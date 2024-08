Tornator Oyj

Puolivuosikatsaus - pörssitiedote 20.8.2024 klo 16.00

Tornator jatkoi tasaisen hyvää tekemistä – lähes 15 000 hehtaarin metsäostot paransivat yhtiön kasvunäkymiä

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.6.2024 (1.1.–30.6.2023)

Liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia ollen 85,1 milj. euroa (84,2). Luovutettu puumäärä oli hieman pienempi kuin vertailukaudella, mutta puun voimakas kysyntä kohotti yksikköhintoja.

Operatiivinen liikevoitto oli vertailukauden tasolla, 60,0 milj. euroa (60,8). Raportoitu IFRS -liikevoitto oli 60,8 milj. euroa (131,0).

Yhtiö jatkoi metsätilojen ostoa Suomessa. Uusia metsiä hankittiin lähes 15 000 hehtaaria ja niihin investoitiin yhteensä lähes 50 milj. euroa.

Yhtiö ennallisti 115 hehtaaria soita ja kulotti 41 hehtaaria metsää osana 10-vuotista luonnon monimuotoisuusohjelmaa

Katsauskauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli 40,1 milj. euroa (100,0). Korkoinstrumenttien käyvän arvon muutos oli +1,1 milj. euroa (+2,6) ennen veroja. Puuston käyvän arvon muutos oli -0,5 milj. euroa ennen veroja (+63,4).

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 3,5 prosenttia (4,2) ja käyvin arvoin 3,7 prosenttia (10,1). Omavaraisuusaste oli 60,1 prosenttia (59,5).

Tunnusluvut (konserni)

H1/2024 H1/2023 Muutos, % Liikevaihto, milj. euroa 85,1 84,2 1 % Liikevoitto (IFRS), milj. euroa 60,8 131,0 -54 % Liikevoittoprosentti, % 71,5 155,5 -54 % Katsauskauden tulos (IFRS), milj. euroa 40,1 100,0 -60 % Oman pääoman tuotto, % 3,7 10,1 -64 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,2 9,3 -55 % Omavaraisuusaste, % 60,1 59,5 1 % Henkilöstö keskimäärin 187 188 -1%

Tunnusluvut on laskettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.



Vertailukelpoiset tunnusluvut

H1/2024 H1/2023 Muutos, % Liikevaihto, milj. euroa 85,1 84,2 1 % Liikevoitto, milj. euroa 60,0 60,8 -1 % Liikevoittoprosentti, % 70,5 72,2 -2 % Katsauskauden tulos, milj. euroa 38,3 41,3 -7 % Oman pääoman tuotto, % 3,5 4,2 -16 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,2 4,4 -5 %

Virallisten, IFRS:n mukaisesti laskettujen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään tunnuslukuja, jotka on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia. Luvut ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Luvut on laskettu seuraavalla kaavalla (milj. euroa):

Liikevoitto, virallinen 60,8 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos (tuloslaskelmassa -0,5) +0,5 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten käyvän arvon muutos (+1,3) -1,3 = Liikevoitto, vertailukelpoinen 60,0 Katsauskauden tulos, virallinen 40,1 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos (tuloslaskelmassa -0,5) +0,5 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten käyvän arvon muutos (+1,3) -1,3 - Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos (+1,1) -1,1 - Verojen osuus yllä mainituista eristä (-0,1) +0,1 = Katsauskauden tulos, vertailukelpoinen 38,3

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:



Tasaista tuottoa kestävästi

Tornatorin omistajille tasaisuus on tavoiteltava hyve. Moniin syklisiin toimialoihin verrattuna metsätalous tarjoaa omistajilleen kohtuullista ja tasaista pitkän aikavälin tuottoa maltillisella riskillä. Vuosituottojen lisäksi vastuulliseen metsätalouteen kuuluu omaisuuden arvon säilyttäminen ja metsien siirtäminen terveinä ja kasvukykyisinä seuraaville sukupolville. Tornator on vastannut omistajiensa odotuksiin jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Vuoden 2024 ensimmäinen puolikas ei ollut poikkeus. Yhtiön sitoutunut henkilöstö toteutti kestävyydelle, kumppanuudelle ja kasvulle pohjautuvaa strategiaa ammattimaisesti ja päättäväisesti. Yhteistyö pääasiakkaan Stora Enson kanssa sujui saumattomasti, ja molemmille osapuolille tärkeä toiminnan ennustettavuus otti isoja askelia eteenpäin. Puun luovutus eteni suunnitellusti, ja yhteisen prosessikehityksen ansiosta metsäpalveluliiketoiminta saavutti kasvuloikan, sen liikevaihto kohosi yli 50 prosenttia. Operatiivisen tehokkuuden ansiosta yhtiön kuluissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia, rahoituksen korkokuluissa näkyi markkinakorkojen kohoaminen. Tärkeänä osana kasvustrategiaamme onnistuimme hankkimaan Suomessa lähes 15 000 hehtaaria metsätiloja. Tornatorin omistuksessa nämä metsät pääsevät kaksoissertifioinnin sekä biodiversiteetti- ja ilmasto-ohjelmiemme tavoitteiden piiriin. Huomionarvoista on myös ostotilojen työllistävä vaikutus hajaseuduilla ja yhteisöverojen tuloutuminen Suomeen.

Tornator tukee luonnon monimuotoisuutta

Puun kysyntänäkymät ovat hyvät. Uusiutuvalle, kestävästi tuotetulle raaka-aineelle löytyy käyttökohteita monipuolisesti, ja useat megatrendit tukevat puutuotteiden kysyntää. Metsien käyttö herättää myös paljon keskustelua. Suomessa EU:n tuore ennallistamisasetus nostatti tunteita eri medioissa. Tornatorin kanta on selkeä: me tuemme EU:n tavoitteita luonnon ennallistamiseksi ja monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kestävyys- ja ympäristöperiaatteet eivät ole ristiriidassa keskenään, metsien eri käyttömuotoja voidaan sovittaa yhteen hoidossamme olevissa talousmetsissä. Tornatorin oma biodiversiteettiohjelma vuosille 2021–30 sisältää paljon konkreettisia ennallistamistavoitteita, kuten soiden ja elinympäristöjen ennallistamista. Näiden tavoitteiden toteutumista mitataan, ja ohjelman etenemisestä myös raportoidaan säännöllisesti. Esimerkiksi virtavesien suojelemiseksi perustettu kolmivuotinen hanke Tornatorin, WWF:n ja Stora Enson toimesta kantoi jälleen paljon hedelmää muun muassa purojen kunnostusten merkeissä.

Urakointiketjun kehittäminen merkittävä painopistealue

Sosiaalisen vastuullisuuden kannalta on tärkeää huolehtia koko arvoketjun työoloista. Isossa kuvassa tunnistamme haasteet ulkomaisen työvoiman käytössä erityisesti kokemattomampien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden osalta. Tästä syystä urakointiketjun kehittäminen entistä vastuullisemmaksi on yksi tärkeimmistä painopistealueistamme. Perehdytämme ja autamme urakoitsijoita täyttämään työnantajavelvoitteensa, ja olemme muun muassa laatineet monikieliset metsänhoito- ja työturvallisuusohjeet sekä -verkkokurssit palvelemaan ulkomaista työvoimaa. Toimeksiantajana valvomme toimitusketjua aktiivisesti, ja laiminlyönteihin puututaan. Pidämme suuressa arvossa aluehallintoviraston viranomaistyötä oikeusturvan, perusoikeuksien sekä reilun ja turvallisen työympäristön edistämiseksi. Ilman ulkomaista työvoimaa metsäala ei selviä. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää terveitä, hyvin hoidettuja metsiä, ja tässä valtavassa työmäärässä kotimaiset resurssit eivät enää riitä. Samaan johtopäätökseen on tultu myös monella muulla toimialalla. Tilaajan on kuitenkin otettava kokonaisvastuu käytettävän resurssin kestävästä kohtelusta, oli sitten kyseessä kotimainen tai ulkomainen työvoima.

