Lerøy Seafood Group ASA: Fortsatt fremgang i biologisk prestasjon

FREMGANGEN I BIOLOGISK PRESTASJON FORTSETTER

Lerøy Seafood Group ASA rapporterer i dag et konsolidert operasjonelt EBIT på MNOK 906 for andre kvartal 2024.

Konsernleder Henning Beltestad kommenterer: "Den positive trenden i biologisk prestasjon har fortsatt i andre kvartal, og vi presterer bra i et kvartal preget av fallende laksepriser. Antall lusebehandlinger er vesentlig redusert, og vekst- og overlevelsesrater vesentlig økt sammenlignet med gjennomsnittet siste fem år.

For snart fem år siden startet vi et omfattende prosjekt for å utforske nye teknologier som tar sikte på å håndtere en av næringens største utfordringer; forekomst av lakselus og tilhørende behandlinger som negativt påvirker fiskevelferden. I august i 2024 slaktet vi vår første laks fra nedsenkede merder. Denne innovative teknologien viser veldig lovende resultat, og vi tror den vil være en viktig vekstdriver for Lerøy fremover,» sier Beltestad.

Scottish Seafarms leverte også betydelige forbedringer i biologi, noe som resulterer i en betydelig økning i overskuddet sammenlignet med fjoråret.

REKORDHØY INNTJENING I VAP S&D

Segmentet for videreforedling, salg & distribusjon (VAP S&D) rapporterte en operasjonell EBIT på MNOK 217 i Q2 2024. «Den positive utviklingen i segmentet fortsetter. Dette drives av driftsforbedringer og økt utnyttelse av vår integrerte verdikjede,» sier Beltestad.

«Vi er en betydelig matprodusent, er godt posisjonert, og føler på et stort ansvar for å bidra til økt sjømatkonsum i tråd med Helsedirektoratets oppdaterte kostholdsråd som stadfester at en bør spise mer sjømat,» fortsetter han

UTFORDRINGER I VILLFANGST GRUNNET REDUSERTE KVOTER

Villfangst-segmentet rapporterte en operasjonell EBIT på MNOK -4 som er betydelig lavere enn samme kvartal i fjor. «Utsiktene for villfangst er meget utfordrende på grunn av betydelige kvotereduksjoner de senere år. Kvoterådet for 2025 indikerer ytterligere kutt. Denne utviklingen er utvilsomt utfordrende for denne delen av vår virksomhet», påpeker Beltestad.

OPPNÅELSE AV STRATEGISKE MÅL GJENNOM OPERASJONELLE FORBEDRINGER

«Lavere laksepriser påvirket markedet i andre kvartal, men vi er optimistiske med tanke på de langsiktige utsiktene. Vi er på sporet mot våre ambisiøse 2025-mål for både havbruk og VAP S&D. Vi har høyt fokus på å forbedre rogn- og smoltkvalitet, implementere ny havbruksteknologi og optimalisere prosesser. Vi ser også økende etterspørsel etter en integrert verdikjede med sterk bærekraftsprofil, og ser betydelig potensial for å øke inntjeningen i våre europeiske nedstrømsvirksomheter,» avslutter Beltestad.

For henvendelser, vennligst kontakt konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.







OM LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group (LSG) er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets om lag 6 000 medarbeidere håndterer årlig mellom 350 000 og 400 000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter.



Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsatt avkastning på sysselsatt kapital før skatt (ROCE) er 18% p.a. Konsernet har en rekke ulike bærekraftsmål, herunder å kutte utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.



For å sikre forbrukeren trygge produkter jobber vi aktivt i alle ledd av verdikjeden, og som helintegrert sjømatleverandør har vi muligheten til å ha kontroll og kvalitetssikre våre produkter gjennom hele verdikjeden. På denne måten kan vi oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlig leveranse.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg