Keskisuomalainen Oyj Puolivuosikatsaus 22.8.2024 klo 15.30

KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024

Tammi-kesäkuu 2024:

- Liikevaihto 102,6 Me (109,0 Me), -5,9 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto -6,1 Me (0,4 Me)

- Liikevoitto -5,9 % (0,4 %) liikevaihdosta

- Käyttökate 6,8 Me (6,7 Me), 2,7 % kasvua edellisestä vuodesta

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 Me (0,1 Me)

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 % (0,1 %) liikevaihdosta

- Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 7,2 Me (6,3 Me), 15,3 % kasvua edellisestä vuodesta

- Tulos -6,0 Me (0,7 Me)

- Tulos/osake -0,58 euroa (0,07 euroa)

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Operatiivinen liikevoitto ja käyttökate paranivat, tehostaminen jatkuu

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto laski vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,9 %. Liikevaihdon lasku oli seurausta talouden yleisestä mollivoittoisuudesta ja tahmeasta mainosmarkkinasta. Keskisuomalainen Oyj:n ostaman PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan haltuunotto on edennyt suunnitellusti ja se on näkynyt Keskisuomalainen-konsernin liikevaihdossa 1.4.2024 lukien. Keskisuomalainen-konsernin kuluttajamyynti kehittyi suotuisasti kasvaen 6,0 % edelliseen vuoteen verrattuna, osittain uuden liiketoiminnan hankinnan myötä. Mediamyynti laski samalla katsantokaudella 10,4 %, joka vastaa toimialan yleistä kehitystä. Olemme tyytyväisiä lehtituotteidemme vahvaan kysyntään, mutta mediamyynnin osalta emme ole päässeet tavoitteisiimme. Mediamyynnissä pyrimme kaikin keinoin tehostamaan toimintaamme ja monipuolistamaan tarjoamaamme. Olemme systemaattisesti kasvattaneet digitaalisten mainostuotteiden valikoimaamme, erityisesti digitaalisen ulkomainonnan osalta. Keskisuomalainen- konserni rakentaa loppuvuoden 2024 aikana kattavaa digitaalisen ulkomainonnan infraa Helsinkiin, jonka avulla kasvatamme osuuttamme mainosmarkkinassa.

Yhtiön operatiivinen liikevoitto ja käyttökate paranivat huolimatta vaikeasta markkinasta. Operatiivinen liikevoittomme parani edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 Me ja käyttökate 0,9 Me. Tulostaso ei vastaa odotuksiamme ja yhtiössä jatketaan toiminnan tehostamista.

Olemme päivittäneet strategiaamme ja täsmentäneet fokustamme tavoitteena vahvistaa tuloksentekokykyämme. Keskitymme edelleen uutismediaan, mutta kanavana digitaalisuus vahvistuu ja korostuu entisestään, niin sisältöjen kuin mainostuotteidenkin osalta. Uutismedian rinnalle rakennamme suomalaisessa kontekstissa uudenlaista ja kattavaa digitaalisen ulkomainonnan infraa, jonka avulla kykenemme tarjoamaan ainutlaatuisen kattavan tavoittavuuden.

Jatkamme painokapasiteettimme uudelleenjärjestelyjä ja tehostamista. Tähän liittyen olemme ostaneet Kajaanista sanomalehtipainokoneen, jonka hankinta mahdollistaa pidemmällä aikajänteellä painamisen kustannustehokkuuden ja kannattavuuden parantamisen sekä sopeutumisen sanomalehtipainamisen muuttuvaan tuotantotarpeeseen.

Suomen Postin luopuessa mainosjakeluliiketoiminnastaan vuoden 2025 alusta lukien Suomen Suoramainonta Oy:n asema johtavana kaupunkilehti- ja mainosjakelijana vahvistuu olennaisesti. Tämän pitäisi merkittävällä tavalla parantaa mainosjakeluliiketoimintamme kannattavuutta.

