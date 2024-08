Bitwise acquiert ETC Group et s'étend en Europe

Après avoir lancé cette année deux des plus grands ETF sur Bitcoin et Ethereum aux États-Unis, Bitwise renforce sa position de leader global en tant que gestionnaire d'actifs sur les crypto-monnaies avec l'acquisition d'ETC Group, l'émetteur du plus grand ETP physique sur Bitcoin en Europe - BTCE.

Londres, San Francisco, 19 août 2024 -- Bitwise Asset Management annonce aujourd'hui l'acquisition d'ETC Group, l'émetteur de crypto-ETPs basé à Londres, qui gère plus d'un milliard de dollars d'actifs dans ses produits. Cette opération marque l'expansion en Europe de Bitwise, spécialiste de la gestion d'actifs digitaux basé aux États-Unis, et élargit sa large gamme d'ETP, de solutions de hedge funds et d'actifs gérés individuellement en y ajoutant neuf crypto-ETP cotés en Europe.

ETC Group a été créé en 2019. Aujourd'hui, son portefeuille de produits comprend le plus grand et plus négocié des ETP physiques sur Bitcoin (BTCE), un ETP Ethereum Staking (ET32), des produits sur Solana (ESOL), XRP (GXRP) et un ETP panier sur l'indice MSCI Digital Assets Select 20 (DA20). La gamme européenne de neuf produits d'ETC Group restera en place. En temps voulu, les noms de produits des crypto-ETP d'ETC Group seront modifiés pour refléter le nom du nouveau propriétaire, Bitwise. Aucun changement n'est prévu en ce qui concerne la conception des produits et leurs caractéristiques. Il n'y a pas non plus d'impact fiscal pour les investisseurs privés, ce qui est particulièrement important pour les investisseurs ayant leur domicile fiscal en Allemagne. Les détenteurs des crypto-ETP d'ETC Group n'auront donc pas besoin d'agir suite à cet évènement.

« Bitwise est en train d’établir le gestionnaire mondial de cryptoactifs pour les investisseurs et les conseillers financiers qui recherchent un partenaire de premier ordre spécialisé dans cette classe d'actifs en forte croissance », a déclaré Hunter Horsley, CEO de Bitwise. « Cette acquisition nous permet de servir les investisseurs européens, d'offrir à nos clients une vision globale et d'élargir notre gamme de produits avec des ETP innovants. Nous sommes fiers de la réputation que nous avons acquise au cours des six dernières années auprès des conseillers, institutions et investisseurs en tant que gestionnaire d'actifs expérimenté sur les marchés des cryptomonnaies, et nous sommes impatients de mettre cette expertise à la disposition des investisseurs européens ».

« Nous pensons que Bitwise est en train d’établir le meilleur prestataire pour cette nouvelle classe d'actifs et qu'elle a démontré son professionnalisme et son leadership depuis de nombreuses années », commente Bradley Duke, cofondateur d'ETC Group. « Pour une société de gestion d'actifs, la culture et les valeurs sont essentielles, et nous sommes ravis de poursuivre notre travail en Europe au sein de Bitwise ».

Cette acquisition porte le total des actifs gérés par Bitwise à plus de 4,5 milliards de dollars, et constitue le dernier jalon d'une année charnière pour Bitwise. En janvier, la société a lancé son premier Bitcoin ETF sur le marché américain. Avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, l'ETF a été l'un des 25 ETP à la croissance la plus rapide de tous les temps après son lancement. En juillet, Bitwise a lancé son premier ETF Ethereum sur le marché américain, qui a atteint une masse sous gestion de plus de 300 millions de dollars dès les premières semaines.

Outre les nouveaux ETF lancés cette année, l'offre de Bitwise, qui compte 20 produits sur le marché américain, comprend notamment le plus grand fonds indiciel crypto au monde, un ETF thématique sur les actions de premier plan, des solutions alpha multistratégies, une gestion de patrimoine personnalisée et des fonds privés. Bitwise prévoit d'étendre stratégiquement la plateforme existante d'ETC Group en Europe.

Fondée en 2017, Bitwise a six ans d'expérience dans l'excellence en matière d'investissement, l'éducation autour des actifs digitaux en tant que classe d'actifs et une large gamme de produits d'investissement professionnels. La société est le partenaire de milliers de professionnels de l'investissement et d'institutions financières qui souhaitent comprendre et utiliser Bitcoin et d'autres cryptoactifs.

À propos de Bitwise Asset Management

Bitwise Asset Management est le plus grand gestionnaire de fonds indiciels de crypto-monnaies aux Etat-Unis. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels travaillent avec Bitwise pour comprendre et exploiter les opportunités offertes par les crypto-monnaies. Depuis six ans, Bitwise s'est forgé un palmarès dans la gestion de solutions indicielles et actives via des ETF, des comptes gérés séparés, des fonds privés et des stratégies de hedge funds. Bitwise est réputée pour offrir à ses clients une assistance inégalée grâce à ses experts en recherche et investissement. L'entreprise dispose d'une équipe domestique de conseillers spécialisés et d'un accès approfondi à l'écosystème de la crypto. L'équipe de Bitwise est composée de plus de 60 professionnels expérimentés dans les domaines de la technologie et de la gestion d'actifs, qui ont, entre autres, travaillé auparavant pour BlackRock, Millennium, ETF.com, Meta, Google et le bureau du procureur général des États-Unis . Bitwise est soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan et a été mentionnée dans Institutional Investor, Barron's, Bloomberg et The Wall Street Journal. La société possède des bureaux à San Francisco et à New York. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bitwiseinvestments.com.



À propos d'ETC Group

ETC Group offre aux investisseurs un accès sécurisé et réglementé à l'écosystème en plein essort des actifs numériques et de la blockchain. En tant que plus grand fournisseur européen de crypto-ETP purs, la société est spécialisée dans les produits institutionnels qui répondent aux exigences strictes des marchés financiers traditionnels et permettent aux clients d'investir en toute sécurité dans les actifs numériques.

Depuis sa création en 2019, ETC Group a plus de quatre ans de succès dans l'offre de titres innovants adossés à des actifs numériques. Son produit phare, qui a été lancé en juin 2020 sur la Deutsche Börse XETRA, est l'ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) - l'ETP physique sur Bitcoin le plus important et plus négocié en Europe. La société propose également un certain nombre d'autres ETP sur des actifs numériques, notamment des ETP de Staking et basé sur des indices de marché, qui sont cotés sur les principales bourses européennes telles que XETRA, Euronext, SIX et la bourse de Vienne.

Contrairement aux plateformes de trading ou aux bourses de crypto-monnaies, ETC Group offre un accès réglementé aux crypto-investissements en combinant la sécurité de la finance traditionnelle avec l'innovation des actifs numériques. Avec une équipe dotée d'une grande expérience à la fois des ETF et des actifs numériques, l'entreprise s'engage à fournir des stratégies d'investissement passif de haute qualité qui offrent des possibilités de participation sûres et conformes à la loi . Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.etc-group.com.



