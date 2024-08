Meriaura Group Oyj

Puolivuosikatsaus, sisäpiiritieto 22.8.2024 klo 9.30 (EEST)

Meriaura Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024

Konsernin avainluvut huhti-kesäkuussa 2024

Liikevaihto huhti-kesäkuussa 22,1 milj. euroa (4-6/2023: 15,3 milj. euroa).

Käyttökate (EBITDA) huhti-kesäkuussa 2,3 (1,1) milj. euroa eli 10,4 % liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) 0,8 (-0,2) milj. euroa eli 3,5 % liikevaihdosta.

Tulos huhti-kesäkuussa 0,3 (-0,5) milj. euroa.

Konsernin avainluvut ja merkittävät tapahtumat tammi-kesäkuussa 2024

Liikevaihto tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (1-6/2023: 31,5 milj. euroa).

Käyttökate (EBITDA) 3,5 (2,6) milj. euroa eli 8,7 % liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) 0,6 (-0,1) milj. euroa eli 1,5 % liikevaihdosta.

Tulos tammi-kesäkuussa -0,2 (-0,6) milj. euroa.

Osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa 0,000 (-0,001) euroa.

Meriaura Oy:n tilaus kahdesta Eco Trader -aluksesta arvoltaan noin 34 milj. euroa.

Sopimus noin 1,7 milj. euron aurinkolämpölaitoksen toimituksesta Palau-del-Vidreen Ranskaan.

Sopimus noin 5,0 milj. euron aurinkolämpölaitoksen toimituksesta Lübeckin kaupungin kaukolämpöyhtiölle Saksaan.

Ehdollinen päätös Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myymisestä Meriaura Invest Oy:lle.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myynti Meriaura Invest Oy:lle. Kauppahinta 20,6 prosentin omistusosuudesta oli 4,55 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto irtisanoutui tehtävästään ja uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.10.2024 nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä. Uutena hallituksen puheenjohtajana aloittaa 1.10.2024 nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Antti Vehviläinen.

MERIAURA GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA KIRSI SUOPELTO:

“Meriaura-konsernin vuoden 2024 ensimmäinen vuosipuolisko sujui odotustemme mukaisesti. Sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme paranivat. Tammi-kesäkuun liikevaihtomme oli 40 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 27 prosentin kasvua edellisvuodesta. Molempien liiketoimintojemme liikevaihto kehittyi vahvasti erityisesti toisella vuosineljänneksellä. Merikuljetusten kysyntä palasi alkuvuoden lakkojen jälkeen normaalille tasolle ja hiljeni tavalliseen tapaan lomakaudeksi kauden loppupuolella. Projektikuljetusten kysyntä pysyi vahvana koko katsauskauden.

Merilogistiikan osuus liikevaihdosta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 34,1 miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 5,8 miljoonaa euroa.

Uusiutuvan Energian liikevaihtoa kasvatti erityisesti aurinkolämpölaitoksen toimitus Bad Rappenauhun Saksaan sekä marraskuussa 2023 hankittu aurinkosähköjärjestelmiä toimittava Rasol Oy. Rasol Oy:n toimintojen integroiminen Uusiutuvan Energian -liiketoimintaan on edennyt suunnitellusti, mutta aurinkosähköjärjestelmien liikevaihto jäi alkuvuonna odotuksistamme haastavien sääolosuhteiden ja lakkojen viivästyttäessä asennuksia ja kysynnän hiljentyessä energian hintavaihteluiden tasaantumisen seurauksena.

Myös kannattavuutemme parani erityisesti toisella vuosineljänneksellä. Toisen vuosineljänneksen käyttökatteemme oli 2,3 miljoonaa euroa eli 10,4 prosenttia liikevaihdosta. Tammi-kesäkuun käyttökatteemme oli vastaavasti 3,5 miljoonaa euroa eli 8,7 prosenttia liikevaihdosta, kun se vuotta aiemmin oli 8,3 prosenttia. Käyttökatetta paransi ennen kaikkea liikevaihdon kasvun myötä parantunut kannattavuus Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa. Tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) nousi voitolliseksi ja oli 0,6 miljoonaa euroa eli 1,5 % liikevaihdosta.

Toisen vuosineljänneksen merkittävimpiä tapahtumia olivat kaksi uutta Uusiutuvan Energian tilausta. Niistä Palau-del-Vidreen Ranskaan rakennettava aurinkolämpölaitos tulee tuottamaan lämpöä luomuvihanneksia kasvattavan Les Serres Vermeil SARL:n kasvihuoneisiin ja on ensimmäinen toimituksemme tälle asiakassegmentille. Arvoltaan noin 1,7 miljoonan euron hanke on kehitetty yhteistyössä ranskalaisen Eiffage Energie Systèmes – Cogénération SAS:n kanssa, joka on yksi Ranskan suurimpia rakennuskonserneja. Toinen uusi tilaus on arvoltaan noin viiden miljoonan euron aurinkolämpölaitos Lübeckin kaupungin kaukolämpöyhtiölle Saksaan.