Huhtikuussa 2024 pidetyssä yhtiökokouksessa Keskisuomalainen Oyj uudisti yhtiöjärjestystään. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa pitkällä tähtäimellä omistaja-arvoa, lisäämällä osakkeen vaihtoa pörssissä. Luopuminen kaksisarjaisuudesta lisää listattujen osakkeiden määrää ja sen seurauksena lisännee osakkeiden vaihtoa. Kantaosakkeiden äänivallan menetystä kompensointiin 20 prosentin preemiolla, joka osaltaan lisää markkinoilla olevaa osakkeiden määrää. Samassa yhteydessä aiemmin yhtiöjärjestyksessä ollut äänileikkuri purettiin ja hallituksen jäsenyydessä siirryttiin kolmen vuoden kausista suositusten mukaiseen vuoden mittaiseen toimikauteen.

Suomen taloutta varjostaa edelleen merkittävä epävarmuus. Monet kansantaloutemme keskeiset mittarit ovat verrokkejamme perässä ja tämän seurauksena loppuvuoteen sisältyy epävarmuuksia markkinan suhteen. Jatkamme toimintamme tehostamista ja tuotevalikoimamme digitalisoimista. Näiden toimien seurauksena uskomme, että operatiivinen tuloksentekomme säilyy positiivisella uralla.”

Konsernin tuloksen kehitys

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto laski 5,9 % edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta ja oli 102,6 Me (109,0 Me). Katsauskauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä katsauskauden luvuissa on 4,1 Me ostettujen liiketoimintojen liikevaihtoa ja lisäksi vertailukaudella on 1,7 Me myytyjen liiketoimintojen liikevaihtoa.

Keskisuomalainen-konsernin tilausten määrä kehittyi suunnitellusti ja tilausmyynti kasvoi 6,0 % edellisestä vuodesta ja oli 46,2 Me. Konsernin mediamyynti laski koko sanomalehtitoimialan mainosmyynnin kehityksen mukaisesti -10,5 % ja oli 36,0 Me. Paino- ja jakelutuotot laskivat 4,8 Me eli -24,1 %. Painoliiketoiminnan tuottoja laski katsauskauden tammikuun lopussa myyty Lahden arkkipainoliiketoiminta. Jakeluliiketoiminnan vertailuvuoden liikevaihtoon sisältyy vuonna 2022 myytyyn varhaisjakeluliiketoimintaan liittyvää liikevaihtoa. Tämä varhaisjakeluliiketoiminta päättyi huhtikuussa 2023. Ilman myytyjen arkkipainoliiketoiminnan sekä varhaisjakeluliiketoiminnan vaikutusta paino- ja jakeluliiketoiminnan tuotot laskivat vain -9,4 %. Liiketoiminnan muut tuotot, olivat 0,3 Me (0,5 Me).

Katsauskaudella kulut olivat edellisen vuoden tasolla 109,0 Me (109,2 Me).

Keskisuomalainen-konsernin liikevoitto/-tappio oli -6,1 Me (0,4 Me), mikä on -5,9 % (0,4 %) liikevaihdosta.

Katsauskauden operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,8 Me (0,1 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 1,8 % (0,1 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 7,9 Me (-0,3 Me). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli Etelä-Suomen Media kohdistuvan liikearvon arvonalentuminen 7,5 Me.

Rahoituserät olivat 0,1 Me (0,3 Me). Tulos ennen veroja oli -5,9 Me (0,7 Me) ja tulos verojen jälkeen oli -6,0 Me (0,7 Me).

30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 (6 kk) (6 kk) (12 kk) Liikevaihto, Me 102,6 109,0 208,6 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me 1,8 0,1 -0,9 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto % 1,8 0,1 -0,4 Liikevoitto, Me -6,1 0,4 -13,8 Liikevoitto % -5,9 0,4 -6,6 Operatiivinen vertailukelpoinen Käyttökate Me 7,2 6,3 11,2 Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate % 7,0 5,7 5,4 Käyttökate, Me 6,8 6,7 11,0 Käyttökate % 6,7 6,1 5,3 Tilikauden tulos, Me -6,0 0,7 -13,2 Tulos/osake, Eur -0,58 0,07 -1,30 Oman pääoman tuotto % -11,6 1,0 -18,7 Omavaraisuusaste % 32,8 44,7 40,3

