 10:01:08.760000 26 1114 XCSE 20240814 10:16:01.306000 22 1114 XCSE 20240814 10:16:01.321000 3 1114 XCSE 20240814 10:16:01.321000 17 1114 XCSE 20240814 10:16:01.342000 3 1114 XCSE 20240814 10:16:01.342000 7 1114 XCSE 20240814 10:16:01.345000 8 1114 XCSE 20240814 10:16:01.358000 17 1113 XCSE 20240814 10:20:37.103000 7 1113 XCSE 20240814 10:20:37.103000 1 1113 XCSE 20240814 10:20:37.103000 9 1113 XCSE 20240814 10:20:37.103000 17 1113 XCSE 20240814 10:28:25.834000 18 1113 XCSE 20240814 10:35:52.101000 2 1112 XCSE 20240814 10:35:52.232000 17 1112 XCSE 20240814 10:36:05.540000 25 1112 XCSE 20240814 10:36:05.562000 8 1113 XCSE 20240814 10:54:43.658000 7 1113 XCSE 20240814 10:55:15.082000 8 1113 XCSE 20240814 10:55:15.454000 8 1113 XCSE 20240814 10:55:15.463000 20 1112 XCSE 20240814 11:03:40.604000 6 1112 XCSE 20240814 11:03:40.605000 15 1111 XCSE 20240814 11:03:57.195000 11 1111 XCSE 20240814 11:03:57.195000 9 1113 XCSE 20240814 11:13:54.779000 1 1113 XCSE 20240814 11:13:54.779000 4 1113 XCSE 20240814 11:13:54.779000 7 1113 XCSE 20240814 11:13:54.779000 7 1113 XCSE 20240814 11:13:54.779000 7 1113 XCSE 20240814 11:13:54.779000 12 1113 XCSE 20240814 11:13:54.779000 3 1113 XCSE 20240814 11:13:54.780000 7 1113 XCSE 20240814 11:13:54.807000 4 1113 XCSE 20240814 11:13:54.807000 8 1113 XCSE 20240814 11:13:54.817000 8 1113 XCSE 20240814 11:14:18.658000 4 1113 XCSE 20240814 11:14:18.658000 8 1113 XCSE 20240814 11:14:53.658000 3 1113 XCSE 20240814 11:14:53.658000 8 1113 XCSE 20240814 11:15:00.073000 9 1113 XCSE 20240814 11:15:00.074000 9 1113 XCSE 20240814 11:15:00.075000 7 1113 XCSE 20240814 11:15:38.214000 8 1113 XCSE 20240814 11:16:52.392000 7 1113 XCSE 20240814 11:16:52.400000 1 1114 XCSE 20240814 11:27:58.656000 32 1115 XCSE 20240814 11:37:00.845000 1 1115 XCSE 20240814 11:37:00.845000 40 1115 XCSE 20240814 11:37:00.853000 17 1115 XCSE 20240814 11:37:00.860000 35 1114 XCSE 20240814 11:41:07.370000 25 1115 XCSE 20240814 11:51:42.978000 72 1115 XCSE 20240814 11:51:43.111000 10 1115 XCSE 20240814 11:54:52.829000 17 1115 XCSE 20240814 11:54:52.829000 26 1114 XCSE 20240814 11:57:38.024000 35 1114 XCSE 20240814 11:57:38.546000 1 1114 XCSE 20240814 11:57:41.816000 20 1117 XCSE 20240814 12:07:48.551000 21 1117 XCSE 20240814 12:10:35.827000 9 1117 XCSE 20240814 12:10:35.827000 3 1117 XCSE 20240814 12:10:35.827000 26 1116 XCSE 20240814 12:13:52.001000 14 1116 XCSE 20240814 12:16:55.464000 25 1115 XCSE 20240814 12:21:24.591000 18 1116 XCSE 20240814 12:21:24.592000 6 1116 XCSE 20240814 12:21:24.592000 7 1116 XCSE 20240814 12:21:24.610000 13 1116 XCSE 20240814 12:21:24.616000 8 1117 XCSE 20240814 12:25:28.347000 7 1117 XCSE 20240814 12:25:28.364000 7 1117 XCSE 20240814 12:25:28.373000 7 1117 XCSE 20240814 12:25:28.379000 7 1117 XCSE 20240814 12:25:28.391000 7 1117 XCSE 20240814 12:25:33.658000 8 1117 XCSE 20240814 12:25:33.966000 8 1117 XCSE 20240814 12:25:43.658000 7 1117 XCSE 20240814 12:26:13.190000 7 1117 XCSE 20240814 12:26:13.200000 7 1117 XCSE 20240814 12:26:14.846000 7 1117 XCSE 20240814 12:26:14.872000 7 1117 XCSE 20240814 12:27:12.219000 8 1117 XCSE 20240814 12:27:13.317000 17 1115 XCSE 20240814 12:27:24.217000 17 1115 XCSE 20240814 12:29:11.762000 10 1115 XCSE 20240814 12:35:09.830000 18 1114 XCSE 20240814 12:38:19.096000 8 1114 XCSE 20240814 12:38:19.096000 9 1114 XCSE 20240814 12:38:19.096000 7 1114 XCSE 20240814 12:38:19.096000 200 1115 XCSE 20240814 12:51:52.799000 281 1115 XCSE 20240814 12:51:52.799000 34 1114 XCSE 20240814 12:51:52.800000 1 1114 XCSE 20240814 12:51:52.801000 20 1114 XCSE 20240814 12:51:54.522000 20 1114 XCSE 20240814 12:51:54.522000 18 1114 XCSE 20240814 12:51:54.522000 3 1114 XCSE 20240814 12:51:54.523000 9 1114 XCSE 20240814 12:51:54.523000 10 1114 XCSE 20240814 12:52:44.200000 1 1113 XCSE 20240814 12:58:29.629000 14 1114 