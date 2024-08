Contact presse Capgemini

Capgemini et America’s Cup Media insufflent un vent nouveau à l’expérience de la 37e édition de la Coupe de l’America avec WindSight IQ™

En permettant de visualiser le vent à l’écran en temps réel, cette technologie de pointe aidera les fans et les commentateurs à mieux comprendre les meilleurs itinéraires et les tactiques d’équipe, rendant ainsi la compétition plus captivante que jamais à regarder.

Paris, le 22 août 2024 – Capgemini et America’s Cup Media dévoilent aujourd’hui WindSight IQ™, l’innovation technologique dont bénéficiera la retransmission de la 37e Coupe de l’America Louis Vuitton, dans le cadre de leur partenariat mondial annoncé en début d’année. Pour la première fois, les téléspectateurs et les commentateurs de la course pourront visualiser en temps réel le vent et ses variations sur le plan d’eau. De plus, un simulateur de course analysera les données du vent et calculera les meilleurs itinéraires possibles, permettant ainsi aux commentateurs et aux téléspectateurs de prédire ce que les équipes devraient faire ou d’analyser comment elles auraient pu remporter une course. Véritable prouesse d’ingénierie et de conception, WindSight IQ™ offrira aux commentateurs et aux téléspectateurs plus de données et d’informations sur l’événement majeur de la voile au niveau mondial que n’en ont les équipes en lice sur l’eau.





La technologie fait désormais partie intégrante de la façon dont les fans suivent le sport

Les habitudes des fans de sport évoluent. Selon une étude récente du Capgemini Research Institute1, 84% des fans affirment que les technologies émergentes ont amélioré leur expérience globale quand ils regardent du sport. Avec 77 % de la génération Z et 75 % de la génération Y qui préfèrent regarder le sport en dehors des sites de compétition, l’expérience sur écran n’a jamais été aussi importante. En voile, les caractéristiques du vent sont des facteurs clés qui peuvent changer le cours de la course et faire la différence entre la victoire ou la défaite. Pour la première fois, celles-ci seront révélées et visualisées par WindSight IQ™ pour apporter une toute nouvelle dimension à l’expérience de course pour les fans et les commentateurs.

« WindSight IQ™ est une innovation qu’America’s Cup Media étudie depuis longtemps. Notre objectif était de faire un bond en avant dans l’utilisation de la technologie pour améliorer la compréhension de la voile et des subtilités que les équipes au sommet de notre sport doivent appréhender. Mais pour atteindre notre objectif, nous devions trouver un partenaire tout aussi déterminé à repousser les limites de la technologie et de l’innovation, ce qui était manifestement le cas de Capgemini. Pour la 37e Coupe de l’America Louis Vuitton, WindSight IQ™ constitue ainsi une avancée significative pour tous les amateurs de voile, explique Grant Dalton, Directeur général de l’événement de la Coupe de l’America. Quatre éléments sont déterminants pour le vainqueur de la course : le design du bateau, l’équipe, le plan d’eau et le vent. Avant et pendant la course, les commentateurs pourront désormais voir les caractéristiques du vent en temps réel et expliquer aux téléspectateurs les options qui s’offrent aux voiliers en compétition. Le fait de pouvoir voir l’invisible et de comparer les performances réelles des équipes et leurs décisions tactiques avec les trajectoires optimales permettra aux téléspectateurs de suivre et de s’impliquer dans la course comme jamais auparavant. Nous sommes impatients de voir l’impact qu’aura WindSight IQ™ sur l’expérience de tous ceux qui regarderont la 37e Coupe de l’America Louis Vuitton cette année. »

Révéler le vent à des millions de personnes en temps réel

En raison du défi technique que cela représente, personne n’avait encore réussi à visualiser avec précision le vent en temps réel dans les conditions d’une course de voiliers - jusqu’à aujourd’hui. En combinant leur expertise en matière de technologie, d’ingénierie, de données et de conception, Capgemini et America’s Cup Media, le diffuseur hôte de l’événement, utiliseront des techniques de LiDAR (détection et télémétrie par ondes lumineuses), de fusion de capteurs et de calcul avancé pour montrer le vent en réalité augmentée (AR) et virtuelle (VR). Les données relatives au vent sur le plan d'eau sont transmises en temps réel à un simulateur de course, et utilisées pour créer une simulation de « bateau fantôme » en temps réel, qui peut être projetée sur le plan d’eau à l'aide de graphiques en AR/VR. Cette simulation montrera la meilleure trajectoire que les équipages devraient suivre compte tenu des variations mesurées de la pression et des cisaillements du vent, de son orientation et de sa vitesse.