Toimintaympäristö, konsernin liiketoiminta

Toimintaympäristöön katsauskaudella vaikuttivat korkealla pysynyt korkotaso sekä pysyvästi viime vuoden inflaation myötä kohonnut hintataso. Inflaatio on kuitenkin kevään aikana taittunut ja vuoden 2024 tasoksi ennakoidaan noin kahta prosenttia. Markkina on pysynyt haastavana ja epävarmuus näkyy edelleen niin kuluttajien kuin yritystenkin luottamuksessa. Suomen talous on taantumassa ja Suomen BKT:n odotetaan kasvavan vasta vuonna 2025. Markkinan epävarmuus ja heikot yleiset talousnäkymät ovat heikentäneet erityisesti mediamainonnan kehitystä.

Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta laski Suomessa vuoden 2024 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Katsauskaudella sanoma- ja kaupunkilehtien mainonta sisältäen painetun ja digitaalisen mainonnan laski 11,9 %. Sanoma- ja kaupunkilehtien printtimainonta laski 19,7 % ja verkkomainonta kasvoi 0,9 %. Ulkomainonta kasvoi 3,2 %.

Mediamyynti

Markkinoiden epävarmuus inflaation, kohonneiden korkojen ja talouskasvun heikentymisen seurauksena vaikutti katsauskauden koko toimialan mediamyynnin kehitykseen negatiivisesti. Eniten laski painettujen sanoma- ja kaupunkilehtien mainosmyynti. Keskisuomalainen-konsernin mediamyynti laski katsauskaudella 10,5 % ja oli 36,0 Me (40,2 Me). Mediamyyntiin sisältyy 1,9 Me ostettujen yhtiöiden liikevaihtoa. Painettu mainonta laski katsauskaudella 14,3 %. Digitaalinen mediamyynti kehittyi positiivisesti ja kasvua siinä 7,3 %. Ulkomainonnan mediamyynti kasvoi 8,6 %.

Tilausmyynti

Lukijoiden kiinnostus uutisiin ja muihin journalistisiin sisältöihin on pysynyt hyvällä tasolla ja Keskisuomalainen-konsernin tilattavien lehtien kysyntä ja tilaustuotot ovat kehittyneet hieman ennakoitua paremmin. Digitaalisten lehtitilausten määrä kehittyy odotetusti ja konsernin tilattavien lehtien digitilausten määrä ylitti keväällä 100 000 kappaleen rajan.

Keskisuomalainen-konsernin tilausmyyntituotot kasvoivat edellisestä vuodesta 6,0 % ja olivat 46,2 Me (43,6 Me). Digitaalisten tilausten kehitys on pysynyt vahvana ja digitaaliset tilaustuotot kasvoivat 49,4 %. Tilausmyyntiin sisältyy 2,2 Me ostettujen yhtiöiden liikevaihtoa.

Painotoiminta

Keskisuomalainen-konsernin sanomalehtipainotoimintaan kuuluu syksyllä 2023 suljetun Lahden sanomalehtipainon jälkeen kolme toimipistettä Kouvolassa, Tuusulassa ja Varkaudessa. Painoliiketoimintaan aiemmin kuuluneen arkkipainoliiketoiminnan Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy myi tammikuussa 2024 PunaMusta Media -konsernille.

Paperin saatavuus ja hintataso on vakiintunut haastavien viime vuosien jälkeen, mutta hintataso on jäänyt selvästi aiempaa korkeammalle tasolle.

Keskisuomalainen-konsernin painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 40,4 % katsauskaudella oli 4,1 Me (6,9 Me). Koko painoliiketoiminnan liikevaihto sisältäen konsernin sisäisen liikevaihdon laski 28,8 % edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasosta ja oli 14,4 Me (20,2 Me). Merkittävimmät syyt liikevaihdon laskuun ovat tammikuun lopussa myydyn arkkipainoliiketoiminnan poistunut laskutus sekä paperin hinnan laskun vaikutus asiakkaiden painohintoihin.