XCSE 20240814 13:10:48.407000 8 1114 XCSE 20240814 13:10:48.413000 49 1114 XCSE 20240814 13:14:54.542000 33 1114 XCSE 20240814 13:14:54.542000 7 1114 XCSE 20240814 13:14:54.572000 8 1114 XCSE 20240814 13:14:54.579000 8 1114 XCSE 20240814 13:14:54.584000 68 1113 XCSE 20240814 13:24:39.437000 8 1113 XCSE 20240814 13:24:39.437000 34 1113 XCSE 20240814 13:24:39.459000 18 1114 XCSE 20240814 13:34:15.947000 20 1114 XCSE 20240814 13:34:15.947000 4 1114 XCSE 20240814 13:34:15.947000 98 1115 XCSE 20240814 13:39:03.332000 8 1115 XCSE 20240814 13:39:21.196000 9 1115 XCSE 20240814 13:39:26.757000 9 1115 XCSE 20240814 13:39:31.398000 9 1115 XCSE 20240814 13:39:36.200000 8 1115 XCSE 20240814 13:39:40.200000 8 1115 XCSE 20240814 13:39:44.689000 8 1115 XCSE 20240814 13:39:48.200000 9 1115 XCSE 20240814 13:39:53.200000 8 1115 XCSE 20240814 13:39:56.785000 52 1117 XCSE 20240814 13:41:19.481000 35 1119 XCSE 20240814 13:43:15.701000 22 1119 XCSE 20240814 13:43:15.701000 61 1119 XCSE 20240814 13:43:15.701000 35 1118 XCSE 20240814 13:50:29.644000 26 1118 XCSE 20240814 13:50:44.398000 8 1118 XCSE 20240814 13:50:55.201000 8 1118 XCSE 20240814 13:51:06.630000 8 1118 XCSE 20240814 13:51:15.863000 8 1118 XCSE 20240814 13:51:26.902000 9 1119 XCSE 20240814 13:51:50.316000 8 1119 XCSE 20240814 13:52:28.598000 8 1119 XCSE 20240814 13:53:38.201000 8 1119 XCSE 20240814 13:54:46.200000 8 1119 XCSE 20240814 13:57:01.618000 8 1119 XCSE 20240814 13:59:08.798000 2 1119 XCSE 20240814 14:01:32.541000 6 1119 XCSE 20240814 14:01:32.541000 1 1119 XCSE 20240814 14:03:36.626000 7 1119 XCSE 20240814 14:03:36.626000 1 1119 XCSE 20240814 14:06:02.200000 7 1119 XCSE 20240814 14:06:02.200000 1 1119 XCSE 20240814 14:08:28.200000 7 1119 XCSE 20240814 14:08:28.200000 20 1117 XCSE 20240814 14:09:38.142000 5 1117 XCSE 20240814 14:09:38.142000 1 1117 XCSE 20240814 14:09:38.142000 7 1117 XCSE 20240814 14:09:38.142000 33 1116 XCSE 20240814 14:09:38.178000 3 1115 XCSE 20240814 14:33:11.977000 30 1115 XCSE 20240814 14:33:11.977000 8 1115 XCSE 20240814 14:33:11.977000 8 1115 XCSE 20240814 14:33:11.977000 25 1115 XCSE 20240814 14:33:11.994000 44 1114 XCSE 20240814 14:34:52.481000 27 1116 XCSE 20240814 14:42:48.221000 8 1116 XCSE 20240814 14:43:19.774000 8 1116 XCSE 20240814 14:43:21.387000 7 1116 XCSE 20240814 14:44:22.315000 26 1115 XCSE 20240814 14:44:29.257000 17 1116 XCSE 20240814 14:48:02.681000 8 1116 XCSE 20240814 14:48:02.681000 26 1115 XCSE 20240814 14:48:02.744000 26 1117 XCSE 20240814 14:58:41.182000 9 1117 XCSE 20240814 14:58:41.182000 5 1117 XCSE 20240814 14:58:41.182000 9 1117 XCSE 20240814 14:58:41.182000 4 1117 XCSE 20240814 14:58:41.182000 9 1117 XCSE 20240814 14:58:41.183000 30 1117 XCSE 20240814 14:58:41.190000 7 1117 XCSE 20240814 14:58:41.201000 3 1117 XCSE 20240814 14:58:41.202000 8 1117 XCSE 20240814 14:58:41.209000 8 1117 XCSE 20240814 14:58:41.219000 52 1117 XCSE 20240814 15:09:35.621000 22 1117 XCSE 20240814 15:09:35.629000 39 1116 XCSE 20240814 15:09:44.099000 13 1116 XCSE 20240814 15:09:44.102000 30 1116 XCSE 20240814 15:09:44.102000 33 1115 XCSE 20240814 15:13:48.782000 35 1115 XCSE 20240814 15:13:48.813000 18 1116 XCSE 20240814 15:16:26.224000 9 1116 XCSE 20240814 15:16:37.852000 2 1116 XCSE 20240814 15:16:48.201000 6 1116 XCSE 20240814 15:16:48.201000 8 1116 XCSE 20240814 15:16:58.658000 10 1116 XCSE 20240814 15:26:57.097000 6 1118 XCSE 20240814 15:28:23.905000 43 1118 XCSE 20240814 15:28:23.905000 17 1118 XCSE 20240814 15:35:11.356000 27 1118 XCSE 20240814 15:35:11.356000 9 1118 XCSE 20240814 15:35:11.356000 9 1118 XCSE 20240814 15:35:11.356000 8 1118 XCSE 20240814 15:35:11.356000 9 1118 XCSE 20240814 15:35:11.356000 9 1118 XCSE 20240814 15:35:11.356000 17 1118 XCSE 20240814 15:35:11.356000 18 1118 XCSE 20240814 15:35:11.356000 17 1118 XCSE 20240814 15:35:11.356000 