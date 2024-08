Rezolve AI gaat in samenwerking met ePages wereldwijd meer dan 100.000 online retailers voorzien van op AI gebaseerde conversatiemogelijkheden

NEW YORK, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rezolve AI (Nasdaq: RZLV) (“Rezolve” of “het bedrijf”), een toonaangevende aanbieder van op kunstmatige intelligentie gebaseerde (AI) commerciële oplossingen is een strategisch samenwerkingsverband aangegaan met ePages, de grootste onafhankelijke aanbieder van e-commercesoftware voor Europese retailers. Dit moet de e-commerce-ervaring voor het MKB verbeteren door middel van de innovatieve AI-technologie van Rezolve AI.



Met de innovatieve technologie van Rezolve kunnen klanten interageren met e-commercesites, zonder de achterhaalde navigatiefuncties die gelinkt zijn aan online winkelen. Daarbij kunnen klanten communiceren met virtueel supportpersoneel om updates over bestellingen op te vragen, productinformatie te raadplegen en nog veel meer in maar liefst 95 verschillende talen.

Als onderdeel van dit samenwerkingsverband zal Rezolve AI haar vooruitstrevende producten Brain Assistant en Brain Commerce beschikbaar stellen aan het uitgebreide netwerk van handelaren van ePages. ePages zal op zijn beurt zijn marketing- en promotiekanalen, zoals de ePages App Store, aanwenden om de producten van Rezolve AI aan zijn huidige en toekomstige klantenbestand aan te bieden. Door deze samenwerking kunnen handelaren gepersonaliseerde winkelervaringen en klantenondersteuning in realtime bieden, wat revolutionair is voor de manier waarop bedrijven klanten benaderen, en hun verkoop stimuleren.

"We zijn erg enthousiast over deze samenwerking met ePages en om onze AI-oplossingen aan hun uitgebreide commerciële netwerk aan te bieden," verklaart Daniel M Wagner, CEO van Rezolve AI. "Dit samenwerkingsverband vormt een belangrijke mijlpaal in onze missie om de e-commercesector te hervormen. Door de combinatie van de krachtige e-commercesoftware van ePages met de hypermoderne AI-technologie van Rezolve, kunnen bedrijven hun klanten een gepersonaliseerde winkelervaring en realtime ondersteuning bieden. Met gebundelde kracht willen we de manier waarop bedrijven klanten benaderen en hun omzet stimuleren, herdefiniëren."

Het eigen Groot taalmodel (Large Language Model - LLM) van Rezolve, brainpowa genaamd, is afgestemd op de detailhandel en biedt commerciële conversatiemogelijkheden, naast instant afrekenen in 95 talen. Het op AI gebaseerde interactieplatform van Rezolve voorziet klanten van een Gen AI-gestuurde verkoopmotor die het zoekwerk, advies en genereren van inkomsten aanzienlijk verbetert voor de digitale detailhandel.

Brainpowa is een op AI gebaseerd taalmodel dat is ontworpen om de context van woorden in een zin te begrijpen op basis van voorgaande en volgende woorden. "Als grootste onafhankelijke aanbieder van e-commercesoftware in Europa is ePages gespecialiseerd in de vereenvoudiging van efficiënte e-commerce voor het MKB. Momenteel beheren meer dan 100.000 bedrijven in 70 landen professionele online shops met behulp van de cloudgestuurde software van ePages, en dat in 15 talen en met optimalisatie voor mobiele apparaten. Door middel van automatische updates en nieuwe integraties zijn de ePages-webwinkels voortdurend voorzien van de nieuwste e-commerce trends," aldus Wilfried Beeck, CEO van ePages.

Door de kloof tussen promotionele interacties en verkooptransacties te dichten, stelt Rezolve bedrijven in staat om direct te verkopen op het punt waar de interesse ligt. Middels meerdere online en offline elementen, waaronder sociale media, flyers en geolocatie, worden consumenten feilloos door een aankoopstroom met 'Instant afrekenen' geleid, om hun aankoop in één handeling af te ronden. Deze innovatieve benadering transformeert de interactie met de consument in een potentiële verkoopkans.

Het samenwerkingsverband tussen Rezolve en ePages is een belangrijke stap vooruit voor de e-commercesector en combineert vooruitstrevende AI-technologie met krachtige software voor online winkels. Via deze samenwerking willen ze de manier waarop bedrijven hun klanten benaderen, radicaal transformeren en hun verkoop stimuleren.

Over ePages

ePages (www.epages.com) is de koploper op het gebied van cloudgebaseerde e-commerceplatforms voor kleine en middelgrote Europese bedrijven. Meer dan 100.000 bedrijven beheren hun websites en online winkels met behulp van ePages. Via meer dan 80 technologiepartners levert ePages innovatieve functies voor online marketing, marktplaatsen, prijsvergelijkingsportalen, betalingen, verzendingen, ERP en nog veel meer. ePages biedt zijn MKB-klanten hoogwaardige commerciële oplossingen in samenwerking met hosting- en betalingsproviders, telecommunicatie- en logistieke bedrijven en ontwikkelaars van ERP-, CRM- en POS-systemen. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Hamburg en ook vestigingen in Berlijn, Jena, Londen, Barcelona en Bilbao.

Over Rezolve AI

Het geavanceerde, op kunstmatige intelligentie en machine learning gebaseerde interactieplatform maakt Rezolve AI toonaangevend in de e-commercesector. Door retailers, merken en fabrikanten in staat te stellen om dynamische connecties te ontwikkelen met consumenten op mobiele en desktopapparaten, herdefinieert Rezolve AI mobiele interactie. Het op AI gebaseerde platform vereenvoudigt het aankoopproces, biedt relevante informatie en faciliteert vlotte transacties in één tik. Met een toewijding aan innovatie geeft Rezolve AI vorm aan de toekomst van digitale handel waar technologie naadloos aansluit op handel ten voordele van bedrijven en consumenten. Handelaren hebben via ons schaalbare platform toegang tot actiegerichte oplossingen om klanten effectief te betrekken, grote verkeersvolumes te beheren en waardevolle gegevens over betrokkenheid in realtime te verzamelen. Het in 2016 opgerichte bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Londen (VK) en ook internationale vestigingen.

Ga naar www.rezolve.com voor meer informatie

Mediacontact Rezolve:

Urmee Khan

Global Head of Communications

urmeekhan@rezolve.com

+44 7576 094 040

Bron: Rezolve AI