Jakelu

Katsauskauden jakelun liikevaihto koostui osoitteettomasta suorajakelusta. Osoitteettoman suorajakelun kappalemääräinen volyymi on katsauskaudella supistunut 15 %, mutta samaan aikaan liikevaihto on pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla tehtyjen hinnankorotusten vuoksi. Osoitteettoman suorajakelun liikevaihto laski 1,1 % ja oli 13,6 Me (13,7 Me).

Liikearvot

Keskisuomalainen-konsernin liikearvot olivat 30.6.2024 yhteensä 55,1 Me (66,8 Me). Puolivuosikatsaukseen kirjattiin arvonalentumisena koko Etelä-Suomen Mediaan kohdistuva liikearvo 7,5 Me. Etelä-Suomen Media kuuluu kustannustoiminnan segmenttiin. Olennaisin syy arvonalentumiseen on kaupunkilehtimarkkinan huonontuneet näkymät. Kaupunkilehtien kannattavuuden kehitys on ollut heikompaa kuin tilattavissa lehdissä ja Etelä-Suomen Median liikevaihdosta merkittävä osa tulee kaupunkilehdistä. Koronan ja viime vuosien voimakkaan kustannusinflaation voimistama mediakuluttamisen ja mainostamisen digitalisoituminen ovat voimakkaimmin vaikuttaneet pääosin paperisina ilmestyviin kaupunkilehtiin. Samaan aikaan kaupunkilehtien painamisen ja jakelun kustannus on merkittävästi noussut. Näillä on ollut huomattava vaikutus kaupunkilehtiliiketoiminnan kannattavuuteen. Inflaatio on heikentänyt myös muun Etelä-Suomen Median liiketoiminnan kannattavuutta. Johdon näköpiirissä ei ole Etelä-Suomen Median kannattavuuden riittävää paranemista merkittävistä kustannustehokkuutta parantavista toimenpiteistä huolimatta.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj osti 1.4.2024 Sanomalehti Karjalainen Oy:n, PunaMusta Paikallismediat Oy:n ja Karelia Viestintä Oy:n koko osakekannat. PunaMusta Paikallismediat Oy:n nimi muutettiin PK Paikallismediat Oy:ksi 11.4.2024.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy myi 1.2.2024 arkkipainoliiketoiminnan liiketoimintakaupalla PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiölle PunaMusta Oy:lle.

Suomen Suoramainonta Oy:n tytäryhtiöt SSM Sisä-Suomi Oy, SSM Varsinais-Suomi Oy, SSM Itä-Suomi Oy, SSM Länsi-Suomi Oy, SSM Savo-Kainuu Oy, Helsingin Jakelu-Expert Oy, P-S Suorajakelu Oy ja Jakelujuniorit Oy sulautuivat emonyhtiöönsä Suomen Suoramainonta Oy:öön 31.5.2024.

Henkilöstö

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin keskimääräinen henkilömäärä kokopäiväisiksi muunnettuna oli 1 334 (1 416) henkilöä. Työsuhteita konsernissa oli keskimäärin yhteensä 1 451 (1 583). Luvut eivät sisällä mainosjakajia, joita oli keskimäärin yhteensä 3 344 (3 423).

Investoinnit ja rahoitus

Keskisuomalainen-konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,8 Me (2,2 Me). Merkittävin investointi oli Sanomalehti Karjalainen Oy:n, PK Paikallismediat Oy:n ja Karelia Viestintä Oy:n koko osakekantojen hankinta. Lisäksi katsauskaudella aloitettiin kilpailutuksen kautta voitettujen Helsingin kaupungin digitaalisten ulkomainosnäyttöjen hankinta. Muutoin investoinnit olivat pääasiassa korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Keskisuomalainen-konsernin maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko katsauskauden ajan.

Tase

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin taseen loppusumma oli 169,9 Me (188,8 Me).