83 1117 XCSE 20240814 15:35:11.398000 13 1118 XCSE 20240814 15:41:52.489000 15 1118 XCSE 20240814 15:41:52.489000 31 1118 XCSE 20240814 15:41:52.489000 8 1118 XCSE 20240814 15:41:52.489000 8 1118 XCSE 20240814 15:41:52.489000 9 1118 XCSE 20240814 15:41:52.489000 4 1118 XCSE 20240814 15:41:52.489000 12 1118 XCSE 20240814 15:41:52.489000 12 1117 XCSE 20240814 15:53:39.100000 22 1117 XCSE 20240814 15:53:39.119000 3 1117 XCSE 20240814 15:54:25.370000 17 1117 XCSE 20240814 15:55:09.247000 50 1117 XCSE 20240814 16:04:49.494841 686 1117 XCSE 20240814 16:04:49.494841 98 1120 XCSE 20240814 16:26:59.063534 34 1129 XCSE 20240815 9:04:39.964000 18 1128 XCSE 20240815 9:04:55.821000 9 1128 XCSE 20240815 9:04:55.821000 13 1121 XCSE 20240815 9:09:52.344000 5 1121 XCSE 20240815 9:09:52.344000 17 1121 XCSE 20240815 9:10:13.580000 9 1120 XCSE 20240815 9:10:13.590000 1 1117 XCSE 20240815 9:12:37.112000 12 1119 XCSE 20240815 9:31:41.983000 11 1122 XCSE 20240815 9:34:46.111000 1 1122 XCSE 20240815 9:34:48.209000 7 1122 XCSE 20240815 9:34:50.102000 7 1122 XCSE 20240815 9:34:50.120000 7 1122 XCSE 20240815 9:34:50.129000 10 1120 XCSE 20240815 9:34:53.735000 20 1120 XCSE 20240815 9:36:21.387000 14 1120 XCSE 20240815 9:40:30.416000 12 1120 XCSE 20240815 9:40:30.416000 26 1120 XCSE 20240815 9:40:30.492000 16 1124 XCSE 20240815 9:47:15.745000 8 1124 XCSE 20240815 9:47:15.745000 7 1124 XCSE 20240815 9:47:15.745000 7 1124 XCSE 20240815 9:47:15.745000 5 1122 XCSE 20240815 9:54:20.387000 1 1122 XCSE 20240815 10:04:52.946000 29 1122 XCSE 20240815 10:11:43.278000 8 1122 XCSE 20240815 10:11:43.278000 9 1122 XCSE 20240815 10:11:43.278000 9 1122 XCSE 20240815 10:11:43.278000 8 1122 XCSE 20240815 10:11:43.278000 9 1122 XCSE 20240815 10:11:43.278000 13 1122 XCSE 20240815 10:11:43.278000 10 1122 XCSE 20240815 10:11:43.278000 20 1120 XCSE 20240815 10:11:44.098000 99 1119 XCSE 20240815 10:11:47.341000 15 1119 XCSE 20240815 10:11:50.206000 77 1119 XCSE 20240815 10:11:50.206000 10 1118 XCSE 20240815 10:34:42.225000 23 1118 XCSE 20240815 10:34:42.225000 8 1118 XCSE 20240815 10:34:42.225000 33 1120 XCSE 20240815 10:44:19.417000 8 1120 XCSE 20240815 10:44:19.417000 9 1120 XCSE 20240815 10:44:19.417000 8 1120 XCSE 20240815 10:44:19.417000 9 1120 XCSE 20240815 10:44:19.437000 14 1120 XCSE 20240815 10:53:21.792000 12 1120 XCSE 20240815 10:57:34.997000 14 1120 XCSE 20240815 10:57:34.997000 80 1122 XCSE 20240815 11:04:23.158000 29 1121 XCSE 20240815 11:11:33.029000 12 1121 XCSE 20240815 11:11:33.029000 7 1124 XCSE 20240815 11:35:09.348000 8 1124 XCSE 20240815 11:35:09.366000 1 1124 XCSE 20240815 11:35:41.694000 1 1124 XCSE 20240815 11:36:25.704000 41 1123 XCSE 20240815 11:37:39.121000 8 1123 XCSE 20240815 11:37:39.121000 8 1123 XCSE 20240815 11:37:39.121000 24 1123 XCSE 20240815 11:37:39.153000 8 1123 XCSE 20240815 11:37:39.178000 8 1123 XCSE 20240815 11:37:39.189000 18 1123 XCSE 20240815 11:37:47.281000 17 1121 XCSE 20240815 11:51:05.819000 60 1121 XCSE 20240815 11:51:05.822000 8 1120 XCSE 20240815 11:51:06.549000 10 1120 XCSE 20240815 11:51:06.549000 45 1120 XCSE 20240815 11:51:09.397000 17 1119 XCSE 20240815 11:51:10.245000 69 1120 XCSE 20240815 11:51:10.245000 3 1119 XCSE 20240815 11:51:11.723000 14 1119 XCSE 20240815 11:51:11.723000 18 1118 XCSE 20240815 11:51:27.184000 33 1118 XCSE 20240815 11:51:27.185000 33 1118 XCSE 20240815 11:51:27.209000 35 1118 XCSE 20240815 11:51:38.342000 12 1118 XCSE 20240815 11:51:38.342000 4 1119 XCSE 20240815 11:51:48.835000 18 1119 XCSE 20240815 11:52:17.867000 13 1119 XCSE 20240815 11:52:17.867000 5 1119 XCSE 20240815 11:52:17.893000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:17.912000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:17.918000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:17.936000 7 1119 XCSE 20240815 