Merilogistiikassa teimme toisella vuosineljänneksellä merkittävän tilauksen kahdesta uudesta Eco Trader -rahtialuksesta hollantilaiselta Bodewes International Shipbuilding B.V:lta. Näiden bioöljykäyttöisten energiatehokkaiden alusten rakentamisprojekti on käynnistynyt ja saamme alukset käyttöömme vuoden 2026 tammikuussa ja joulukuussa. Tilauksen kokonaisarvo on noin 34 miljoonaa euroa.

Odotamme sekä merilogistiikkapalveluidemme että uusiutuvan energian ratkaisuiden kysynnän jatkuvan vakaana. Näkemyksen taustalla on vahva tilauskantamme sekä bulk- että projektikuljetuksissa ja asiakkaiden kasvava kiinnostus vähäpäästöisiä kuljetuksia kohtaan. Yleinen taloudellinen epävarmuus voi kuitenkin vaikuttaa merikuljetusten kysyntään ja hintatasoon. Uusiutuvan energian markkinoilla kiinnostus puhtaita ja vähäpäästöisiä energiamuotoja kohtaan on vahvistumassa. Kehitystä tukevat kiristyvät päästövähennysvaatimukset sekä odotukset rahoituksen hinnan laskusta.

On ollut hienoa päästä kehittämään kahta kestävyystavoitteiltaan kunnianhimoista liiketoimintaa, jotka nyt siirtyessäni uusiin tehtäviin ovat erinomaisissa asetelmissa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme sekä erityisesti koko konsernin henkilökunnalle antoisasta ajasta Meriaura Groupissa.”

MERIAURA GROUP -KONSERNI

Konsernin perustiedot

Meriaura Group on merilogistiikan ja uusiutuvan energian alalla toimiva yhtiö, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia. Meriaura Group -konserni raportoi erikseen molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon, käyttökatteen ja liiketuloksen. Meriaura Group Oyj toimi 31.5.2023 asti nimellä Savosolar Oyj.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluva Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa. Yhtiö on keskittynyt ympäristön kannalta kestäviin ja hiilipäästöjä vähentäviin merikuljetuksiin. Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluva Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, joissa käytetään yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluva Rasol Oy toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Merilogistiikassa bulk- eli kuivarahtikuljetusten kysyntä on yleensä kolmannella vuosineljänneksellä muita neljänneksiä vähäisempää. Kolmannelle neljännekselle pyritään tästä syystä ajoittamaan laivojen telakoinnit ja huollot. Vuodelle 2024 ei ole suunniteltu merkittäviä omien alusten telakointeja. Ensimmäiselle vuosineljännekselle puolestaan ajoittuu valtaosa Merilogistiikan koko vuotta koskevista väylämaksuista, mikä heikentää ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta on projektitoimintaa, jolle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosien liikevaihto voi vaihdella merkittävästikin projektien toimitusvaiheiden mukaan. Aurinkosähköjärjestelmien asennuksia voidaan tehdä talvisin sääolosuhteiden vuoksi vain rajoitetusti.

Raportointiperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2023 tilinpäätöksen laadinnassa. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 edellyttämässä laajuudessa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

LIIKETOIMINTA TAMMI-KESÄKUUSSA 2024

Liikevaihto huhti-kesäkuussa

Meriaura Group -konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 22,1 (15,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 18,2 (15,0) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 3,9 (0,3) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta.

Merilogistiikassa kuljetusten kysyntä ja laivojen käyttöasteet säilyivät hyvällä tasolla. Liikevaihtoa kasvatti vertailukauteen nähden suurempi kuljetuskapasiteetti ja projektikuljetusten hyvä kysyntä. Uusiutuvan Energian liikevaihtoa kasvatti erityisesti Bad Rappenaun toimitus ja marraskuussa 2023 hankittu aurinkosähköjärjestelmiin keskittynyt Rasol Oy.

Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Meriaura Group -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 26,9 prosenttia ja oli 40,0 (31,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 34,1 (31,0) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta ja 5,8 (0,5) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta.

Merilogistiikan liikevaihto kehittyi myönteisesti huolimatta ensimmäisen vuosineljänneksen lakoista ja haastavista sääolosuhteista. Bulk-kuljetusten osuus liikevaihdosta oli noin 2/3, ja siitä noin 2/3 oli sopimuskuljetuksia ja noin 1/3 spot-myyntiä. Projektikuljetusten osuus liikevaihdosta oli edelleen noin kolmannes.

Uusiutuvan Energian liikevaihto kasvoi toimitusvaiheessa olevien hankkeiden ansiosta. Uusiutuvan Energian tilauskanta oli katsauskauden päättyessä noin 10,1 (9,2) miljoonaa euroa. Lähivuosiksi tunnistettujen aktiivisten myyntikohteiden arvo oli noin 299 (197) miljoonaa euroa, josta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevien projektien arvo oli noin 61 (39) miljoonaa euroa.

Tulos huhti-kesäkuussa

Meriaura Group -konsernin huhti-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 2,3 (1,1) miljoonaa euroa eli 10,4 (7,2) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteesta 2,7 (2,3) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta. Uusiutuvan Energian käyttökate oli -0,4 (-1,2) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liiketulos oli 0,8 (-0,2) miljoonaa euroa ja tulos 0,3 (-0,5) miljoonaa euroa.