Hallitus ja tilintarkastus

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2024 Jyväskylässä. Yhtiökokous erotti Riitta Vesterinen-Virtasen hallituksen jäsenen tehtävästä kesken toimikauden ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen erovuoroiset jäsenet Pekka Haltian, Vesa-Pekka Kangaskorven ja Kalle Kauton sekä lisäksi uudeksi jäseneksi Maria Ristolan. Yhtiökokouksen jälkeen hallitus järjestäytyi. Hallituksen jäsenet ovat:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Mikko Paananen

myyntipäällikkö Maria Ristola

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala. Koska Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi, tulee se toimimaan osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 3 850,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 2 090,00 euroa ja hallituksen jäsenet 1 925,00 euroa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 600,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 500,00 euroa ja hallituksen jäsenet 500,00 euroa kokoukselta. Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Osakkeet

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita muutettiin ennen osakesarjojen yhdistämistä A-osakkeiksi viiden muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 4 568 kappaletta.

Yhtiökokous päätti A- ja K-osakesarjojen yhdistämisestä osakepääomaa korottamatta siten, että yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakesarja, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Yhtiökokous päätti lisäksi osakesarjojen yhdistämiseen liittyen enintään 915 788 uuden A-osakkeen suunnatusta maksuttomasta osakeannista K-osakkeiden omistajille osakepääomaa korottamatta siten, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-osaketta kohden annetaan maksutta 0,2 uutta A-osaketta, mikä vastaa yhtä (1) uutta A-osaketta kutakin viittä (5) samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-osaketta kohden.

Osakesarjojen yhdistäminen ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 1.5.2024. Rekisteröinnin jälkeen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 10 957 781 osaketta. Keskisuomalainen Oyj:n osakekannan tuottama äänimäärä on rekisteröinnin jälkeen 10 957 781 ääntä.

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous 26.4.2024 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Tämä valtuutus koskee yhtiön jäljelle jäävää osakesarjaa yhtiön A- ja K-osakesarjojen yhdistämisen jälkeen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Tämä valtuutus koskee yhtiön jäljelle jäävää osakesarjaa yhtiön A- ja K-osakesarjojen yhdistämisen jälkeen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2023 osinkoa 0,55 euroa osaketta kohden, mikä on yhteensä 5 523 357,40 euroa. Osinko on maksettu 8.5.2024.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi olennaista merkitystä Keskisuomalainen-konsernin liiketoimintaan tai tuloksen kehittymiseen.

Kestävyys

Keskisuomalainen Oyj on käynnistänyt uuden kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen Keskisuomalainen-konsernin kestävyysraportin valmistelun. Nykymuotoinen kestävyysraportointi päättyy ja vuodelta 2024 laadittava Keskisuomalainen-konsernin kestävyysraportti tulee olemaan uuden raportointiviitekehyksen mukainen. Keskisuomalainen-konsernin vastuullisuuteen ja aiempaan kestävyysraportointiin voi tutustua Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Euroopassa kireänä jatkunut geopoliittinen tilanne sekä korkealla pysynyt korkotaso ovat heikentäneet Suomen taloustilannetta ja johtaneet Suomen talouden taantumaan. Taantuman pitkittymisellä voi olla pitkäkestoisia negatiivisia vaikutuksia Keskisuomalainen-konsernin toimintaympäristöön.

Toiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme uutismedian digitaalisessa transformaatiossa on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Meta ja Alphabet kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista. Yhteiskunnan regulaatio ja kustannusrasitukset kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset ovat kasvattaneet riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tulonmenetyksille.

Keskisuomalainen-konsernin merkittävimmän materiaalin sanomalehtipaperin saatavuus ja hintataso voivat pidemmällä aikavälillä muodostua riskiksi toimittajien alentaessa vähentyneen kysynnän takia valmistuskapasiteettiaan.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen sekä kykyyn torjua kohonneet kyberriskit.

Loppuvuoden näkymät

Olettaen, ettei Suomen markkinatilanne olennaisesti heikkene, uskomme tilikauden 2024 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuoden 2023 tasosta.