11:52:17.954000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:17.973000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:17.992000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:18.010000 7 1119 XCSE 20240815 11:52:18.042000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:18.047000 7 1119 XCSE 20240815 11:52:18.054000 7 1119 XCSE 20240815 11:52:18.073000 7 1119 XCSE 20240815 11:52:18.091000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:18.110000 7 1119 XCSE 20240815 11:52:18.128000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:18.136000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:18.378000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:25.208000 1 1119 XCSE 20240815 11:52:25.208000 8 1119 XCSE 20240815 11:52:35.362000 7 1119 XCSE 20240815 11:52:53.208000 1 1119 XCSE 20240815 11:52:53.208000 6 1119 XCSE 20240815 11:53:13.208000 2 1119 XCSE 20240815 11:53:13.208000 5 1119 XCSE 20240815 11:53:56.208000 3 1119 XCSE 20240815 11:53:56.208000 2 1119 XCSE 20240815 11:58:06.344000 8 1119 XCSE 20240815 11:58:06.344000 8 1119 XCSE 20240815 11:58:06.344000 50 1118 XCSE 20240815 11:58:40.899000 44 1117 XCSE 20240815 11:59:12.787000 3 1118 XCSE 20240815 12:14:24.209000 5 1118 XCSE 20240815 12:14:24.209000 2 1118 XCSE 20240815 12:15:43.209000 6 1118 XCSE 20240815 12:15:43.209000 2 1118 XCSE 20240815 12:17:02.208000 6 1118 XCSE 20240815 12:17:02.208000 20 1118 XCSE 20240815 12:20:44.462000 21 1118 XCSE 20240815 12:20:44.462000 9 1118 XCSE 20240815 12:20:44.462000 51 1117 XCSE 20240815 12:26:07.758000 8 1117 XCSE 20240815 12:26:07.758000 61 1117 XCSE 20240815 12:26:07.760000 52 1115 XCSE 20240815 12:26:09.542000 3 1115 XCSE 20240815 12:27:06.414000 17 1115 XCSE 20240815 12:29:30.283000 5 1116 XCSE 20240815 12:53:37.565000 1 1116 XCSE 20240815 12:54:05.209000 7 1116 XCSE 20240815 12:54:09.367000 7 1117 XCSE 20240815 13:07:21.672000 8 1117 XCSE 20240815 13:07:52.212000 8 1117 XCSE 20240815 13:08:30.214000 8 1117 XCSE 20240815 13:10:14.348000 1 1117 XCSE 20240815 13:11:29.417000 7 1117 XCSE 20240815 13:12:02.075000 8 1117 XCSE 20240815 13:13:44.798000 1 1117 XCSE 20240815 13:15:23.759000 51 1120 XCSE 20240815 13:51:57.169000 7 1120 XCSE 20240815 14:08:58.127000 33 1120 XCSE 20240815 14:08:58.127000 8 1120 XCSE 20240815 14:08:58.141000 7 1120 XCSE 20240815 14:08:58.160000 8 1120 XCSE 20240815 14:08:58.169000 8 1120 XCSE 20240815 14:08:58.175000 8 1120 XCSE 20240815 14:08:58.185000 8 1120 XCSE 20240815 14:08:58.194000 8 1120 XCSE 20240815 14:09:14.348000 8 1120 XCSE 20240815 14:09:37.434000 7 1120 XCSE 20240815 14:09:56.936000 1 1119 XCSE 20240815 14:29:21.446000 10 1119 XCSE 20240815 14:29:54.528000 3 1129 XCSE 20240815 14:39:23.928000 8 1129 XCSE 20240815 14:39:23.928000 7 1129 XCSE 20240815 14:39:23.928000 10 1129 XCSE 20240815 14:39:23.928000 2 1127 XCSE 20240815 14:42:37.859000 39 1127 XCSE 20240815 14:43:35.347000 8 1127 XCSE 20240815 14:43:35.347000 8 1127 XCSE 20240815 14:43:35.347000 9 1127 XCSE 20240815 14:43:35.347000 8 1127 XCSE 20240815 14:43:35.347000 16 1127 XCSE 20240815 14:43:35.347000 10 1127 XCSE 20240815 14:43:35.347000 28 1126 XCSE 20240815 14:46:21.201000 15 1131 XCSE 20240815 14:49:49.240000 15 1131 XCSE 20240815 14:49:49.259000 34 1130 XCSE 20240815 14:52:00.860000 4 1131 XCSE 20240815 14:52:40.658000 70 1131 XCSE 20240815 14:54:15.179000 18 1130 XCSE 20240815 14:56:41.931000 9 1130 XCSE 20240815 14:56:41.931000 8 1130 XCSE 20240815 14:56:41.931000 35 1130 XCSE 20240815 14:58:10.576000 43 1130 XCSE 20240815 15:06:08.002000 349 1130 XCSE 20240815 15:06:08.133000 33 1131 XCSE 20240815 15:20:36.305000 40 1131 XCSE 20240815 15:20:36.306000 80 1131 XCSE 20240815 15:20:36.322000 7 1131 XCSE 20240815 15:20:36.353000 7 1131 XCSE 20240815 15:20:36.366000 7 1131 XCSE 20240815 15:20:36.372000 7 