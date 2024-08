Gent, 20 augustus 2024, 18:45 CET, persbericht / niet-gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment verwerft Infrabureau Demey uit Roeselare

ABO-Group neemt het West-Vlaamse Infrabureau Demey over, gespecialiseerd in het ontwerp en de coördinatie van infrastructuurprojecten

Met deze overname versterkt ABO-Group haar lokale verankering in West-Vlaanderen

Door de overname van Infrabureau Demey bevestigt ABO-Group haar strategie om in haar thuislanden, naast de organische groei, ook overnames te realiseren van gespecialiseerde bedrijven die kruisbestuivend werken met haar hoofdactiviteiten: bodem, archeologie en geotechniek.

Infrabureau Demey

Het familiebedrijf ‘Infrabureau Demey’, opgericht in 1964 en gevestigd in Roeselare, telt op vandaag een 25-tal medewerkers en wordt geleid door Filip Demey en zijn echtgenote Ellen Vanhoutte.

“We leveren al 60 jaar kwaliteitsvolle infraprojecten af in de regio West-Vlaanderen”, vertelt Filip Demey. “Ons bureau kende de afgelopen decennia een mooie, gestage groei dankzij onze trouwe medewerkers en de goede samenwerking met onze opdrachtgevers. Vandaag is een nieuwe mijlpaal voor ons bedrijf, nu samen met ABO-Group. Gesteund door de expertise binnen de groep, zoals bij zusterbedrijf SWBO, plannen we deze groei te versnellen. We zien de toekomst met ABO-Group dan ook rooskleurig tegemoet.”

Filip Demey blijft uitvoerend bestuurder.

ABO-Group

ABO-Group CEO Frank De Palmenaer: “Het hoeft geen betoog dat de projecten van Demey een opportuniteit vormen voor het realiseren van synergiën en schaalvoordelen tussen verschillende diensten binnen de ABO-Group. Zo zie ik o.a. voor de toekomst een nauwe samenwerking tussen Demey en het eerder overgenomen landmetersbureau ‘MEET HET’. Dankzij de expertise van beide partijen op het vlak van ‘BIM for infra’, kan ABO-Group zich binnen dit domein verder ontwikkelen. Het gebruik van deze andere vorm van ontwerpen groeit wereldwijd en wordt gezien als een belangrijke stap in de richting van modernere en slimmere bouwprocessen.”

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995, is een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: geotechniek (stabiliteit), ecologie en bodemsanering. Dit doet ABO-Group met haar verschillende dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 700 experts beschikt de groep over een brede expertise om haar klanten een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten: van voorstudie en advies tot opvolging bij implementatie en monitoring achteraf.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website ( www.abo-group.eu ).

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88

Bijlage