Tulos tammi-kesäkuussa

Meriaura Group -konsernin tammi-kesäkuun käyttökate (EBITDA) parani ja oli 3,5 (2,6) miljoonaa euroa eli 8,7 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteesta 4,9 (4,8) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikasta. Uusiutuvan Energian käyttökate oli -1,2 (-2,2) miljoonaa euroa. Konsernin tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli 0,6 (-0,1) miljoonaa euroa ja tulos -0,2 (-0,6) miljoonaa euroa. Kannattavuutta paransi erityisesti Uusiutuvan Energian liikevaihdon kasvu. Kannattavuuden kasvua hidastivat hieman spot-markkinan heikentynyt hintataso sekä ensimmäisen vuosineljänneksen lakot ja haastavat sääolot.

Meriaura Groupin tammi-kesäkuun materiaali- ja palvelukustannukset olivat 27,0 (19,9) miljoonaa euroa. Materiaalikustannusten nousu muodostuu pääosin Uusiutuvan Energian toimituksista. Henkilöstökulut olivat 5,5 (5,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,2 (4,1) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 (-0,5) miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos oli -0,2 (-0,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,000 (-0,001) euroa.

Avainluvut (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 4-6/2024 4-6/2023 1-6/2024 1-6/2023 Muutos, % 1-12/2023 Liikevaihto, konserni 22 096

15 283

39 951 31 471 26,9 % 66 183 Merilogistiikka 18 211 14 951

34 122 30 982 10,1 % 62 836 Uusiutuva Energia 3 885 332 5 829 489 1 092 % 3 386 Muut - - - -39 Käyttökate (EBITDA), konserni 2 300 1 099

3 493 2 602 34,2 % 6 325 Merilogistiikka 2 748 2 287

4 876 4 807 1,4 % 10 149 Uusiutuva Energia -347 -1 188 -1 234 -2 205 44,0 % -3 544 Muut -101 -149 -280 Osuus liikevaihdosta, % 10,4 % 7,2 % 8,7 % 8,3 % 9,6 % Liikevoitto /tappio (EBIT), konserni 781 -221

595 -64 1 030 % 1 043 Merilogistiikka 1 451 1 037

2 262 2 277 -0,7 % 5 149 Uusiutuva Energia* -396 -1 258 -1 345 -2 341 42,5 % -3 796 Muut -274 -322 -310 Osuus liikevaihdosta, % 3,5 % -1,4 % 1,5 % -0,2 % 1,6 % Katsauskauden tulos, konserni 281 -504 -177 -584 -271 Osuus liikevaihdosta, % 1,3 % -3,3 % -0,4 % -1,9 % -0,4 % Osakekohtainen tulos, konserni Laimennettu ja laimentamaton 0,000

-0,001 0,000 -0,001 0,000

* Liiketoiminnan luovutuksessa 31.5.2023 emoyhtiöltä Meriaura Energy Oy:lle syntyneen konserniliikearvon poistot on liiketoimintakohtaisissa avainluvuissa eliminoitu Uusiutuva Energia -liiketoiminnan sisällä.

Rahoitus, tase ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2024 oli 74,6 (62,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus oli 2,8 (3,5) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat katsauskauden päättyessä 7,0 (4,3) miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä oli 53,8 (57,3) prosenttia. Vieraan pääoman määrä oli 34,4 (26,4) miljoonaa euroa, josta 21,5 (16,3) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 13,0 (10,1) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta oli laivojen hankintaan liittyviä rahoitusyhtiölainoja 13,3 (16,0) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli ostovelkoja 4,1 (2,7) miljoonaa euroa ja siirtovelkoja 4,7 (2,9) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -0,3 (0,4) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -5,3 (-0,1) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,9 (1,0) miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat 30.6.2024 olivat 7,0 (4,3) miljoonaa euroa.

Investointien määrä kasvoi vertailukaudesta merkittävästi kahden uuden Eco Trader -aluksen tilauksen seurauksena. Uusien alusten tilausten arvo on noin 34 miljoonaa euroa. Taseen keskeneräisiin käyttöomaisuushankintoihin on 30.6.2024 aktivoitu alusinvestoinneista 4,6 miljoonaa euroa, ja lainaa niihin on nostettu 1,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja johto

Meriaura Group -konsernin palveluksessa oli katsauskauden päättyessä 172 (160) työntekijää. Henkilöstöstä 47 (32) työskenteli Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa ja 122 (125) Merilogistiikka-liiketoiminnassa. Emoyhtiön palveluksessa oli katsauskauden päättyessä kolme henkilöä.

Konsernin johtoryhmä muodostui 30.6.2024 seuraavista jäsenistä: toimitusjohtaja Kirsi Suopelto, talousjohtaja Heikki Timonen, Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Beppe Rosin ja Meriaura Energy Oy:n toimitusjohtaja Antti Lilleberg.