1131 XCSE 20240815 15:20:36.377000 8 1132 XCSE 20240815 15:21:35.213000 7 1132 XCSE 20240815 15:23:06.414000 7 1132 XCSE 20240815 15:23:12.372000 8 1132 XCSE 20240815 15:23:12.387000 4 1132 XCSE 20240815 15:30:00.140000 8 1132 XCSE 20240815 15:30:07.929000 10 1132 XCSE 20240815 15:31:33.700000 7 1133 XCSE 20240815 15:35:33.162000 7 1133 XCSE 20240815 15:35:33.180000 50 1133 XCSE 20240815 15:45:35.745000 75 1134 XCSE 20240815 15:45:35.746000 30 1134 XCSE 20240815 15:45:35.746000 7 1134 XCSE 20240815 15:45:35.764000 7 1134 XCSE 20240815 15:45:35.773000 7 1134 XCSE 20240815 15:45:35.781000 43 1132 XCSE 20240815 15:51:31.201000 41 1131 XCSE 20240815 15:51:46.793000 33 1131 XCSE 20240815 15:51:46.852000 8 1131 XCSE 20240815 15:51:54.366000 8 1131 XCSE 20240815 15:51:54.385000 8 1131 XCSE 20240815 15:51:54.392000 7 1131 XCSE 20240815 15:51:54.404000 11 1131 XCSE 20240815 15:51:56.849000 7 1131 XCSE 20240815 15:52:04.226000 7 1131 XCSE 20240815 15:52:04.264000 8 1131 XCSE 20240815 15:52:04.270000 13 1131 XCSE 20240815 15:52:14.046000 7 1131 XCSE 20240815 15:52:33.077000 35 1130 XCSE 20240815 15:53:11.587000 32 1132 XCSE 20240815 15:54:22.449000 9 1132 XCSE 20240815 15:54:22.449000 8 1132 XCSE 20240815 15:54:22.468000 8 1132 XCSE 20240815 15:54:22.490000 16 1132 XCSE 20240815 15:54:22.490000 8 1132 XCSE 20240815 15:54:22.492000 8 1132 XCSE 20240815 15:54:22.504000 7 1132 XCSE 20240815 15:54:34.626000 223 1132 XCSE 20240815 15:55:33.595000 8 1132 XCSE 20240815 15:55:46.214000 9 1132 XCSE 20240815 15:55:52.209000 4 1132 XCSE 20240815 15:55:57.738000 6 1132 XCSE 20240815 15:55:57.738000 3 1132 XCSE 20240815 15:56:04.209000 6 1132 XCSE 20240815 15:56:04.209000 1 1132 XCSE 20240815 15:56:09.914000 9 1132 XCSE 20240815 15:56:09.914000 8 1132 XCSE 20240815 15:56:15.031000 8 1132 XCSE 20240815 15:56:20.208000 9 1132 XCSE 20240815 15:56:25.209000 7 1132 XCSE 20240815 15:56:58.368000 16 1132 XCSE 20240815 15:57:07.334000 8 1132 XCSE 20240815 15:57:41.208000 8 1132 XCSE 20240815 15:59:27.209000 25 1130 XCSE 20240815 16:03:07.414000 8 1130 XCSE 20240815 16:03:07.414000 6 1129 XCSE 20240815 16:05:10.379000 19 1129 XCSE 20240815 16:05:10.379000 8 1129 XCSE 20240815 16:07:06.141000 1 1129 XCSE 20240815 16:14:39.115000 8 1129 XCSE 20240815 16:20:49.350000 34 1130 XCSE 20240815 16:24:18.490000 34 1128 XCSE 20240815 16:24:19.325000 5 1129 XCSE 20240815 16:28:35.999000 11 1129 XCSE 20240815 16:28:35.999000 8 1127 XCSE 20240815 16:32:33.318000 2 1128 XCSE 20240815 16:32:42.498000 30 1128 XCSE 20240815 16:33:27.048000 585 1128 XCSE 20240815 16:36:45.991210 17 1128 XCSE 20240816 9:06:03.448000 8 1128 XCSE 20240816 9:06:03.448000 7 1130 XCSE 20240816 9:10:07.278000 26 1130 XCSE 20240816 9:10:50.387000 11 1135 XCSE 20240816 9:13:08.418000 4 1135 XCSE 20240816 9:13:08.418000 8 1134 XCSE 20240816 9:13:53.722000 11 1132 XCSE 20240816 9:15:00.178000 11 1131 XCSE 20240816 9:15:07.318000 6 1131 XCSE 20240816 9:15:07.318000 9 1131 XCSE 20240816 9:16:40.300000 8 1131 XCSE 20240816 9:16:40.300000 8 1131 XCSE 20240816 9:16:40.300000 5 1133 XCSE 20240816 9:25:11.534000 6 1133 XCSE 20240816 9:25:11.534000 8 1133 XCSE 20240816 9:25:11.534000 17 1133 XCSE 20240816 9:25:11.534000 6 1133 XCSE 20240816 9:25:11.534000 6 1133 XCSE 20240816 9:26:27.820000 2 1133 XCSE 20240816 9:26:27.820000 1 1132 XCSE 20240816 9:33:29.781000 17 1132 XCSE 20240816 9:33:29.781000 3 1133 XCSE 20240816 9:33:29.801000 10 1133 XCSE 20240816 9:33:29.812000 21 1133 XCSE 20240816 9:33:33.426000 8 1132 XCSE 20240816 9:35:40.776000 2 1132 XCSE 20240816 9:35:40.809000 7 1132 XCSE 20240816 9:40:48.010000 8 1132 XCSE 20240816 9:40:48.010000 2 1132 XCSE 20240816 9:40:48.010000 9 1132 XCSE 20240816 9:40:48.010000 24 1132 XCSE 20240816 9:40:48.031000 6 1133 XCSE 20240816 9:46:44.440000 6 1133 XCSE 20240816 9:46:44.450000 7 1133 XCSE 20240816 9:46:44.468000 6 1133 XCSE 20240816 9:46:44.477000 6 1133 XCSE 20240816 9:46:44.496000 7 1133 XCSE 20240816 9:46:55.772000 6 1133 XCSE 20240816 9:46:55.800000 7 1133 XCSE 20240816 9:46:55.810000 6 1133 XCSE 20240816 9:47:08.626000 7 1133 XCSE 20240816 9:47:42.669000 7 1133 XCSE 20240816 9:48:21.721000 25 1132 XCSE 20240816 9:50:57.747000 26 1131 XCSE 20240816 9:50:57.764000 26 1130 XCSE 20240816 9:53:21.015000 9 1130 XCSE 20240816 9:53:21.015000 9 1130 XCSE 20240816 9:53:21.015000 33 1129 XCSE 20240816 9:53:21.034000 25 1130 XCSE 20240816 10:01:44.063000 17 1130 XCSE 20240816 10:02:24.235000 17 1130 XCSE 20240816 10:04:18.436000 22 1131 XCSE 20240816 10:09:03.529000 12 1131 XCSE 20240816 10:09:03.529000 26 1130 XCSE 20240816 10:14:29.426000 26 1129 XCSE 20240816 10:22:33.562000 8 1129 XCSE 20240816 10:22:33.562000 8 1129 XCSE 20240816 10:22:33.562000 9 1129 XCSE 20240816 10:22:33.562000 21 1130 XCSE 20240816 10:26:34.778000 5 1130 XCSE 20240816 10:27:32.721000 3 1130 XCSE 20240816 10:27:32.721000 3 1130 XCSE 20240816 10:28:31.722000 5 1130 XCSE 20240816 10:28:31.722000 2 1130 XCSE 20240816 10:29:30.721000 6 1130 XCSE 20240816 10:29:30.721000 8 1130 XCSE 20240816 10:30:37.722000 4 1130 XCSE 20240816 10:31:33.721000 4 1130 XCSE 20240816 10:31:33.721000 2 1130 XCSE 20240816 10:32:17.721000 6 1130 XCSE 20240816 10:32:17.721000 15 1132 XCSE 20240816 10:33:26.720000 3 1132 XCSE 20240816 10:33:26.738000 2 1132 XCSE 20240816 10:33:26.738000 13 1132 XCSE 20240816 10:33:26.738000 18 1132 XCSE 20240816 10:33:26.758000 18 1132 XCSE 20240816 10:33:26.813000 15 1132 XCSE 20240816 10:33:37.245000 3 1132 XCSE 20240816 10:33:37.249000 6 1132 XCSE 20240816 10:33:37.249000 4 1131 XCSE 20240816 10:37:13.838000 5 1131 XCSE 20240816 10:37:13.838000 9 1131 XCSE 20240816 10:37:13.875000 9 1130 XCSE 20240816 10:41:56.109000 2 1130 XCSE 20240816 10:41:56.109000 1 1130 XCSE 20240816 10:53:41.036000 3 1130 XCSE 20240816 11:02:28.707000 25 1130 XCSE 20240816 11:04:28.035000 65 1131 XCSE 20240816 11:05:14.987000 6 1131 XCSE 20240816 11:05:28.481000 7 1131 XCSE 20240816 11:05:49.500000 6 1131 XCSE 20240816 11:06:00.751000 7 1131 XCSE 20240816 11:06:10.751000 7 1131 XCSE 20240816 11:06:25.196000 7 1131 XCSE 20240816 11:07:40.496000 7 1131 XCSE 20240816 11:08:00.752000 7 1131 XCSE 20240816 11:09:10.504000 6 1131 XCSE 20240816 11:09:25.497000 7 1131 XCSE 20240816 11:10:10.497000 6 1131 XCSE 20240816 11:10:15.752000 8 1130 XCSE 20240816 11:10:28.159000 17 1130 XCSE 20240816 11:10:28.159000 25 1130 XCSE 20240816 11:10:43.642000 26 1130 XCSE 20240816 11:10:47.422000 8 1130 XCSE 20240816 11:11:20.724000 20 1130 XCSE 20240816 11:14:08.332000 6 1130 XCSE 20240816 11:14:08.332000 1 1129 XCSE 20240816 11:20:03.615000 50 1132 XCSE 20240816 11:41:14.154000 49 1131 XCSE 20240816 11:41:14.171000 80 1131 XCSE 20240816 11:41:14.186000 18 1131 XCSE 20240816 11:45:08.419000 5 1132 XCSE 20240816 11:49:11.448000 6 1132 XCSE 20240816 11:49:11.448000 19 1132 XCSE 20240816 11:49:11.448000 16 1132 XCSE 20240816 11:49:11.448000 6 1132 XCSE 20240816 11:49:11.486000 6 1132 XCSE 20240816 11:49:11.494000 6 1132 XCSE 20240816 11:49:11.513000 6 1132 XCSE 20240816 11:49:11.533000 7 1132 XCSE 20240816 11:49:11.550000 6 1132 XCSE 20240816 11:49:11.567000 6 1132 XCSE 20240816 11:49:27.721000 2 1132 XCSE 20240816 11:49:27.721000 4 1132 XCSE 20240816 11:49:59.269000 4 1132 XCSE 20240816 11:49:59.269000 2 1132 XCSE 20240816 11:50:49.721000 6 1132 XCSE 20240816 11:50:49.721000 26 1131 XCSE 20240816 12:02:50.174000 9 1131 XCSE 20240816 12:02:50.174000 8 1131 XCSE 20240816 12:02:50.174000 9 1131 XCSE 20240816 12:02:50.174000 5 1131 XCSE 20240816 12:02:50.174000 4 1131 XCSE 20240816 12:02:50.175000 7 1131 XCSE 20240816 12:02:50.206000 6 1131 XCSE 20240816 12:02:50.211000 12 1131 XCSE 