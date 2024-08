OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 22.8.2024 klo 18.15, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT





Oma Säästöpankki Oyj laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Oma Säästöpankki Oyj (”OmaSp” tai ”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainan eräpäivä on 27.2.2026 ja laina on nollakuponkinen joukkovelkakirjalaina. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on FI4000577960.

Lainan liikkeeseenlasku tapahtuu OmaSp:n 3 000 000 000 euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonta on hyväksynyt Oma Säästöpankin joukkovelkakirjalainan perusesitteen 27.3.2024 ja sen täydennykset 24.5.2024 ja 14.8.2024. Täydennysasiakirjat ja lopulliset ehdot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.omasp.fi/sijoittajalle.

OmaSp tulee hakemaan joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Liikkeeseenlaskun järjestäjinä toimivat SFI Markets ja Danske Bank A/S. Asianajotoimisto Borenius Attorneys Ltd toimii oikeudellisena neuvonantajana.





Sarianna Liiri, toimitusjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

OmaSp lyhyesti

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.