Uusiutuvaa energiaa ja digikehitystä

Tornator solmi alkuvuodesta jälleen useita tuuli- ja aurinkovoiman kehittämiseen tähtääviä maanvuokrasopimuksia energia-alan toimijoiden kanssa. Suurena maanomistajana yhtiöllä on hyvät edellytykset monipuolistaa tulovirtojaan ja samalla edistää vihreää siirtymää omalta osaltaan. Digitaalinen kehittäminen on tehostanut Tornatorin metsänhoitotöitä ja parantanut riskien hallintaa. Yhtiö on rakentanut sekä omilla resursseilla että yhdessä konsulttikumppaneiden kanssa lukuisia suurmetsänomistukseen sopivia sovelluksia, muun muassa tiestön hallintaan, taimikonhoitotarpeiden kaukokartoitukseen ja monimuotoisuuskohteiden havainnointiin liittyen. Tekoälyn hyödyntämisessä järjestetään koulutusta laajasti koko henkilöstölle.

Vahvat suhteet rahoitusmarkkinoille

Kasvun rahoittamisen varmistamiseksi Tornator on luonut ja ylläpitänyt hyviä, monipuolisia suhteita rahoittajiin. Pääomamarkkinapäivissä ja kahden välisissä tapaamisissa yhtiö on huolehtinut ajantasaisen tiedon ja näkemysten välittämisestä sekä luottopankeille että velkapääomasijoittajille. Yhtiö varautuu merkittäviin lainojen uudelleenrahoituksiin hyvissä ajoin, mikä pienentää eräpäivien ajankohtaan liittyvää markkinariskiä. Korkosuojien ansiosta markkinakorkojen muutokset eivät vaikuta täysimääräisesti yhtiön lainakorkoihin.

Henkilöstöön panostetaan

Kannattavan kasvun ansiosta Tornator on pystynyt rekrytoimaan paljon uusia metsäammattilaisia erilaisiin tehtäviin viime vuosina. Osaava henkilöstö on metsien rinnalla yhtiön tärkein omaisuuserä, josta haluamme pitää mahdollisimman hyvää huolta. Kasvustrategiamme yksi tärkeä osa onkin henkinen kasvu, ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvät hankkeet tähtäävät henkilöstön motivaation, osaamisen ja työtyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää täydennettiin aiempien taloudellisten ja ekologisten kriteerien lisäksi sosiaalisen vastuullisuuden kriteerillä, jossa mittarina on henkilöstön tyytyväisyys yhtiöön (eNPS).

Hyvät näkymät loppuvuodelle

Loppuvuoden osalta Tornatorin tilanne näyttää lupaavalta. Puun kysyntä ja hintataso säilynee hyvällä tasolla, ja yhtiö on varmistanut kassavirrat pitkän aikavälin sitovalla puukauppasopimuksella. Yhtiön henkilöstö on osoittanut, että se on motivoitunut ja osaava hoitamaan yhtiön metsiä vastuullisesti ja parhaalla mahdollisella ammattitaidolla. Tornator lähtee nykyisen strategiakauden loppusuoralle vahvalta pohjalta, ja uuden strategiakauden onnistumista varmistetaan osallistamalla valmisteluun koko henkilöstö. Visiomme on haastava, mutta mieluinen: haluamme olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä.

Ukrainan sodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa ja sen aiheuttamalla yleisellä taloudellisella epävarmuudella ei ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin. Tornatorin liikevaihto ja liikevoitto olivat katsauskaudella historiallisen korkealla tasolla. Myös liiketoiminnan rahavirta oli hyvällä tasolla. Yhtiön luottotappioiden määrä ei ole lisääntynyt, rahoitusriskit kasvaneet tai omaisuuserien arvo laskenut. Tornatorin käyttämät urakoitsijat ovat löytäneet korvaavaa työvoimaa ukrainalaisten kausityöläisten tilalle, joten metsien hoitotoimenpiteet eivät ole vaarantuneet. Olemme mahdollistaneet avustuskuljetuksia Venäjän hyökkäyssodasta kärsiville ukrainalaisille Romanian tytäryhtiömme kautta, ja tätä tukea jatkamme niin kauan kuin on tarpeen.

Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta

Puun luovutus toteutui hyvin ollen noin 1,5 milj. kuutiometriä (1,7) ja 76,7 milj. euroa (79,0). Metsäteollisuuden parantuneet näkymät, energiasektorin raaka-ainetarve ja tuontipuun vähentyminen markkinoilta nostivat uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää ja hintaa. Hyvän asiakasyhteistyön ansiosta puun korjuu sujui mainiosti, ja metsäpalveluliiketoiminta otti kasvuloikan.

Metsäpalveluiden liikevaihto nousi 6,6 miljoonaan euroon (4,2). Kiinteistömyynneistä kirjattiin konsernissa liikevaihtoa 1,9 miljoonaa euroa (1,0). Muut tuotot olivat 2,9 miljoonaa euroa (2,1).

Korkoinstrumenttien käyvän arvon muutosten tulosvaikutus oli +1,1 milj. euroa (+2,6) vuoden alusta. Kesäkuun lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli yhteensä 36,6 milj. euroa positiivinen (31.12.2023: +35,5). Metsien käypä arvo oli kesäkuun lopussa 3.490,7 milj. euroa (31.12.2023: 3.455,5).

Toimintaympäristö

Globaali puutuotteiden kysynnän kasvu kohotti alkuvuodesta sekä sahatavaran että sellun hintoja. Teollisuuspuuta hakattiin Suomessa tammi-kesäkuussa noin 29,4 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli hieman vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2023 (30,3 milj.m3).

Metsäteollisuuden parantuneet näkymät, energiasektorin raaka-ainetarve ja Venäjän tuontipuun poistuminen markkinoilta ovat johtaneet puun hintojen positiiviseen kehitykseen. Puun markkinahinnat ovat kohonneet alkuvuodesta ennätystasolle. Tammi-kesäkuun keskiarvohinnoissa tukkipuun hinta on ollut keskimäärin 5 % edellisvuotta korkeampi ja kuitupuun hinta noin 15 % edellisvuotta korkeampi.



Vapaa-ajan tonttien kysyntä oli vaatimatonta. Metsätilojen osalta tarjonta oli edelleen kysyntää pienempää, mutta hintatason kohoaminen oli maltillisempaa kuin viime vuosina.

Virossa puun hintataso laski selvästi vertailuvuoden tasosta. Metsätilamarkkinalla hintataso oli edelleen korkea

Romaniassa puun hintataso laski selvästi vertailuvuoden tasosta. Metsätilamarkkina oli hiljainen.

Rahoitus



Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 34,8 milj. euroa (47,5).

Konsernin nettorahoituskulut tammi - kesäkuun aikana olivat -11,9 miljoonaa euroa (-8,5). Tornatorin korolliset velat olivat 954,9 miljoonaa euroa (31.12.2023: 947,7), joista pitkäaikaisia velkoja oli 649,4 miljoonaa euroa (31.12.2023: 849,0) ja lyhytaikaisia velkoja 305,5 miljoonaa euroa (31.12.2023: 98,8).

Katsauskaudella yhtiön investointien nettorahavirtavaikutus oli -21,3 miljoonaa euroa (-50,7). Rahoituksen rahavirta oli -28,2 miljoonaa euroa (+19,3). Likvidit rahoitus- ja rahavarat 30.6.2024 olivat 7,4 miljoonaa euroa (31.12.2023: 40,5). Yhtiön pankkitilillä on 10 miljoonan euron pankkitililimiitti, minkä lisäksi yhtiöllä on 200 milj. euron komittoitu valmiusluottolimiitti, joka on raportointipäivänä kokonaan nostettavissa. Tornatorin 300 milj. euron yritystodistusohjelmasta on raportointipäivänä käytössä 107 milj. euroa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tornator arvioi kassavirtansa ja velanhoitokykynsä säilyvän vakaana ja vahvana loppuvuonna.

Yhtiö päivittää pitkän aikavälin kestävän hakkuusuunnitteensa syksyllä, ja vuotuinen metsän käyvän arvon päivitys toteutetaan viimeisellä vuosineljänneksellä.