Laadintaperiaatteet

Keskisuomalainen-konsernin puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2023. Tiedossa olevilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2024 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta Keskisuomalainen-konsernin tilinpäätökseen.

KESKISUOMALAINEN OYJ

HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. 050 688 33.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 (6 kk) (6 kk) (12kk) LIIKEVAIHTO 102,6 109,0 208,6 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,5 0,7 Arvonalentumiset -7,5 -12,1 Liiketoiminnan kulut -101,5 -109,2 -211,0 LIIKEVOITTO -6,1 0,4 -13,8 Liikevoitto % liikevaihdosta -5,9 % 0,4 % -6,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 0,3 0,3 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,0 0,1 0,0 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -5,9 0,7 -13,5 Verot -0,1 0,0 0,3 VOITTO/TAPPIO -6,0 0,7 -13,2 TILIKAUDEN VOITON JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille -6,0 0,8 -13,1 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 -0,1 Tulos/osake, laimentamaton (eur) -0,58 0,07 -1,30 Tulos/osake, laimennettu (eur) -0,58 0,07 -1,30





KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 (6 kk) (6 kk) (12kk) Tilikauden voitto -6,0 0,7 -13,2 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,1 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,3 -1,2 -2,1 Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi -0,1 0,0 0,1 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,2 -1,2 -2,0 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -5,8 -0,5 -15,2 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille -5,8 -0,5 -15,0 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 -0,1





SEGMENTTI-INFORMAATIO 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 LIIKEVAIHTO (Me) Kustannustoiminta 81,6 82,9 161,3 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 30,6 38,9 71,0 Kohdistamaton 18,7 18,9 36,8 Segmenttien välinen liikevaihto -28,3 -31,7 -60,6 Tuloslaskelman liikevaihto 102,6 109,0 208,6 LIIKEVOITTO Kustannustoiminta -2,1 5,1 2,2 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut -0,2 -1,4 -9,3 Kohdistamaton -3,2 -3,0 -5,3 Segmenttien välinen liikevoitto -0,6 -0,4 -1,4 Tuloslaskelman liikevoitto -6,1 0,4 -13,8





LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN (Me) 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 Kustannustoiminta Ilmoitustuotot 32,6 36,9 68,9 Tilaustuotot 46,2 43,6 87,8 Paino- ja jakelutuotot 0,6 0,4 0,9 Muut tuotot 1,7 1,4 2,5 Kustannustoiminta yhteensä 81,0 82,3 160,2 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut Ilmoitustuotot 0,3 0,4 Paino- ja jakelutuotot 14,5 19,4 34,5 Muut tuotot 1,1 1,3 3,4 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut yhteensä 16,0 21,2 37,9 Kohdistamaton Ilmoitustuotot 3,0 2,9 5,4 Muut tuotot 2,6 2,7 5,1 Kohdistamaton yhteensä 5,6 5,6 10,5 Tuloslaskelman liikevaihto 102,6 109,0 208,6





KONSERNIN TASE (Me) 30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 14,7 12,8 12,4 Liikearvo 55,1 66,8 54,7 Sijoituskiinteistöt 0,6 0,5 0,7 Aineelliset hyödykkeet 26,6 27,7 26,5 Käyttöoikeusomaisuuserät 5,0 5,7 5,1 Osuudet osakkuusyhtiöissä 4,0 4,1 4,0 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 19,7 20,4 19,4 Muut pitkäaikaiset saamiset 1,2 1,2 1,2 Laskennalliset verosaamiset 1,4 1,5 1,6 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 2,2 2,7 1,8 Myyntisaamiset ja muut saamiset 17,6 19,8 16,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,6 0,7 0,2 Muut rahoitusvarat 6,4 0,1 6,3 Rahat ja pankkisaamiset 14,9 24,9 9,9 Varat yhteensä 169,9 188,8 160,1 30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 46,5 72,4 57,8 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,2 -0,1 -0,2 Oma pääoma yhteensä 46,3 72,3 57,6 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 2,5 2,3 2,1 Pitkäaikaiset korolliset velat 50,5 47,8 44,5 Pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,1 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 1,5 2,0 1,7 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 9,7 9,0 8,7 Saadut ennakot 28,8 26,9 17,2 Ostovelat ja muut velat 30,6 28,5 28,2 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat - - 0,0 Oma pääoma ja velat yhteensä 169,9 188,8 160,1