Pour collecter avec précision les données brutes du vent, trois LiDAR ont été placés le long du front de mer de Barcelone surplombant le plan d’eau où se déroule la compétition, pour analyser l’ensemble de la zone de course. Chaque LiDAR a une portée moyenne de 6,5 km, et jusqu’à un maximum de 12 km, et mesure la vitesse du vent tous les 1m50 de 0 à 12km, jusqu’à 38 m/s (73 nœuds) avec une précision de <0,1 m/s. WindSight IQ™ complète les LiDAR avec des données de vent provenant directement des voiliers en course et des bouées équipées de capteurs. Toutes ces informations sont fusionnées grâce à des algorithmes innovants pour fournir un suivi du vent sur l’ensemble de la course. Celui-ci est mis à jour toutes les secondes sur la base des mesures des capteurs et des modèles prédictifs du vent.

« Grâce à l’innovation technologique, à la combinaison de la technologie des capteurs laser avec une ingénierie avancée et de nouvelles techniques de visualisation, WindSight IQ™ réunit les mondes numérique et physique, explique Keith Williams, Responsable de l’ingénierie de Capgemini pour WindSight IQ™. Le vent joue un rôle décisif dans les stratégies des équipes pendant la compétition. En le visualisant, les spectateurs peuvent désormais voir et comprendre les caractéristiques détaillées de la vitesse et de la direction du vent tout au long de la course, ainsi que les meilleures trajectoires potentielles à suivre. Le défi principal de cette innovation réside dans la combinaison de l’ingénierie et du design : capturer avec précision les caractéristiques complexes du vent et les représenter de manière à ce les fans et les commentateurs puissent facilement les voir et les comprendre. Notre objectif est de rendre la diffusion de la 37e Coupe de l’America Louis Vuitton plus captivante et immersive qu’elle ne l’a jamais été. »

WindSight IQ™ est une solution clé en main conçue, réalisée et opérée grâce à un partenariat entre America’s Cup Media et Capgemini, combinant leur expertise en matière de technologie, d’ingénierie, de données et de conception, afin d’alimenter les systèmes de diffusion d’America’s Cup Media avec des visualisations du vent en temps réel en AR/VR. Les trois LiDAR utilisés dans le cadre de la solution sont fournis par LUMIBIRD.

Transformer le sport grâce à la technologie et l’innovation

Le partenariat avec la 37e Coupe de l’America Louis Vuitton s’appuie sur l’expérience qu’a construite Capgemini dans le cadre de ses sponsorings sportifs pour améliorer l’expérience des fans et la performance sportive.

Capgemini a développé Outcome IQ pour la Ryder Cup 2023, un outil qui donne accès à chaque spectateur à des données en temps réel et contribue à améliorer leur expérience en suivant coup par coup les probabilités de résultats.

En tant que Partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, Capgemini a joué un rôle central dans de nombreux domaines afin d’assurer le bon déroulement du tournoi et d’améliorer l’expérience des fans.

Dans le cadre d’un partenariat pluriannuel avec Peugeot Sport, Capgemini met à disposition son expertise en analyse de donnée avancée et en intelligence artificielle aux experts de Peugeot Sport. Capgemini fournit à l’équipe du programme Peugeot 9X8 qui concourt dans le Championnat du monde d’endurance (WEC) de la FIA des outils digitaux et analytiques avancés pour améliorer les performances de l’équipe et de l’hypercar Peugeot 9X8.





A propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5 milliards d’euros en 2023.

A propos de la Coupe de l’America (the America’s Cup)

La Coupe de l’America (America’s Cup) est la plus ancienne compétition sportive internationale, datant de 1851, et également l’une des plus disputées.

Le New York Yacht Club, l’un des clubs les plus prestigieux du monde, a détenu le trophée pendant 132 ans avant de le perdre en 1983 au profit de l’Australie. Depuis, la Coupe n’a été remportée que par des équipes américaines, suisses et néo-zélandaises.

L’actuel champion en titre (Defender) de la Coupe de l’America est l’équipe néo-zélandaise Emirates Team New Zealand, représentant le Royal New Zealand Yacht Squadron.

La 37e Coupe de l’America Louis Vuitton se déroulera du 22 août au 22 octobre 2024 au cœur de Barcelone, l’une des villes les plus visitées au monde. Le monde de la voile a élu domicile à Barcelone, autour du Port Vell et le long de la plage jusqu’au Port Olympique, pour ce qui promet d’être l’une des Coupes de l’America les plus intenses de ses 174 ans d’histoire.

1 A Whole New Ball Game – Why Sports Tech is a Game Changer, Capgemini Research Institute, juin 2023

