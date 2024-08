Nanterre, 21 août 2024

VINCI Energies acquiert le groupe allemand Fernao

Fernao, un leader dans la cybersécurité en Allemagne et en Suisse

Chiffre d'affaires d'environ 260 millions d'euros en 2024 (proforma) et 770 collaborateurs

Renforcement de VINCI Energies – au travers de sa marque Axians – dans des métiers en forte croissance

VINCI Energies a signé un accord visant à acquérir le groupe Fernao, l'un des leaders des services de cybersécurité en Allemagne et en Suisse.

Son expertise y est reconnue depuis plus de 35 ans. En tant que fournisseur de services et de solutions en matière de sécurité informatique, il identifie les risques et menaces afin de protéger les entreprises et leurs données de manière globale. En tant qu'intégrateur de systèmes, il offre des prestations de gestion, d’exploitation et de supervision des infrastructures informatiques (réseaux et data centers). Enfin, Fernao est qualifié pour mettre en œuvre la directive européenne sur la sécurité des réseaux et de l'information (exigences NIS2 en Allemagne) pour la protection des installations industrielles et des infrastructures critiques.

Le groupe, dont le siège social est à Cologne, bénéficie d’un maillage territorial efficace à travers 26 sites en Allemagne et en Suisse. Il peut aussi compter sur un éventail large et diversifié de clients, notamment dans l'industrie, les télécommunications, les services financiers, la santé ou encore le secteur public.

Cette acquisition – dont la finalisation est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence - permettra à VINCI Energies, au travers de sa marque dédiée Axians, de renforcer et compléter ses expertises dans ces deux pays dans les domaines de la cybersécurité, des services informatiques et du cloud.

Avec 3,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 réalisé dans 38 pays, les entreprises de la marque Axians de VINCI Energies sont positionnées au cœur de la transformation digitale.

Enfin, il convient de rappeler que VINCI Energies a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires total de 19,3 milliards d’euros au travers de son réseau de 2 000 entreprises dans 61 pays, dont plus de 4 milliards d’euros en Allemagne et en Suisse.