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-6/2024 1-6/2023 1-12/2023 (6 kk) (6 kk) (12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 111,5 121,6 211,8 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -96,7 -102,8 -198,0 Maksetut korot -1,3 -1,0 -2,1 Saadut korot 0,3 0,3 1,3 Maksetut verot -0,6 -3,5 -2,7 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 13,2 14,6 10,3 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -6,3 - - Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -3,1 -2,2 -4,9 Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,4 0,0 0,0 Liiketoimintojen myynti 0,1 0,5 0,5 Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -0,5 -0,1 -0,1 Luovutustulot muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista 0,2 - 0,0 Lainasaamisten lisäys/vähennys - - - Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys/vähennys - 1,0 4,0 Saadut osingot 1,5 1,5 1,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -7,6 0,7 1,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Lainojen nostot 10,0 - - Lainojen takaisinmaksut -3,0 -3,0 -6,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,9 -2,1 -4,2 Maksetut osingot -5,5 -10,0 -10,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -0,5 -15,1 -20,3 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 5,1 0,1 -8,6 Rahavarat tilikauden alussa 16,2 24,8 24,8 Rahavarat tilikauden lopussa 21,3 25,0 16,2

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys- pääoma sidotut vapaat voitto- vallatto- rahastot rahastot varat Yhteensä mien Yhteensä omistajien osuus OMA PÄÄOMA 31.12.2022 2 257 270 5 108 75 275 82 911 -85 82 825 Laaja tulos: Tilikauden tulos 753 753 -12 741 Muut laajan tuloksen erät: Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -1 210 -1 210 -1 210 Tilikauden laaja tulos yht. -1 210 -1 210 -1 210 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -10 042 -10 042 -10 042 OMA PÄÄOMA 30.6.2023 2 257 270 3 898 65 986 72 411 -97 72 314





Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys- pääoma sidotut vapaat voitto- vallatto- rahastot rahastot varat Yhteensä mien Yhteensä omistajien osuus OMA PÄÄOMA 31.12.2023 2 257 270 3 154 52 140 57 821 -196 57 625 Laaja tulos: Tilikauden tulos -6 017 -6 017 13 -6 003 Muut laajan tuloksen erät: Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 184 184 184 Tilikauden laaja tulos yht. 184 184 184 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -5 523 -5 523 -5 523 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset Muutokset, jotka eivät johtaneet määräysvallan muutokseen 21 21 -44 -23 OMA PÄÄOMA 30.6.2024 2 257 270 3 337 40 621 46 485 -226 46 259

Hankitut liiketoiminnot

Keskisuomalainen Oyj:n osti 31.1.2024 allekirjoitetulla kaupalla PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan. PunaMusta Media -konsernin medialiiketoimintaan kuuluivat PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiöiden Sanomalehti Karjalainen Oy:n, PunaMusta Paikallismediat Oy:n ja Karelia Viestintä Oy:n koko osakekannat. Kaupan täytäntöönpano oli ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle, kauppa toteutettiin 31.3.2024. Osakkeiden kauppahinta oli 11,8 Me, joka on maksettu rahana. Katsauskauden tulokseen sisältyy hankitun yhtiön liikevaihtoa 4,1 Me ja katsauskauden voittoa 0,3 Me. Hankinnasta syntyi 7,9 Me liikearvo, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Liikearvon syntymiseen vaikuttivat hankinnasta odotettavissa olevat synergiahyödyt.

Hankinnasta syntyneet transaktiokulut 0,3 Me on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kun huomioidaan kulut, hankinnalla ei ole olennaista merkitystä katsauskauden tulokseen.