Merkittävät tapahtumat katsauskaudella

Meriaura Group julkisti 15.4.2024 yhtiötiedotteella, että konserniin kuuluva Meriaura Oy on sopinut kahden Eco Trader -rahtialuksen hankinnasta hollantilaiselta Bodewes International Shipbuilding B.V:lta. Hankinnan arvo on noin 34 miljoonaa euroa. Alukset rakennetaan Hollannissa ja luovutetaan Meriauralle vuoden 2026 tammikuussa ja joulukuussa. Investoinnista 20 prosenttia on omarahoitteista ja 80 prosenttia rahoitetaan vieraalla pääomalla. Tilatut alukset ovat 105 metriä pitkiä ja kantavuudeltaan 6 750 tonnin ja 1A-jääluokan aluksia. Suunnittelun lähtökohtana on mahdollisimman vähäiset päästöt. Aluksia voidaan operoida Meriauran tytäryhtiön VG-Ecofuel Oy:n tuottamalla, kierrätysraaka-aineesta valmistetulla biopolttoaineella. Päästövähennykset syntyvät uusiutuvan polttoaineen lisäksi esimerkiksi alusten rungon optimoinnista sekä tehokkaammasta moottoriteknologiasta, jonka toimittaa Wärtsilä. Myös nykyistä suurempi aluskoko parantaa taloudellista tehokkuutta ja keventää kuljetusten ympäristökuormaa.

Meriaura Group julkisti 15.4.2024 Meriaura Energy Oy:n sopineen aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksesta Palau-del-Vidressä, Ranskassa sijaitsevan luomuvihannesten tuottajan Les Serres Vermeil SARL:n kanssa. Noin 1,7 miljoonan euron arvoinen projekti sisältää 5 800 m2:n aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisen, joka valmistuttuaan tuottaa lämpöä asiakkaan omistamaan kasvihuoneeseen vähentäen sen hiilidioksidipäästöjä. Hanke on kehitetty yhteistyössä ranskalaiseen rakennus- ja infrastruktuurikonserniin Eiffage Groupiin kuuluvan Eiffage Energie Systèmes – Cogénération SAS:n kanssa. Laitoksen rakentaminen aloitetaan syksyllä 2024 ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 alkupuolella.

Yhtiö tiedotti 25.4.2024 ehdollisesta päätöksestä Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myymisestä Meriaura Invest Oy:lle kaupalla, jossa kuitattaisiin Meriaura Investin 4,4 miljoonan euron lainasaatava Meriaura Group Oyj:ltä. Lainalla on mahdollistettu Bad Rappenau -projektin toimitus. Laina on sovittu pitkäaikaiseksi kuuden prosentin vuosikorolla, ja se on vakuudeton. Yhtiön 25.4.2024 tekemän arvion mukaan vähemmistöosuus vastaisi noin 15-25 prosentin omistusta Meriaurasta. Päätös oli ehdollinen Meriaura Groupin yhtiökokouksessa 3.5.2024 valitun uuden hallituksen hyväksynnälle. Uusi hallitus päätti 2.7.2024 vähemmistöosuuden myynnistä 25.4.2024 tiedotetun suunnitelman mukaisesti. Kauppahinnaksi 20,6 prosentin omistusosuudesta muodostui 4 552 659,73 euroa, jolla kuitattiin Meriaura Investin 4,4 miljoonan euron lainasaatava korkoineen. Kauppa toteutettiin purkavaehtoisena, jonka mukaan Meriaura Groupilla on oikeus lunastaa Meriaura Oy:n osakkeet takaisin niiden alkuperäisellä kauppahinnalla vuoden 2024 loppuun mennessä. Kauppa vahvistaa konsernin tasetta ja parantaa mahdollisuutta laajentaa rahoituspohjaa jatkossa. Järjestely tukee myös osaltaan keväällä julkistettua Meriauran laivainvestointia varmistaen sen rahoituksessa edellytetyn omistuksen pysyvyys -ehdon täyttymisen.

Meriaura Group tiedotti 2.5.2024, että Meriaura Energy Oy on solminut sopimuksen Stadtwerke Lübeck Energie GmbH:n kanssa aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksesta Lübeckiin, Saksaan. Lähes viiden miljoonan euron arvoinen projekti kattaa noin 12 000 m2 aurinkolämpöjärjestelmän kaukolämmön tuotantoon sekä lämpövaraston. Projektin toteutus on aloitettu, ja kentän rakennustyöt ovat alkamassa. Kokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuonna 2025.



MERIAURA GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN



Meriaura Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.5.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja päätti, että tilikauden voitto 7.844.371,11 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2023 – 31.12.2023 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Meriaura Group Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2024 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta. Vaihtoehtoisesti osakepalkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen suostumuksensa mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet Jussi Mälkiän, Ville Jussilan ja Kati Ihamäen sekä uusina jäseninä Patrik Rautaheimon ja Antti Vehviläisen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henry Maaralan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 25.11.2022 myöntämän valtuutuksen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Jussi Mälkiän hallituksen puheenjohtajaksi ja Antti Vehviläisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan on julkaistu yhtiötiedotteella 3.5.2024, ja tiedote löytyy Meriaura Groupin verkkosivuilta www.meriauragroup.com kohdasta sijoittajat.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiö tiedotti 25.4.2024 ehdollisesta päätöksestä Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myymisestä Meriaura Invest Oy:lle. Kauppa toteutettiin katsauskauden jälkeen 2.7.2024. Tarkemmat tiedot on selostettu tämän puolivuosikatsauksen kohdassa Merkittävät tapahtumat katsauskaudella.