Metsäteollisuuden tuloskehityksen ja puun kysynnän odotetaan jatkuvan positiivisena. Puun markkinahintojen oletetaan säilyvän nykyisellä tasolla ainakin lyhyellä aikavälillä. Metsätilamarkkinoilla hinnat säilynevät alkuvuoden tasolla. Metsänhoitotyöt jatkuvat normaalin toimintavuoden mukaisesti ja digitiekartan kehityshankkeita toteutetaan suunnitellusti.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2024 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti maksimissaan 7,0 euroa osakkeelta, yhteensä 35 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään samansuuruisesta lisäosingosta loppuvuoden 2024 aikana. Päätöstä lisäosingon jakamisesta ei ole tehty raportointipäivään mennessä. Yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers. Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Varajäsen Hanna Kaskela Sampsa Ratia Tuomas Virtala Erkko Ryynänen Seppo Toikka Jari Suvanto Esko Torsti Ilja Ripatti

Hallituksen järjestäytyminen

Uusi hallitus valitsi 8.3.2024 keskuudestaan puheenjohtajaksi Esko Torstin ja varapuheenjohtajaksi Hanna Kaskelan. Hallituksen alaiseen palkitsemiskomiteaan valittiin jäseneksi edellisten lisäksi Tuomas Virtala. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Kaskela, jäseniksi Esko Torsti sekä Tuomas Virtala ja varajäseneksi Seppo Toikka.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat .

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia.

Osakkeenomistajat 30.6.2024

Stora Enso Oyj 41,00 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 16,41 % OP Henkivakuutus Oy 6,25 % OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 % Veritas Eläkevakuutus 2,50 % OP-Eläkesäätiö 2,08 % Finnairin Eläkesäätiö 1,09 % Pohjola Vakuutus Oy 1,04 % Riffu Oy 0,75 % Danilostock Oy 0,75 % Yhteensä 100,00 %





Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024

Puolivuosikatsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi .





Lisätietoja:



Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi



Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 noin 195 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Taulukko-osa – Lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma

1 000 euro 1.1.-30.6.2024 1.1.-30.6.2023 1.1.-31.12.2023 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liikevaihto 85 056 84 204 194 895 Liiketoiminnan muut tuotot 3 269 4 391 4 895 Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut -498 63 420 295 747 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -459 -254 -544 Materiaalit ja palvelut -14 513 -12 437 -35 357 Henkilöstökulut -5 692 -5 584 -11 036 Poistot ja arvonalentumiset -1 674 -1 653 8 447 Arvonalentumisten palautus 3 400 Liiketoiminnan muut kulut -4 684 -4 528 -14 160 Liikevoitto 60 805 130 959 442 888 Rahoitustuotot 4 994 982 6 392 Rahoituskulut -18 039 -12 088 -30 039 Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 1 111 2 636 -5 534 Rahoituserät (netto) -11 934 -8 470 -29 181 Voitto/tappio ennen veroja 48 871 122 490 413 708 Tuloverot -9 019 -9 510 -19 163 Laskennallisten verojen muutos 269 -13 004 -53 900 Tilikauden tulos 40 121 99 976 340 644 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 40 121 99 976 340 644 Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden tulos 40 121 99 976 340 644 Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -2 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoero -14 -29 -135 Maapohjan uudelleenarvostaminen -11 796 2 137 -57 088 Kauden laaja tulos yhteensä 28 311 102 084 283 419 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 28 311 102 084 283 419