Keskisuomalainen Oyj solmi kaupan yhteydessä PunaMusta Media Oyj:n kanssa kolmen vuoden sanomalehtipainamisen alihankintasopimuksen sekä yhdeksän kuukauden sivunvalmistusalihankintasopimuksen. Alihankintasopimusten arvo ilman indeksikorotuksia on enintään noin 5,5 Me.

Hankintamenolaskelma on alustava ja tarkentuu seuraavilla katsauskausilla. Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot hankinnan osalta on seuraavat:

yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Hankitun nettovarallisuuden erittely (1000 eur) 30.6.2024 Aineettomat hyödykkeet 3 040 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 380 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 28 Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 1 298 Rahavarat 5 588 Varat yhteensä 10 335 Laskennallinen verovelka 557 Pitkäaikaiset velat 0 Pitkäaikaiset varaukset - Ostovelat ja muut velat 5 800 Velat yhteensä 6 357 Nettovarat 3 979 Hankintameno 11 841 Liikearvo 7 862 Rahana maksettu kauppahinta 11 841 Hankitun tytäryrityksen rahavarat 5 588 Rahavirtavaikutus 6 253





Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat osakkeet ja osuudet, (Me) noteeratut noteeraamatt. Yhteensä Hankintameno 1.1.2024 17,6 1,8 19,4 Liiketoimintojen yhdistäminen - 0,0 0,0 Lisäykset - 0,0 0,0 Vähennykset - 0,0 0,0 Käypään arvoon arvostaminen 0,3 0,3 Kirjanpitoarvo 30.6.2024 17,9 1,8 19,7

Muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista noteeratut (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 1) ja noteeraamattomat (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 3) osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Noteeraamattomien osakkeiden käyvät arvot perustuvat johdon näkemykseen. Johdon näkemyksessä on otettu huomioon mahdolliset listaamattomista osakkeista saatavat kauppatiedot.

Korolliset velat 30.6.2024 30.6.2023 (Me) Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset velat Rahalaitoslainat 48,1 45,1 45,1 41,4 Rahoitusleasingvelat 2,4 2,4 2,7 2,7 Pitkäaikaiset korolliset velat 50,5 47,5 47,8 44,1 Lyhytaikaiset velat Rahalaitoslainat 7,0 9,3 6,0 7,6 Rahoitusleasingvelat 2,7 2,7 3,0 3,0 Lyhytaikaiset korolliset velat 9,7 12,1 9,0 10,6

Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 2). Kaikki korolliset velat kuuluvat jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin ja valuutta on euro.

Bruttoinvestoinnit ja henkilökunta 30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 Bruttoinvestoinnit; Me 9,8 2,2 4,9 Bruttoinvestoinnit; % liikevaihdosta 9,6 % 2,0 % 2,3 % Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä *) 1334 hlöä 1416 hlöä 1391 hlöä Mainosjakajien työsuhteita keskimäärin 3344 hlöä 3423hlöä 3225 hlöä *) ei sisällä mainosjakajia Tunnusluvut 30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, euroa -0,58 0,07 -1,30 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, euroa 4,49 7,21 5,76 Omavaraisuusaste, % 32,8 44,7 40,3





Konsernin vastuusitoumukset (Me) 30.6.2024 30.6.2023 31.12.2023 Pantit, vastuut ja takaukset Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä Rahalaitoslainat 55,1 51,1 48,1 Annetut kiinteistökiinnitykset 6,0 6,0 6,0 Annetut yrityskiinnitykset 30,1 30,1 30,1





Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat (1000 eur) 1-6/2024 1-6/2023 Tavaroiden myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 2 2 Palveluiden myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 2826 3646 Muu lähipiiri 0 - Palveluiden ostot Osakkuus- ja yhteisyritykset 1008 975 Muu lähipiiri - -





Johdon työsuhde-etuudet (1000 eur) 1-6/2024 1-6/2023 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1407 1341 Lakisääteinen Tyel-maksu 230 222 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 86 82 Johdon kompensaatiot yhteensä 1724 1645

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lkm Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu) Käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot Käyttökate % Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot Liikevaihto Oman pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100 (ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

