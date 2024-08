Boralex annonce la clôture d’un financement de 95 M$ pour le Parc éolien Témiscouata II au Québec

MONTRÉAL, 20 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société) (TSX : BLX) annonce la clôture d’un financement de 95 M$ pour le parc éolien Témiscouata II de 52 MW, situé sur les terres publiques des municipalités de Saint-Elzéar-de-Témiscouata et de Saint-Honoré-de-Témiscouata, au Québec, et en opération depuis 2015. Ce financement a été mis en place par Desjardins en tant que Seul prêteur et Seul arrangeur.

Le financement du site comprend :

Un prêt à terme de 85 M$, amorti sur 11 ans;

Une facilité de lettres de crédit, totalisant 9,7 M$, pour les garanties en vertu des contrats avec Hydro-Québec et des réserves liées au financement;

Une partie significative de la tranche à long terme porte intérêt à un taux fixé dans le cadre d’une entente de couverture de taux d’intérêt;

Un contrat d’échange (« swap ») ESG avec remise verte, réalisé par Desjardins, couvrant le risque de fluctuations du taux d’intérêt de la dette et récompensant l’atteinte de résultats mesurables en matière de performance ESG. Spécifiquement, les mesures observées sont les émissions de CO 2 évitées par la production d’énergie renouvelable de Boralex à l’échelle mondiale et la représentativité féminine dans les postes de gestion.

« Ce financement s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’optimiser notre structure de capital, en plus de démontrer le soutien important de la communauté financière pour nos projets. Je tiens à saluer le travail des équipes de Boralex et de Desjardins qui ont à nouveau collaboré pour mettre en place ce prêt avec des conditions avantageuses, incluant le contrat d’échange ESG, un outil aligné avec notre engagement fort en responsabilité sociétale de l’entreprise », a déclaré Bruno Guilmette, premier vice-président et chef de la direction financière de Boralex.

« Ce financement est un exemple de plus de notre leadership dans l’écosystème des énergies renouvelables au Québec et partout au pays. Chez Desjardins, notre objectif est de contribuer activement à la création d’une économie plus inclusive et sobre en carbone. Après notre participation au financement du parc éolien Apuiat, en collaboration avec les communautés innues de la Côte-Nord, nous sommes très fiers de poursuivre notre relation de confiance avec Boralex. Avec l’ajout d’une remise verte à ce produit de financement, Desjardins souhaite soutenir les efforts des entreprises dans l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à leurs opérations. Nous tenons d’ailleurs à souligner l’engagement de Boralex en ce sens », a affirmé Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Source : Boralex inc.