OSAKE

Meriaura Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 30.6.2024 oli 866.801.277 (30.6.2023: 800.102.141). Yhtiö ei omista omia osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Osakkeiden osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana oli 866.801.277 (790.728.513).

Kauden aikana osakkeen hinta First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,358 ja 0,641 (0,575 ja 0,989) Ruotsin kruunun välillä. Kauden päätöskurssi oli 0,480 (0,840) Ruotsin kruunua. First North Growth Market Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,040 ja 0,054 (0,052 ja 0,084) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,043 (0,073) euroa. Meriaura Groupin yhteenlaskettu osakkeen vaihto tammi-kesäkuussa 2024 oli 6.831.760 (17.704.304) osaketta First North Growth Market Swedenissä ja 30.381.152 (70.128.225) First North Growth Market Finlandissa.

Hallituksen voimassa olevat osakeantivaltuudet

Varsinainen yhtiökokous 3.5.2024 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että näiden osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 500.000.000.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2024

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, % MERIAURA INVEST OY 1 536 181 765 61,86 HYBRID CONSULTING OY 2 33 801 313 3,90 LEHVONEN EERO 31 450 614 3,63 RANTAVUORI OLLI-MARKUS 24 563 431 2,83 SJÖBLOM KATRI PAULIINA 5 244 741 0,61 JOKINEN, JUKKA 4 100 000 0,47 GEUST JOHAN NIKLAS ERIK 4 063 112 0,47 HELLÉN STEFAN ANDERS 4 000 000 0,46 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION 3 839 840 0,44 LILJA ANSA ANITTA 3 783 264 0,44 10 suurinta omistajaa yhteensä 651 028 080 75,11 KAIKKI YHTEENSÄ 866 801 277 100 1 Meriaura Invest Oy on Jussi Mälkiän määräysvaltayhtiö.

2 Hybrid Consulting Oy on Kirsi Suopellon vaikutusvaltayhtiö.



YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merilogistiikka-liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Merilogistiikan kuljetusvolyymeihin ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisesti taloudelliset suhdanteet. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sitä seuranneet jännitteet geopoliittisessa tilanteessa ovat heikentäneet merikuljetusten ennustettavuutta.

Merilogistiikan bulk-kuljetukset perustuvat omiin ja ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta vuokrattuihin kuivarahtialuksiin. Meriaura on hajauttanut vuokratonnistoon liittyviä riskejä tekemällä yhteistyötä useamman eri laivanomistajan kanssa. Lisäksi ulkopuolisilta omistajilta rahdattujen laivojen sopimusperiodeja on hajautettu. Pitkäaikaisiin kuljetussopimuksiin on sisällytetty polttoainelausekkeet.

Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää Merilogistiikassa pitkäjänteisiä investointeja energiatehokkaampaan laivastoon sekä vaihtoehtoisten, puhtaampien polttoaineiden kasvavaa hyödyntämistä. Meriaura on investoinut menestyksekkäästi uusiin laivatyyppeihin ja tehnyt pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä kehittämällä ratkaisuja jätepohjaisen biopolttoaineen käytön mahdollistamiseksi laivoissa. Mikäli kehityshankkeet eivät osoittaudu oikeiksi suhteessa asiakkaiden tarpeisiin tai Meriauran käyttämien vähäpäästöisten polttoaineiden hinnat nousevat merkittävästi, tai niiden laatu ei parane odotetulla tavalla, näillä voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoiminnan kasvuun ja taloudelliseen kehitykseen.

Uusiutuva Energia -liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Uusiutuvaan energiaan kohdistuu suuria kasvuodotuksia. Kasvuodotukset voivat tuoda markkinoille uusia teknologioita tai kilpailijoita, minkä lisäksi sääntely ja taloudelliset kannusteet voivat muuttua merkittävästikin.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnan merkittävin riski liittyy tilauskannan kasvattamiseen, jotta toiminta kääntyy pysyvästi kannattavaksi. Mikäli Meriaura Energy ei kykene kasvattamaan tilauskantaansa ja toiminnan volyymia sekä varmistamaan toimintansa tehokkuutta, saattaa yhtiön kasvu ja/tai kannattavuus kehittyä odotuksiin nähden negatiivisesti.

Konsernin taloudelliseen asemaan liittyvät riskit

Merilogistiikka-liiketoiminnassa laivaston kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kasvattaminen edellyttää merkittäviä investointeja. Useat samanaikaiset suuret uusiutuvan energian toimitukset voivat lisätä merkittävästi Uusiutuvan Energian käyttöpääoman ja takauslimiitin tarvetta.

Rahoitusmarkkinoiden yleinen heikkeneminen, rahoituksen kustannusten nousu ja/tai rahoituksen saatavuuden heikkeneminen voivat heikentää konsernin rahoitusvaihtoehtoja ja johtaa rahoitusehtojen kiristymiseen.

Meriaura Groupin hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti konsernin kasvustrategian tärkeänä osana. Ottaen huomioon konsernin vahvan taseen ja liiketoimintojen markkinanäkymät hallitus on luottavainen, että konserni kykenee hankkimaan tarvittavaa rahoitusta oman ja vieraan pääoman muodossa strategian mukaisen kasvun ja kannattavuuden aikaansaamiseksi.