20240816 12:02:50.403000 2 1131 XCSE 20240816 12:02:51.237000 57 1130 XCSE 20240816 12:02:52.239000 8 1132 XCSE 20240816 12:03:38.722000 2 1132 XCSE 20240816 12:03:44.430000 4 1132 XCSE 20240816 12:03:44.430000 2 1132 XCSE 20240816 12:03:44.430000 5 1132 XCSE 20240816 12:03:50.722000 3 1132 XCSE 20240816 12:03:50.722000 4 1132 XCSE 20240816 12:04:26.723000 4 1132 XCSE 20240816 12:04:26.723000 26 1130 XCSE 20240816 12:05:35.730000 18 1128 XCSE 20240816 12:09:09.556000 17 1127 XCSE 20240816 12:11:00.414000 9 1127 XCSE 20240816 12:11:00.414000 7 1128 XCSE 20240816 12:22:22.256000 7 1128 XCSE 20240816 12:22:22.293000 6 1128 XCSE 20240816 12:23:12.307000 7 1128 XCSE 20240816 12:25:05.856000 6 1128 XCSE 20240816 12:25:05.865000 25 1127 XCSE 20240816 12:25:08.013000 18 1127 XCSE 20240816 12:29:10.107000 17 1126 XCSE 20240816 12:31:21.764000 8 1126 XCSE 20240816 12:31:21.764000 9 1125 XCSE 20240816 12:39:07.130000 9 1125 XCSE 20240816 12:53:31.928000 2 1128 XCSE 20240816 13:07:02.695000 7 1129 XCSE 20240816 13:09:58.073000 6 1129 XCSE 20240816 13:09:58.090000 7 1129 XCSE 20240816 13:10:04.591000 6 1129 XCSE 20240816 13:10:08.070000 7 1129 XCSE 20240816 13:10:10.751000 7 1129 XCSE 20240816 13:11:46.489000 6 1129 XCSE 20240816 13:12:56.880000 7 1129 XCSE 20240816 13:12:56.920000 7 1129 XCSE 20240816 13:13:06.628000 7 1129 XCSE 20240816 13:15:12.909000 1 1128 XCSE 20240816 13:19:08.028000 20 1128 XCSE 20240816 13:19:08.028000 4 1128 XCSE 20240816 13:19:08.028000 2 1128 XCSE 20240816 13:19:08.028000 8 1128 XCSE 20240816 13:19:08.028000 1 1128 XCSE 20240816 13:19:08.028000 8 1128 XCSE 20240816 13:19:08.028000 60 1128 XCSE 20240816 13:19:08.043000 10 1128 XCSE 20240816 13:19:08.052000 7 1128 XCSE 20240816 13:19:08.052000 6 1128 XCSE 20240816 13:19:08.061000 13 1127 XCSE 20240816 13:19:09.125000 28 1127 XCSE 20240816 13:19:13.201000 13 1127 XCSE 20240816 13:19:13.201000 1 1129 XCSE 20240816 13:23:54.447000 7 1129 XCSE 20240816 13:23:54.447000 6 1129 XCSE 20240816 13:23:54.447000 20 1129 XCSE 20240816 13:23:54.447000 3 1129 XCSE 20240816 13:23:54.447000 18 1129 XCSE 20240816 13:23:54.485000 18 1129 XCSE 20240816 13:23:54.486000 17 1130 XCSE 20240816 13:23:54.486000 1 1130 XCSE 20240816 13:24:03.529000 7 1130 XCSE 20240816 13:24:03.529000 7 1130 XCSE 20240816 13:24:12.721000 1 1130 XCSE 20240816 13:24:12.721000 6 1130 XCSE 20240816 13:24:20.721000 2 1130 XCSE 20240816 13:24:20.721000 7 1130 XCSE 20240816 13:24:29.721000 1 1130 XCSE 20240816 13:24:29.721000 6 1130 XCSE 20240816 13:24:37.721000 2 1130 XCSE 20240816 13:24:37.721000 8 1130 XCSE 20240816 13:24:45.722000 7 1130 XCSE 20240816 13:24:53.722000 1 1130 XCSE 20240816 13:24:53.722000 5 1130 XCSE 20240816 13:25:25.721000 3 1130 XCSE 20240816 13:25:25.721000 8 1130 XCSE 20240816 13:26:50.727000 8 1130 XCSE 20240816 13:28:43.366000 8 1130 XCSE 20240816 13:30:30.722000 6 1130 XCSE 20240816 13:32:15.721000 2 1130 XCSE 20240816 13:32:15.721000 5 1130 XCSE 20240816 13:34:01.721000 3 1130 XCSE 20240816 13:34:01.721000 4 1130 XCSE 20240816 13:35:47.725000 4 1130 XCSE 20240816 13:35:47.725000 6 1130 XCSE 20240816 13:37:33.721000 2 1130 XCSE 20240816 13:37:33.721000 5 1130 XCSE 20240816 13:39:03.208000 3 1130 XCSE 20240816 13:39:03.208000 3 1130 XCSE 20240816 13:40:45.721000 5 1130 XCSE 20240816 13:40:45.721000 17 1131 XCSE 20240816 13:41:38.007000 7 1131 XCSE 20240816 13:41:43.943000 1 1131 XCSE 20240816 13:41:43.943000 6 1131 XCSE 20240816 13:42:08.410000 2 1131 XCSE 20240816 13:42:08.410000 4 1131 XCSE 20240816 13:42:34.721000 4 1131 XCSE 20240816 13:42:34.721000 2 1129 XCSE 20240816 13:43:17.135000 52 1130 XCSE 20240816 13:46:19.425000 42 1130 XCSE 20240816 13:46:19.427000 42 1129 XCSE 20240816 13:46:22.878000 15 1128 XCSE 20240816 13:48:08.036000 12 1128 XCSE 20240816 13:48:08.036000 25 1126 XCSE 