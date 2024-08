Bitwise übernimmt ETC Group und expandiert nach Europa

Nachdem Bitwise in diesem Jahr zwei der größten Bitcoin- und Ethereum-ETFs in den USA aufgelegt hat, baut das Unternehmen nun mit der Akquisition der ETC Group, des Emittenten des größten physischen Bitcoin ETPs in Europa – BTCE –, seine Führungsposition als globaler Asset Manager für Kryptowährungen weiter aus.

London, San Francisco, 19. August 2024 -- Bitwise Asset Management gibt heute die Übernahme der ETC Group bekannt, den in London ansässigen Emittenten von Krypto-ETPs, der in seinen Produkten über 1 Milliarde USD an Vermögen verwaltet. Dieser Schritt markiert die Expansion von Bitwise, einem in den USA ansässigen Spezialisten für Digital Asset Management, nach Europa und erweitert dessen breites Angebot an ETPs, Hedge-Fonds-Lösungen und individuell verwalteten Vermögen um neun in Europa notierte Krypto-ETPs.

Die ETC Group wurde 2019 gegründet. Heute umfasst das Produktportfolio den größten und am meisten gehandelte physischen Bitcoin-ETP (BTCE), einen Ethereum Staking ETP (ET32), Produkte auf Solana (ESOL), XRP (GXRP) und ein Basket ETP auf MSCI Digital Assets Select 20 Index (DA20). Die europäische Produktpalette von ETC Group aus neun Produkten bleibt bestehen. Zu gegebener Zeit werden die Produktnamen der Krypto-ETPs von ETC Group umgestellt auf den Namen des neuen Eigentümers, Bitwise. Keine Änderungen sind bei Produktkonstruktion, Produkteigenschaften und Verwahrung vorgesehen. Es entsteht auch kein Steuereignis für private Anleger, was vor allem für Anleger mit Steuersitz in Deutschland wichtig ist. Für Halter der Krypto-ETPs von ETC Group besteht daher kein Handlungsbedarf.

„Bitwise baut einen globalen Krypto-Asset-Manager für Investoren und Finanzberater auf, die einen erstklassigen Partner suchen, der auf diese schnell wachsende Anlageklasse spezialisiert ist“, so Hunter Horsley, CEO von Bitwise. „Diese Übernahme ermöglicht es uns, europäische Investoren zu bedienen, unseren Kunden globale Einblicke zu bieten und die Produktpalette mit innovativen ETPs zu erweitern. Wir sind stolz auf das Ansehen, dass wir uns in den vergangenen sechs Jahren bei Beratern, Institutionen und Anlegern als erfahrener Vermögensverwalter in den Kryptomärkten erarbeitet haben, und freuen uns darauf, diese Expertise auch europäischen Anlegern zugänglich zu machen.“

„Wir sind der Meinung, dass Bitwise die beste Firma für diese neue Anlageklasse aufbaut und ihre Professionalität und Führungsstärke über viele Jahre hinweg unter Beweis gestellt hat“, kommentiert Bradley Duke, Mitgründer der ETC Group. „Für ein Vermögensverwaltungsunternehmen sind Kultur und Werte von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns sehr darauf, unsere Arbeit in Europa als Teil von Bitwise fortzusetzen.“

Mit der Übernahme steigt das von Bitwise insgesamt verwaltete Vermögen auf über 4,5 Milliarden US-Dollar, es ist der jüngste Meilenstein in einem für Bitwise wegweisenden Jahr. Im Januar brachte das Unternehmen seinen ersten Bitcoin ETF auf den US-amerikanischen Markt. Mit einem verwalteten Vermögen von über 2 Milliarden US-Dollar war der ETF nach Auflage einer der 25 am schnellsten wachsenden ETPs aller Zeiten. Im Juli brachte Bitwise seinen ersten Ethereum ETF auf den US-amerikanischen Markt, der in den ersten Wochen ein Volumen von mehr als 300 Mio. US-Dollar erreicht hat.

Neben den neuen ETFs, die in diesem Jahr aufgelegt wurden, umfasst das Angebot von Bitwise mit 20 Produkten auf dem US-Markt unter anderem den größten Krypto-Indexfonds der Welt, einen führenden thematischen Aktien-ETF, Multi-Strategie-Alpha-Lösungen, individuelles Vermögensmanagement und private Fonds. Bitwise plant, die bestehende Plattform der ETC Group in Europa strategisch zu erweitern.

Bitwise wurde 2017 gegründet und kann auf eine sechsjährige Erfolgsbilanz in Bezug auf Investmentexzellenz, Education rund um Digitale Assets als Anlageklasse und eine breite Palette professioneller Anlageprodukte verweisen. Das Unternehmen ist Partner für Tausende von Anlageexperten und Finanzinstitute, die Bitcoin und andere Kryptoanlagen verstehen und nutzen möchten.

Über Bitwise Asset Management

Bitwise Asset Management ist der größte Krypto-Indexfondsmanager in Amerika. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern arbeiten mit Bitwise zusammen, um die Chancen von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit sechs Jahren hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETFs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgebaut. Bitwise ist dafür bekannt, dass es seinen Kunden einen unvergleichlichen Support durch Experten-Research und -kommentare bietet. Das Unternehmen verfügt über landesweites Beraterteam von Krypto-Spezialisten und einen tiefen Zugang zum Krypto-Ökosystem. Das Team von Bitwise besteht aus mehr als 60 Fachleuten, die über Erfahrungen in Technologie und Vermögensverwaltung verfügen und zuvor unter anderem für BlackRock, Millennium, ETF.com, Meta, Google und die US-Staatsanwaltschaft tätig waren. Bitwise wird von führenden institutionellen Anlegern unterstützt und wurde in Institutional Investor, Barron's, Bloomberg und The Wall Street Journal vorgestellt. Das Unternehmen hat Niederlassungen in San Francisco und New York. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com.