STRATEGIA JA PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET

Merilogistiikka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Tavoitteena on pitkän aikavälin kannattava kasvu. Toiminta keskittyy Itä- ja Pohjanmerelle, missä Meriaura on johtavia projektimerenkulun toimittajia. Tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta lisäämällä kuljetuskapasiteettia sekä aluksia vuokraamalla että rakennuttamalla uusia omia vähäpäästöisiä aluksia. Meriauran ilmastostrategia tähtää hiilineutraaliuteen jo 2030-luvulla eli selkeästi alan yhteisiä tavoitteita aiemmin. Orgaanisen kasvun lisäksi Merilogistiikka-liiketoiminta jatkaa strategisten yhteistyökumppanien ja mahdollisten yritys- ja liiketoimintajärjestelyjen selvittämistä.

Meriauran pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa vahvan kassavirran sekä Merilogistiikan että Uusiutuvan Energian nopean kasvun ja kannattavuuden parantamisen tueksi.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa tavoitteena on nopeuttaa merkittävästi kasvua ja kääntää liiketoiminta kannattavaksi. Tavoitteena on olla johtava aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmityksen markkinoilla maailmanlaajuisesti. Uusiutuva Energia -liiketoiminta myös lisää kykyään integroida muita puhtaita ja uusiutuvia energialähteitä järjestelmätoimituksiinsa. Laajentuvan osaamisen sekä vahvempien taloudellisten resurssien avulla se pystyy kehittämään asiakkaiden tarpeisiin joustavia liiketoimintamalleja esimerkiksi energiantoimittajana laitevalmistajan ja järjestelmätoimittajan lisäksi. VG-EcoFuel tuo konserniin biopolttoaineosaamista, jota Uusiutuva Energia -liiketoiminta voi hyödyntää lämmityssektorilla. Uusiutuvan Energian strategian toteutuksessa avainasemassa ovat aurinkokeräinteknologia, aurinkosähköosaaminen, systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset kumppanit. Toiminnan maantieteellinen painopiste on Euroopassa. Strategian mukaisesti energiajärjestelmiä toteutetaan kokonaistoimituksina yhdessä partnereiden kanssa. Partnerit eri maissa toimivat myös yhtenä myyntikanavana Meriaura Energyn tuotteille.

Meriaura Group -konsernin tavoitteena on tuottaa merkittävää arvoa osakkeenomistajilleen, ja pitkän aikavälin tavoitteena on listautua pörssin päälistalle. Yhtiöllä on hyvä asema vastata uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisuiden kasvavaan kysyntään ja tukea asiakkaita vihreässä siirtymässä.

MARKKINANÄKYMÄT

Merilogistiikka

Meriauran alukset liikennöivät sopimus- ja hakurahtiliikenteessä Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Meriaura on erikoistunut teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikuljetuksiin (ns. bulk-rahti) sekä projektikuljetuksiin. Bulk-rahti muodostaa noin 2/3 ja projektikuljetusten osuus noin 1/3 Meriauran liikevaihdosta.

Merikuljetusten kysyntään vaikuttaa yleinen taloudellinen kehitys, ja toimiala on historiallisesti ollut varsin volatiili. Myös geopoliittisilla tapahtumilla voi olla merkittäviä vaikutuksia merikuljetusmarkkinoihin.

Bulk-rahti on kilpailtu toimiala, jonka markkinaosapuolet vaihtelevat suurista monikansallisista yrityksistä pieniin alueellisiin yrityksiin. Meriauran bulk-kuljetusten liikevaihdosta noin 2/3 osaa koostuu kysynnältään suhteellisiin tasaisiin ja pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvista lasteista kuten elintarvikeketjujen ja bioenergian raaka-aineista. Spot-markkinoilla kysynnän ja tarjonnan vaihtelut heijastuvat nopeammin rahtihintoihin. Meriauran sopimusliikenteestä merkittävä osuus koostuu lastivirroista, joiden ympärivuotinen kuljettaminen edellyttää jääluokallista kalustoa.

Painavien ja mitoiltaan suurten projektilastien kuljettaminen edellyttää bulk-kuljetuksiin nähden erilaista laivakapasiteettia ja henkilöstön erikoisosaamista. Meriauralla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus projektikuljetuksista, kuten laivalohkojen ja satamanostureiden kuljetuksista, ja se on pitkään osallistunut tuulivoimarakentamisen eri vaiheisiin. Investointien uusiutuvaan energiatuotantoon ennustetaan jatkuvan, ja Meriauran toiminta-alueella on meneillään ja suunnitteilla erittäin mittavia tuulivoimahankkeita niin maalle kuin merelle rakennettavaksi.

Kierrätetyt biopolttoaineet

Biopolttoaineita pidetään yleisesti kustannustehokkaana ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona öljylle ja muille fossiilisille polttoaineille. Suurin osa biopolttoaineista käytetään liikenteen polttoaineina, mutta niitä voidaan käyttää myös lämmitykseen ja sähköntuotantoon. Globaalien biopolttoainemarkkinoiden arvoksi vuonna 2021 on arvioitu noin 155 miljardia dollaria, ja markkinan odotetaan kasvavan noin 230 miljardiin dollariin 6,9 prosentin vuosikasvulla (CAGR) vuoteen 2027 mennessä. Kasvu edellyttää, että biopolttoaineiden hintaa saadaan tutkimus- ja kehitystyöllä laskettua ja tarjontaa kaupallistettua. Kasvua tukee päästötavoitteiden lisäksi polttoaineen kotimaisuus, mikä vähentää riippuvuutta tuontiöljystä. Biopolttoaineiden kysynnän kasvuun vaikuttavat myös niiden käyttöä tukevat säännökset ja verokannustimet.

Uusiutuva energia

Ukrainan sota on korostanut varsinkin Euroopassa tarvetta energiaomavaraisuuteen, minkä lisäksi aurinkolämmön kilpailukykyä ovat parantaneet päästövähennystavoitteet ja päästöoikeuksien kallistuminen sekä kannusteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi.

Meriaura Groupin Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy erityisesti segmentteihin, joissa on suuri kasvupotentiaali. Niitä ovat aurinkokaukolämpö (Solar District Heating, SDH) sekä teollisten prosessien lämmön tuottamiseen tarkoitetut suuret järjestelmät (Solar Heat for Industrial Processes, SHIP), aurinkosähköpuistot sekä kiinteistöjen uusiutuvat energiaratkaisut. Meriaura Groupilla on aurinkolämmön osalta vahvat referenssit ja hyvä markkina-asema erityisesti Ranskassa, Saksassa ja Puolassa, missä aurinkolämpöratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan nopeasti. Rasol Oy tarjoaa Suomessa aurinkosähköratkaisuja omakotitaloihin, taloyhtiöille, maatiloille sekä liike- ja teollisuuskiinteistöille.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnan päämarkkinoilla eli suurissa aurinkolämpöjärjestelmissä on nähtävissä merkittävää kysynnän kasvua. Vuoden 2024 tammikuussa Saksan kaukolämmön tuotantoon käytetyn aurinkolämmön asennettu kapasiteetti oli noin 112 MW ja rakennus- ja valmisteluvaiheessa olevien hankkeiden koko noin 356 MW (lähde: EurObserER 2024). Teollisten prosessien lämmön tuottamisessa aurinkolämmön asema jatkaa kasvamistaan. Vuoden 2023 lopussa maailmanlaajuisesti asennettu kapasiteetti oli 837 MW (lähde: Solarthermalworld 2024). Yhtiön lähivuosiksi tunnistamien aktiivisten myyntikohteiden arvo oli kesäkuun 2024 lopussa noin 299 (197) miljoonaa euroa, josta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevien projektien arvo oli noin 61 (39) miljoonaa euroa.

Kiinteistöjen energiaratkaisussa odotetaan merkittävää markkinakasvua koko EU:n alueella. EU:n energiatehokkuusdirektiivi vaatii aurinkoenergian hyödyntämistä kaikissa uusissa rakennuksissa, jos se on teknisesti ja taloudellisesti järkevää. Käytännössä tämä tarkoittaa aurinkopaneelien tai -keräimien asentamista kaikkiin uusiin omakotitaloihin vuoteen 2029 mennessä. Yli 250 neliön kokoisiin julkisiin rakennuksiin on asennettava aurinkopaneelit vuoteen 2030 mennessä ja sitä pienempiin uusiin julkisiin rakennuksiin jo vuoteen 2026 mennessä.

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Meriaura Group Oyj tiedotti 2.7.2024 Meriaura Groupin hallituksen päätöksestä myydä Meriaura Groupin

merilogistiikkaa harjoittavan tytäryhtiön Meriaura Oy:n vähemmistöosuus konsernin suurimmalle osakkeenomistajalle Meriaura Invest Oy:lle. Meriaura Group on tiedottanut suunnitelmasta 25.4.2024. Kaupasta tuloutuu konsernitulokseen noin -3,3 milj. euron kirjanpidollinen tappio kolmannelle vuosineljännekselle rahoituseriin.

Meriaura Group tiedotti 31.7.2024, että Meriaura Groupin toimitusjohtaja Kirsi Suopelto on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen uuden työnantajan palvelukseen. Suopelto jatkaa Meriaura Groupin toimitusjohtajana 30.9.2024 saakka. Yhtiön hallitus on nimittänyt nykyisen hallituksen puheenjohtajan, merenkulkuneuvos Jussi Mälkiän toimitusjohtajaksi 1.10.2024 alkaen. Meriaura Groupin hallituksen puheenjohtajaksi siirtyy 1.10.2024 hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Antti Vehviläinen.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2024



Meriaura Groupin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 31.10.2024.

MERIAURA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 50 560 2349

Sähköposti: etunimi.sukunimi@meriaura.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Meriaura Group Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 22.8.2024 klo 9.30 (EEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

LIITTEET

1 Vertailu katsauskauteen

2 Tuloslaskelma

3 Tase

4 Rahoituslaskelma

5 Laskelma oman pääoman muutoksista

6 Tunnusluvut ja laskentakaavat

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.