20240816 13:51:04.108000 7 1128 XCSE 20240816 14:15:23.416000 7 1128 XCSE 20240816 14:15:23.435000 6 1128 XCSE 20240816 14:15:23.453000 7 1128 XCSE 20240816 14:15:49.721000 1 1128 XCSE 20240816 14:15:49.721000 6 1128 XCSE 20240816 14:16:23.083000 2 1128 XCSE 20240816 14:16:23.083000 5 1128 XCSE 20240816 14:18:05.722000 3 1128 XCSE 20240816 14:18:05.722000 9 1126 XCSE 20240816 14:19:28.408000 8 1126 XCSE 20240816 14:19:28.408000 8 1126 XCSE 20240816 14:19:28.408000 8 1126 XCSE 20240816 14:19:28.411000 2 1126 XCSE 20240816 14:19:28.411000 5 1126 XCSE 20240816 14:19:28.411000 3 1126 XCSE 20240816 14:19:28.411000 29 1125 XCSE 20240816 14:19:28.663000 20 1124 XCSE 20240816 14:33:46.566000 14 1124 XCSE 20240816 14:33:46.566000 8 1124 XCSE 20240816 14:33:46.566000 8 1124 XCSE 20240816 14:51:41.358000 7 1123 XCSE 20240816 14:55:59.634000 26 1125 XCSE 20240816 14:58:56.278000 25 1124 XCSE 20240816 15:08:24.664000 8 1124 XCSE 20240816 15:08:24.664000 32 1124 XCSE 20240816 15:08:24.942000 65 1124 XCSE 20240816 15:08:24.943000 13 1124 XCSE 20240816 15:08:28.190000 2 1124 XCSE 20240816 15:08:28.190000 20 1124 XCSE 20240816 15:08:28.190000 13 1124 XCSE 20240816 15:11:38.864000 35 1127 XCSE 20240816 15:11:52.499000 7 1128 XCSE 20240816 15:11:52.527000 7 1128 XCSE 20240816 15:11:52.545000 7 1128 XCSE 20240816 15:11:52.563000 7 1128 XCSE 20240816 15:11:52.582000 34 1127 XCSE 20240816 15:11:53.006000 13 1129 XCSE 20240816 15:14:27.855000 12 1129 XCSE 20240816 15:14:27.855000 4 1130 XCSE 20240816 15:19:36.148000 27 1129 XCSE 20240816 15:23:33.014000 8 1129 XCSE 20240816 15:23:33.014000 9 1129 XCSE 20240816 15:23:33.014000 14 1128 XCSE 20240816 15:33:41.520000 27 1128 XCSE 20240816 15:33:41.520000 7 1128 XCSE 20240816 15:34:07.101000 6 1128 XCSE 20240816 15:34:07.116000 6 1128 XCSE 20240816 15:34:07.128000 34 1129 XCSE 20240816 15:39:53.361000 36 1129 XCSE 20240816 15:45:54.205000 17 1131 XCSE 20240816 15:52:59.547000 7 1131 XCSE 20240816 15:52:59.577000 6 1131 XCSE 20240816 15:52:59.585000 7 1131 XCSE 20240816 15:52:59.601000 7 1131 XCSE 20240816 15:53:12.783000 7 1131 XCSE 20240816 15:53:12.821000 6 1131 XCSE 20240816 15:54:03.978000 7 1131 XCSE 20240816 15:54:43.408000 7 1131 XCSE 20240816 15:54:43.416000 7 1131 XCSE 20240816 15:55:16.046000 7 1131 XCSE 20240816 15:55:33.965000 6 1131 XCSE 20240816 15:55:43.520000 7 1131 XCSE 20240816 15:55:43.558000 6 1131 XCSE 20240816 15:55:43.595000 6 1131 XCSE 20240816 15:55:43.603000 7 1131 XCSE 20240816 15:55:52.634000 6 1131 XCSE 20240816 15:55:52.670000 7 1131 XCSE 20240816 15:56:08.434000 11 1131 XCSE 20240816 15:56:08.434000 25 1130 XCSE 20240816 15:56:53.821000 18 1130 XCSE 20240816 15:56:58.391000 18 1130 XCSE 20240816 15:56:58.409000 7 1131 XCSE 20240816 16:00:21.361000 7 1131 XCSE 20240816 16:00:21.380000 6 1131 XCSE 20240816 16:00:21.398000 7 1131 XCSE 20240816 16:00:21.416000 7 1131 XCSE 20240816 16:00:21.423000 7 1131 XCSE 20240816 16:00:21.454000 7 1131 XCSE 20240816 16:00:21.460000 6 1131 XCSE 20240816 16:00:23.267000 7 1131 XCSE 20240816 16:00:23.432000 6 1132 XCSE 20240816 16:00:24.267000 7 1132 XCSE 20240816 16:00:24.272000 7 1132 XCSE 20240816 16:00:24.313000 6 1132 XCSE 20240816 16:00:25.377000 6 1132 XCSE 20240816 16:00:25.751000 6 1132 XCSE 20240816 16:00:25.789000 6 1132 XCSE 20240816 16:00:27.373000 6 1132 XCSE 20240816 16:00:27.391000 6 1132 XCSE 20240816 16:00:27.867000 6 1132 XCSE 20240816 16:00:27.889000 7 1132 XCSE 20240816 16:00:59.761000 6 1132 XCSE 20240816 16:00:59.775000 35 1131 XCSE 20240816 16:01:11.823000 20 1131 XCSE 20240816 16:01:11.878000 15 1131 XCSE 20240816 16:01:11.878000 60 1131 XCSE 20240816 16:02:35.921896 20 1131 XCSE 20240816 16:02:35.921911 439 1131 XCSE 20240816 16:02:35.921913 27 1131 XCSE 20240816 16:02:35.921915 758 1131 XCSE 20240816 16:02:35.921938

Attachment