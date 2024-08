Delårsrapport 2024 – Et resultat indenfor målsætningen

CEO Michael Hove har følgende kommentarer til årsregnskabet:

” Halvåret 2024 har været et godkendt halvår for SIG med et samlet resultat efter skat på DKK 9.5 mio svarende til en egenkapitalforrentning på 5,0% for årets første 6 måneder. Investeringsklimaet er fortsat svært at navigere i, hvis man samtidig ønsker en begrænset risiko/volatilitet i sine investeringer. Markederne har båret præg af at inflationen er faldet til ro, og at de forventede rentefald er udeblevet, hvilket har ramt vores finansieringsomkostninger, som har ramt vores indtjening på vores 4 ejendomme. I tillæg hertil har vores afkast på kreditobligationer været under forventning også drevet af valutakurstab på både NOK/SEK. Vores kapitalandele har derimod leveret bedre end markedet, og har hentet en stor del af det efterslæb som vi havde fra 2023, hvor valueaktier var ”out of favour” som aktivklasse. Ovenstående viser styrken i vores strategi hvor vi både er spredt på flere aktivklasser samt har en lang horisont ift. at potentialet i investeringerne skal udspilles.

Ved udgangen af juni var SIG fortsat konservativt investeret med en vægtning på 58% af balancen i ejendomme med langsigtede lejere og 25% i kreditobligationer med en kortere løbetid på 2-4 år, og hertil har selskabet fortsat evnet at kunne købe egne aktier løbende tilbage over markedet med væsentlig rabat til indre værdi”.

Performance highlights H1-2024:

I H1-2024 realiserede selskabet et resultat efter skat på DKK 9.5 mio., og med en egenkapital på DKK 190.4 ultimo juni 2024 svarer det til en egenkapitalforrentning på 5,0% for halvåret.

Selskabets indre værdi ultimo perioden var 4.10 (Udvandet indre værdi 4,06).

Selskabet har tilbagekøbt aktier for DKK 7 mio. som fragår selskabets egenkapital.

Selskabet har i maj 2024 sat sin ejendom på Fabrikvej 2, 8800 Viborg til salg for DKK 62.0 mio.

Udvalgte highlights for juli 2024:

I juli 2024 realiserede selskabet et resultat efter skat på DKK 1,1 mio., hvilket giver et samlet resultat for perioden 1/1-30/7 2024 på DKK 10,6 mio. efter skat, og med en egenkapital på DKK 191,5 mio. ultimo juli 2024 svarer det til en egenkapitalforrentning på 5,6% for året.

Selskabets indre værdi ultimo juli 2024 var på 4.13 (Udvandet indre værdi 4.08).

Selskabets havde ultimo juli 2024 samlet investeret DKK 308,5 mio. fordelt med DKK 164.2 mio. i ejendomme, DKK 70,6 mio. i kreditobligationer, DKK 46.2 mio. i kapitalandele og DKK 27.5 mio. i øvrige nettoaktiver.

Forventninger til 2024:

Selskabets fastholder sin målsætning om at forrente egenkapitalen med 10-15% svarende til en efter skat indtjening i niveauet DKK 19 - 28 mio.

Selskabets langsigtede målsætning er uændret at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt baseret på selskabets investeringer i ejendomme, obligationer og kapitalandele. Denne forventning er opbygget på en forventning om, at selskabet vil skabe en nettoindtjening på sine 4 ejendomme (uden værdireguleringer) i niveauet DKK 8,5 mio., en nettoindtjening på kreditobligationer i niveauet DKK 7,2 mio. (efter betaling af fee til ekstern forvalter) svarende til et afkast på 9% af en samlet vægtet portefølje på DKK 80 mio. samt en nettoindtjening på DKK 5,4 mio. på kapitalandele svarende til et afkast på 12% af en samlet vægtet eksponering på DKK 45 mio. over året.

De samlede omkostninger for selskabet ligger i niveauet på DKK 3,2 mio. I ovenstående afkastmål forventer selskabet ikke at aktivere mere på sit skatteaktiv i 2024.

Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være markedsudsving på selskabets aktier og kreditobligationer samt årlige reguleringer på ejendommene og selskabets skatteaktiv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:

SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 1650 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.





Vedhæftede filer