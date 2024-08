Bitwise acquisisce ETC Group ed espande la sua presenza in Europa

Dopo aver lanciato due dei più grandi ETF su Bitcoin ed Ethereum negli Stati Uniti quest’anno, Bitwise continua a rafforzare la sua posizione di leader globale nella gestione di asset digitali con l’acquisizione di ETC Group, l’emittente del più grande ETP fisico su Bitcoin in Europa – BTCE.

Londra, San Francisco, 19 agosto 2024 -- Bitwise Asset Management annuncia oggi l'acquisizione di ETC Group, l'emittente di ETP su criptovalute con sede a Londra ed emittente a Francoforte, che gestisce oltre 1 miliardo di USD in asset nei suoi prodotti. Questo passo segna l'espansione di Bitwise, uno specialista di digital asset management con sede negli Stati Uniti, verso l'Europa, ampliando la sua ampia offerta di ETP, soluzioni di hedge fund e gestione patrimoniale personalizzata con nove ETP su criptovalute quotati in Europa.

ETC Group è stata fondata nel 2019. Oggi la sua gamma di prodotti include il più grande e scambiato ETP fisico su Bitcoin (BTCE) in Europa, un ETP su Ethereum Staking (ET32), prodotti su Solana (ESOL), XRP (GXRP) e un ETP cripto basket sull'indice MSCI Digital Assets Select 20 (DA20).

La gamma di prodotti europei di ETC Group, composta da nove prodotti, rimarrà invariata. A tempo debito, i nomi dei prodotti ETP su criptovalute di ETC Group saranno modificati per riflettere il nome del nuovo brand, Bitwise. Non sono previste modifiche nella struttura, nelle caratteristiche dei prodotti o nella custodia. Non vi sarà alcun evento fiscale per gli investitori residenti in Italia. Pertanto, non è necessaria alcuna azione da parte dei detentori degli ETP su criptovalute di ETC Group.

"Bitwise sta costruendo un gestore globale di asset su criptovalute per investitori e consulenti finanziari che cercano un partner di alto livello, specializzato in questa classe di investimento in rapida crescita", ha dichiarato Hunter Horsley, CEO di Bitwise. "Questa acquisizione ci consente di servire gli investitori europei, offrire ai nostri clienti più supporto e materiali di ricerca di questa nuova asset class, e ampliare la gamma di prodotti con ETP innovativi. Siamo orgogliosi della reputazione che ci siamo guadagnati negli ultimi sei anni come asset manager esperto nei mercati delle criptovalute e siamo entusiasti di portare questa competenza anche agli investitori europei."

"Riteniamo che Bitwise stia costruendo la migliore azienda per questa nuova classe di investimento e ha dimostrato la sua professionalità e leadership nel corso degli anni", ha commentato Bradley Duke, cofondatore di ETC Group. "Per una società di gestione patrimoniale, cultura e valori sono fondamentali, e siamo entusiasti di continuare il nostro lavoro in Europa come parte di Bitwise."

Con l'acquisizione, il patrimonio complessivo gestito da Bitwise sale a oltre 4,5 miliardi di dollari, segnando l'ultimo traguardo in un anno di svolta per Bitwise. A gennaio, l'azienda ha lanciato il suo primo ETF su Bitcoin sul mercato statunitense. Con un patrimonio gestito di oltre 2 miliardi di dollari, l'ETF è diventato uno dei 25 ETP in più rapida crescita di tutti i tempi dopo il lancio. A luglio, Bitwise ha lanciato il suo primo ETF su Ethereum sul mercato statunitense, raggiungendo nei primi mesi un volume di oltre 300 milioni di dollari.

Oltre ai nuovi ETF lanciati quest'anno, l'offerta di Bitwise, composta da 20 prodotti sul mercato statunitense, include il più grande fondo indicizzato su criptovalute al mondo, un ETF tematico leader sulle azioni, soluzioni Alpha multi-strategia, gestione patrimoniale personalizzata e fondi privati. Bitwise prevede di espandere strategicamente la piattaforma esistente di ETC Group in Europa.

Fondata nel 2017, Bitwise vanta una solida esperienza di sei anni nell'eccellenza degli investimenti, nell'educazione sugli asset digitali come classe di investimento e in una vasta gamma di prodotti di investimento professionali. L'azienda è partner di migliaia di esperti di investimento e istituzioni finanziarie che desiderano comprendere e utilizzare Bitcoin e altri cripto-asset.

Informazioni su Bitwise Asset Management

Bitwise Asset Management è il più grande gestore di fondi indice di criptovalute in America. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e sfruttare le opportunità offerte dalle criptovalute. Da sei anni, Bitwise ha costruito un solido track record nella gestione di una vasta gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETF, conti gestiti separatamente, fondi privati e strategie di hedge fund. Bitwise è rinomata per offrire ai propri clienti un supporto impareggiabile grazie a ricerche e commenti di esperti. L'azienda dispone di un team di consulenti specializzati in criptovalute a livello nazionale e di un profondo accesso all'ecosistema delle criptovalute. Il team di Bitwise è composto da oltre 60 professionisti con esperienze in tecnologia e gestione patrimoniale, che in precedenza hanno lavorato per aziende come BlackRock, Millennium, ETF.com, Meta, Google e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Bitwise è sostenuta da importanti investitori istituzionali ed è stata presentata su pubblicazioni come Institutional Investor, Barron's, Bloomberg e The Wall Street Journal. L'azienda ha sedi a San Francisco e New York. Per ulteriori informazioni, visitare www.bitwiseinvestments.com.

Informazioni su ETC Group

ETC Group offre agli investitori un accesso sicuro e regolamentato all'ecosistema in rapida evoluzione degli asset digitali e della blockchain. In quanto maggiore fornitore europeo di ETP puramente in criptovalute, l'azienda è specializzata in prodotti istituzionali che soddisfano i rigorosi requisiti dei mercati finanziari tradizionali, consentendo ai clienti di investire in modo sicuro negli asset digitali.

Dalla sua fondazione nel 2019, ETC Group ha costruito un'esperienza di oltre quattro anni offrendo titoli innovativi garantiti da asset digitali. Il suo prodotto di punta è il ETC Group Physical Bitcoin (BTCE), il più grande e negoziato ETP fisico su Bitcoin in Europa, lanciato a giugno 2020 sulla Borsa tedesca XETRA. Inoltre, l'azienda offre una gamma di altri ETP su asset digitali, tra cui ETP basati su staking e indici di mercato, quotati nelle principali borse europee come XETRA, Euronext, SIX e la Borsa di Vienna.

A differenza delle piattaforme di trading o delle borse di criptovalute, ETC Group offre un accesso agli investimenti in criptovalute regolamentati, combinando la sicurezza della finanza tradizionale con l'innovazione degli asset digitali. Con un team che vanta una vasta esperienza sia negli ETF che negli asset digitali, l'azienda è impegnata a fornire strategie di investimento passive di alta qualità, offrendo opportunità sicure e conformi alle normative per partecipare alle opportunità degli asset digitali. Per ulteriori informazioni, visitare www.etc-group.com.

Informazioni importanti

Questo comunicato stampa non costituisce consulenza finanziaria né rappresenta un'offerta o sollecitazione all'acquisto di prodotti finanziari. Questo articolo è una pubblicità ed è emesso da ETC Issuance GmbH ("ETCI"), una società a responsabilità limitata con sede in Germania, esclusivamente a scopo informativo e in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. ETCI non fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita riguardo all'equità, accuratezza, completezza o correttezza di questo articolo o delle opinioni in esso contenute. Si sconsiglia di fare affidamento sull'equità, accuratezza, completezza o correttezza di questo articolo o delle opinioni in esso contenute. Si prega di notare che questo articolo non costituisce consulenza finanziaria né un'offerta o sollecitazione all'acquisto di prodotti finanziari o criptovalute e non tiene conto delle circostanze personali del singolo investitore.

Prima di investire in prodotti Exchange Traded Products ("ETP") relativi alle criptovalute, gli investitori potenziali dovrebbero considerare quanto segue:

Gli ETP emessi da ETCI sono adatti solo a persone con esperienza nell'investimento in criptovalute. I rischi associati all'investimento sono illustrati nel prospetto (approvato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) e nei termini finali disponibili su www.etcgroup.com. L'approvazione dei prospetti di base da parte della BaFin non deve essere interpretata come un'approvazione di un investimento nei prodotti emessi da ETCI. Gli investitori potenziali dovrebbero cercare consulenza indipendente e leggere il prospetto di base e i relativi termini finali prima di prendere una decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i rischi e i benefici potenziali associati alla decisione di investire nei prodotti emessi da ETCI. Il capitale investito è a rischio, e sono possibili perdite fino all'importo investito. Gli ETP supportati da criptovalute sono asset altamente volatili e la loro performance è imprevedibile. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Il prezzo di mercato degli ETP può variare e non offrono un reddito fisso né rispecchiano esattamente la performance della criptovaluta sottostante. Investire in ETP comporta numerosi rischi, inclusi i rischi generali di mercato relativi ai sottostanti, movimenti avversi dei prezzi, rischi di valuta, liquidità, operativi, legali e normativi.

Restrizioni alla vendita

L'offerta dei prodotti descritti in questo documento o su www.etcgroup.com, o il possesso o la distribuzione di qualsiasi materiale relativo all'offerta, non è consentita in alcuna giurisdizione a meno che non sia conforme a tutte le leggi, regolamenti, codici, direttive, ordini e/o requisiti normativi, regole e linee guida in vigore di volta in volta, inclusa, ma non limitata, alla Regolamentazione (UE) 2017/1129 e alla Regulation S del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato.

Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono e non devono essere in alcun modo interpretate come una pubblicità o qualsiasi altro passo verso l'avvio di un'offerta pubblica negli Stati Uniti o in Canada, o in qualsiasi stato, provincia o territorio degli stessi, dove né l'Emittente né i suoi prodotti sono autorizzati o registrati per la distribuzione o vendita e dove nessun prospetto dell'Emittente è stato depositato presso alcun regolatore di titoli. Né questo documento né le informazioni in esso contenute devono essere trasmesse o distribuite (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti, e nessuno dei prodotti dell'Emittente può essere offerto, venduto, trasferito o consegnato direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a, o per conto o a beneficio di, alcuna Persona Statunitense.

Questo documento non costituisce un invito o una sollecitazione a intraprendere attività di investimento. Nel Regno Unito, questo documento è fornito a scopo informativo ed è rivolto esclusivamente ai professionisti degli investimenti (come definiti nel Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato di volta in volta). Non è destinato all'uso da parte di, né è diretto a, clienti retail o a persone che non hanno esperienza professionale in materia di investimenti in criptovalute e ETP supportati da criptovalute. Né l'Emittente né i suoi prodotti sono autorizzati o regolamentati dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