Über die ETC Group

Die ETC Group bietet Anlegern einen sicheren, regulierten Zugang zum sich schnell entwickelnden Ökosystem der digitalen Vermögenswerte und der Blockchain. Als Europas größter reiner Krypto-ETP-Anbieter ist das Unternehmen auf institutionelle Produkte spezialisiert, die die strengen Anforderungen der traditionellen Finanzmärkte erfüllen und es Kunden ermöglichen, sicher in digitale Vermögenswerte zu investieren.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 kann die ETC Group auf eine mehr als vierjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der sie innovative, mit digitalen Vermögenswerten unterlegte Wertpapiere anbietet. ihr Flaggschiffprodukt ist der ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) – das größte und meistgehandelte physische Bitcoin-ETP in Europa, das im Juni 2020 an der Deutschen Börse XETRA eingeführt wurde. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe weiterer ETPs auf digitale Vermögenswerte an, darunter Staking- und Marktindex-basierte ETPs, die an führenden europäischen Börsen wie XETRA, Euronext, SIX und der Wiener Börse notiert sind.

Anders als Handelsplattformen oder Krypto-Börsen bietet die ETC Group einen Zugang zu regulierten Krypto-Investitionen, indem sie die Sicherheit traditioneller Finanzen mit der Innovation digitaler Vermögenswerte kombiniert. Mit einem Team, das über umfangreiche Erfahrungen sowohl mit ETFs als auch mit digitalen Vermögenswerten verfügt, engagiert sich das Unternehmen für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger, passiver Anlagestrategien, die sichere, gesetzeskonforme Möglichkeiten für die Teilnahme an den Chancen digitaler Vermögenswerte bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.etc-group.com.

Medienkontakt

Frank Schwarz

schwarz@schwarzfinancial.com



T +49 611 580 2929 0

Wichtige Informationen

Diese Pressemeldung stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten dar. Dieser Artikel ist eine Werbung und wird von der ETC Issuance GmbH („ETCI“), einer in Deutschland ansässigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ausschließlich zu Informationszwecken und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften herausgegeben. ETCI gibt keine ausdrückliche oder implizite Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, sich auf die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen zu verlassen. Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowährungen darstellt und die persönlichen Umstände des jeweiligen Anlegers nicht berücksichtigt.

Bevor potenzielle Investoren in Krypto-Exchange Traded Products („ETPs“) investieren, sollten sie Folgendes berücksichtigen:

ETPs, die von ETCI emittiert werden, sind nur für Personen geeignet, die über Erfahrung im Bereich der Investition in Kryptowährungen verfügen. Die Risiken einer Investition können im Prospekt (genehmigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) und den endgültigen Bedingungen auf www.etcgroup.com nachgelesen werden. Die Genehmigung der Basisprospekte durch die BaFin ist nicht als Empfehlung einer Investition in die von ETCI emittierten Produkte zu verstehen. Potenzielle Investoren sollten unabhängigen Rat einholen und den Basisprospekt sowie die relevanten endgültigen Bedingungen lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen, um die mit der Investition in die von ETCI emittierten Produkte verbundenen potenziellen Risiken und Erträge vollständig zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. ETPs, die durch Kryptowährungen besichert sind, sind hoch volatile Vermögenswerte, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, und sie bieten weder ein festes Einkommen noch entsprechen sie genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung. Investitionen in ETPs beinhalten zahlreiche Risiken, darunter allgemeine Marktrisiken im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten, ungünstige Kursentwicklungen, Währungs-, Liquiditäts-, Betriebs-, rechtliche und regulatorische Risiken.

Verkaufsbeschränkungen

Das Angebot der in diesem Dokument oder auf www.etcgroup.com beschriebenen Produkte oder der Besitz oder die Verbreitung von Angebotsmaterialien in Bezug auf diese Produkte ist in keiner Gerichtsbarkeit gestattet, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften, Codes, Richtlinien, Anordnungen und/oder regulatorischen Anforderungen, die von Zeit zu Zeit in Kraft sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verordnung (EU) 2017/1129 und Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht und dürfen unter keinen Umständen als Werbung oder als Schritt zur Förderung eines öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten oder Kanada, oder in einem der dortigen Staaten, Provinzen oder Territorien ausgelegt werden, wo weder der Emittent noch seine Produkte zur Verteilung oder zum Verkauf zugelassen oder registriert sind und wo kein Prospekt des Emittenten bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eingereicht wurde. Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen dürfen in die Vereinigten Staaten übermittelt oder verbreitet werden (direkt oder indirekt), und keines der Produkte des Emittenten darf direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten, verkauft, übertragen oder geliefert werden.

Dieses Dokument stellt keine Einladung oder Veranlassung zur Teilnahme an einer Investitionstätigkeit dar. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument zu Informationszwecken bereitgestellt und richtet sich ausschließlich an Anlagefachleute (wie im Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung definiert). Es ist nicht zur Verwendung durch oder für Privatkunden oder Personen bestimmt, die keine professionelle Erfahrung im Bereich der Investition in Kryptowährungen und kryptobesicherte ETPs haben. Weder der Emittent noch seine Produkte sind von der britischen Financial Conduct Authority zugelassen oder reguliert.