Konsernin lyhennetty tase 1 000 euro 30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) VARAT Pitkäaikaiset varat Metsäomaisuus 3 490 743 3 219 492 3 455 543 Biologiset hyödykkeet 3 183 580 2 844 251 3 139 184 Maapohja 307 163 375 242 316 358 Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15 805 15 737 16 306 Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 2 307 1 734 2 331 Käyttöoikeusomaisuuserät 1 606 1 820 1 818 Johdannaiset 36 632 43 692 35 516 Muut sijoitukset 111 111 111 Pitkäaikaiset saamiset 17 679 10 447 17 385 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 564 884 3 293 034 3 529 010 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 67 90 55 Myyntisaamiset ja muut saamiset 48 516 62 139 30 572 Sijoitukset 932 30 567 Rahavarat 7 368 5 604 40 500 Lyhytaikaiset varat yhteensä 55 951 68 765 101 694 VARAT YHTEENSÄ 3 620 835 3 361 799 3 630 705 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 50 000 50 000 50 000 Muu oma pääoma 2 118 577 1 943 931 2 125 265 Oma pääoma yhteensä 2 168 577 1 993 931 2 175 265 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 455 322 433 361 458 541 Rahoitusvelat 649 432 799 103 848 959 Vuokravastuuvelat 1 399 1 578 1 565 Muut pitkäaikaiset velat 148 186 148 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 106 301 1 234 228 1 309 212 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 305 484 98 351 98 771 Ostovelat ja muut velat 28 672 23 025 33 460 Tuloverovelka 611 1 646 1 829 Vuokravastuuvelat 320 340 357 Varaukset 10 871 10 278 11 810 Lyhytaikaiset velat yhteensä 345 958 133 640 146 227 Velat yhteensä 1 452 258 1 367 868 1 455 439 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 620 835 3 361 799 3 630 705

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-ero Uudelleenarvostus-

rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 50 000 29 995 -11 012 154 336 1 951 946 2 175 265 Laaja tulos Tilikauden tulos 40 121 40 121 Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) Maapohjan uudelleenarvostaminen -11 796 -11 796 Muuntoero -14 -14 Kauden laaja tulos -14 -11 796 40 121 28 311 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -35 000 -35 000 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -35 000 -35 000 Oma pääoma 30.6.2024 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -11 026 142 541 1 957 067 2 168 577 Oma pääoma 1.1.2023 50 000 29 995 -10 877 211 424 1 671 304 1 951 847 Laaja tulos Tilikauden tulos 99 976 99 976 Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) Muuntoero -29 -29 Kauden laaja tulos -29 2 137 99 976 102 084 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -60 000 -60 000 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -60 000 -60 000 Oma pääoma 30.6.2023 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -10 906 213 562 1 711 280 1 993 931 Oma pääoma 1.1.2023 50 000 29 995 -10 877 211 424 1 671 304 1 951 847 Laaja tulos Tilikauden tulos 340 644 340 644 Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) Maapohjan uudelleenarvostaminen -57 088 -57 088 Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuus-

erän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -2 -2 Muuntoero -135 -135 Kauden laaja tulos -135 -57 088 340 642 283 419 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -60 000 -60 000 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -60 000 -60 000 Oma pääoma 31.12.2023 50 000 29 995 -11 012 154 336 1 951 946 2 175 265

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-30.6.2024 1.1.-30.6.2023 1.1.-31.12.2023 Liiketoiminnan rahavirta Metsätalousliiketoiminnasta saadut maksut 65 539 72 113 199 773 Maan myynnistä saadut maksut 1 859 968 1 828 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 4 080 3 152 6 096 Maksut liiketoiminnan kuluista -36 642 -28 737 -49 792 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 836 47 496 157 904 Maksetut korot korollisista veloista -11 902 -8 536 -24 990 Maksetut korot johdannaisista -142 -264 Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 223 -1 016 -2 916 Saadut korot liiketoiminnasta 1 698 788 2 728 Saadut korot johdannaisista 3 251 3 226 Maksetut välittömät verot -10 237 -20 783 -30 102 Liiketoiminnan rahavirta 16 423 17 807 105 585 Investointien rahavirta Investoinnit metsäomaisuuteen, biologiset -45 312 -43 872 -106 786 hyödykkeet Investoinnit metsäomaisuuteen, maapohja -5 600 -5 422 -13 198 Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin -964 -868 -3 508 hyödykkeisiin Investoinnit rahamarkkinasijoituksiin -576 -30 212 Luovutustulot rahamarkkinasijoituksista 30 567 Investointien rahavirta -21 310 -50 738 -153 704 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 100 001 Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 933 79 485 29 754 Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -178 -174 -353 Maksetut osingot -35 000 -60 000 -60 000 Rahoituksen rahavirta -28 244 19 311 69 402 Rahavarojen muutos -33 132 -13 620 21 284 Rahavarat kauden alussa 40 500 19 244 19 244 Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -1 -21 -28 Rahavarat kauden lopussa 7 368 5 604 40 500

Liite