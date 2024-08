Gand, 20 août 2024, 18h45 CET, Communiqué de presse / Information non réglementée

ABO-Group Environment acquiert Infrabureau Demey de Roeselare

ABO-Group acquiert l'entreprise de Flandre Occidentale Infrabureau Demey, spécialisée dans la conception et la coordination de projets d'infrastructure

Avec cette acquisition, ABO-Group renforce son ancrage local en Flandre Occidentale





Grâce à l'acquisition d'Infrabureau Demey, ABO-Group confirme sa stratégie de croître dans ses pays d'origine, non seulement de manière organique, mais aussi par le biais d'acquisitions d'entreprises spécialisées, qui créent des synergies avec ses activités principales : sol, archéologie et géotechnique.

Infrabureau Demey

L'entreprise familiale 'Infrabureau Demey', fondée en 1964 et basée à Roeselare, compte aujourd'hui une vingtaine d'employés et est dirigée par Filip Demey et son épouse Ellen Vanhoutte. "Nous réalisons depuis 60 ans des projets d'infrastructure de haute qualité dans la région de Flandre Occidentale", explique Filip Demey. "Notre bureau a connu une croissance régulière au cours des dernières décennies, grâce à nos employés fidèles et à une bonne coopération avec nos clients. Aujourd'hui marque une nouvelle étape pour notre entreprise, désormais aux côtés d'ABO-Group. Soutenus par l'expertise du groupe, comme celle de l'entreprise sœur SWBO, nous prévoyons d'accélérer cette croissance. Nous envisageons donc l'avenir avec ABO-Group avec optimisme."

Filip Demey reste directeur exécutif.

ABO-Group

Frank De Palmenaer, PDG d'ABO-Group : "Il va sans dire que les projets de Demey offrent l’opportunité de réaliser des synergies et des économies d'échelle entre les différents services d'ABO-Group. Par exemple, j'envisage une étroite collaboration entre Demey et le bureau de géomètres 'MEET HET', acquis précédemment. Grâce à l'expertise des deux parties dans le domaine du 'BIM pour Infra', ABO-Group pourra se développer davantage dans ce domaine. L'utilisation de cette solution de design se développe dans le monde entier et est considérée comme une étape importante vers des processus de construction plus modernes et intelligents."

À propos de ABO-Group Environment

Fondé en 1995, ABO-Group est un bureau d'ingénierie international spécialisé dans tous les aspects de l'environnement et du sol : géotechnique (stabilité), écologie et assainissement des sols. Ceci en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec plus de 700 experts, le groupe dispose d'une vaste expertise pour offrir à ses clients une solution complète aux projets les plus complexes : de l'étude préliminaire et du conseil au suivi lors de la mise en œuvre et à la surveillance post-implantation.

ABO-Group Environment est coté sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris.

Pour une description plus détaillée des activités du groupe, vous pouvez consulter le site web d'ABO-Group ( www.abo-group.eu ).