LIITE 1

VERTAILU KATSAUSKAUTEEN (FAS, tilintarkastamaton)



(1 000 euroa)

4-6/2024

4-6/2023

1-6/2024

1-6/2023 Liikevaihto 22 096 15 283 39 951 31 471 Liikevoitto/tappio (EBIT) 781 -221 595 -64 Katsauskauden voitto/tappio 281 -504 -177 -584 Osakekohtainen tulos, euroa laimentamaton 0,000 -0,001 0,000 -0,001 laimennettu 0,000 -0,001 0,000 -0,001

LIITE 2

TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)



1-6/2024



1-6/2023



1-12/2023



Liikevaihto 39 951 31 471 66 183 Liiketoiminnan muut tuotot 159 742 883 Materiaalit ja palvelut -27 037 - 19 906 -42 126 Henkilöstökulut -5 476 -5 563 -10 924 Poistot ja arvonalentumiset -2 897 -2 666 -5 282 Liiketoiminnan muut kulut -4 249 -4 143 -7 714 Liikevoitto/-tappio 595 -64 1 043 Rahoitustuotot 101 58 111 Rahoituskulut -836 -570 -1 486 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -139 -576 -332 Tuloverot -37 -7 -62 Katsauskauden/tilikauden tulos -177 -584 271





Osakekohtainen tulos ja osakkeiden lukumäärä 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,000 -0,001 0,000 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,000 -0,001 0,000 Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä 866 801 277 800 102 141 866 801 277 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä 866 801 277 800 102 141 866 801 277 Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 866 801 277 790 728 513 800 377 550 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella 866 801 277 790 728 513 800 377 550

LIITE 3

TASE (FAS, tilintarkastamaton)



(1 000 euroa)



30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 7 227 4 330 7 636 Aineelliset hyödykkeet 44 563 43 732 41 779 Pysyvät vastaavat yhteensä 51 791 48 062 49 415 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 2 829 3 523 2 515 Pitkäaikaiset saamiset 35 165 107 Myyntisaamiset 5 927 2 998 4 250 Lainasaamiset - 5 - Muut saamiset 516 129 311 Siirtosaamiset 6 432 3 208 3 520 Rahat ja pankkisaamiset 7 023 4 254 7 726 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 22 763 14 283 18 429 Vastaavaa yhteensä 74 554 62 345 67 844









(1 000 euroa)



30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 470 470 470 Osakeanti - SVOP-rahasto 89 804 85 858 89 804 Edellisten tilikausien tappio -50 265 -50 014 -50 014 Katsauskauden/tilikauden tulos -177 -584 -271 Oma pääoma yhteensä 39 832 35 730 39 989 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset 303 209 240 Vieras pääoma, pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 15 646 13 349 12 257 Muut velat 5 820 2 913 5 644 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 21 467 16 262 17 901 Vieras pääoma, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2 768 2 932 3 157 Saadut ennakot 518 - 20 Ostovelat 4 137 2 732 2 898 Muut velat 815 1 532 675 Siirtovelat 4 714 2 949 2 964 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 12 952 10 144 9 714 Vieras pääoma yhteensä 34 419 26 406 27 615 Vastattavaa yhteensä 74 554 62 345 67 844





LIITE 4

RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Liiketoiminta Katsauskauden/tilikauden tulos -139 -576 -332 Oikaisut 3 730 3 169 6 747 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -4 795 -106 -1 496 Vaihto-omaisuuden muutos -314 -157 -947 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 939 -1 401 180 Korot liiketoiminnasta -734 -512 -1 375 Liiketoiminnan rahavirta -313 417 2 778 Investoinnit Investoinnit -5 339 -127 -677 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin - - -3 765 Saadut osingot investoinneista - - - Investointien rahavirta -5 339 -127 -4 442 Rahoitus Maksullinen osakeanti - 910 4 856 Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 389 402 2 730 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -388 -1 727 -2 263 Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 800 375 - Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 100 - - Muut pitkäaikaiset velat 177 - Muut pitkäaikaiset saamiset 72 190 253 Rahoituksen rahavirta 4 950 150 5 576 Rahavarojen muutos -702 440 3 912 Rahavarat kauden alussa 7 726 3 814 3 814 Rahavarat kauden lopussa 7 023 4 254 7 726





LIITE 5

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)



Osake-pääoma



SVOP-

rahasto



Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos



Yhteensä







Oma pääoma 1.1.2024 470 89 804 -50 265 - 40 009 Osakeanti 0 - - - - Katsauskauden tulos 0 - - -177 -177 Oma pääoma 30.6.2024 470 89 804 -50 265 -177 39 832 Oma pääoma 1.1.2023 470 84 948 -50 014 0 35 404 Osakeanti 0 910 0 0 910 Katsauskauden tulos 0 0 0 -584 -584 Oma pääoma 30.6.2023 470 85 858 -50 014 -584 35 730

LIITE 6

TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)





(1 000 euroa)

1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Liikevaihto 39 951 31 471 66 183 Katsauskauden/tilikauden tulos -177 -584 -271 Rahavarat 7 023 4 254 7 726 Oma pääoma 39 832 35 730 39 989 Omavaraisuusaste, % 53,8 57,3 59,0 Tunnuslukujen laskentakaavat Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma - saadut ennakot Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä

Liite