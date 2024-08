Clean Motion AB delårsrapport för januari-juni 2024

Elfordonstillverkare Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för januari-juni 2024. Bolaget redovisar en försäljning på 612 (2 266) TSEK och ett rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) på -5 292 (-2 443) TSEK.



Ulf Rask, tf VD kommenterar;

”Bäste aktieägare, Sedan jag tillträdde som tillförordnad VD har vårt fokus varit tydligt riktat mot EVIG, och det är med glädje jag kan meddela att vi den 26:e juni erhöll det officiella EU-typgodkännandet för fordonet. Detta är en milstolpe som öppnar upp marknader över hela Europa och positionerar oss starkt för att möta den snabbt växande efterfrågan på hållbara transportlösningar.

Andra kvartalet har varit intensivt, präglat av både framgångar och utmaningar. Bland annat avslutade vi förhandlingarna med EVX Mobility Sweden AB efter en grundlig due diligence-process. Tyvärr var inte resultatet av denna process positivt, men jag är mycket glad över att vi nu fullt ut fokuserar på EVIG och på att skapa resultat.

Det finansiella resultatet beror på att vi i väntan på typgodkännandeprocessen haft begränsad omsättning samtidigt som vi förbereder och bygger kapacitet för uppskalning vilket ökar kostnaderna.

Vårt engagemang för säkerhet är fortsatt starkt, och vi har under typgodkännandeprocessen infört ett nytt säkerhetssystem utvecklat av vår grundare. Detta innovativa system, Supplemental Electric Emergency Braking System (SEEBS), förbättrar fordonets säkerhet och är ytterligare en bekräftelse av vår ledande position inom teknisk innovation. Jag är övertygad om att SEEBS, liksom andra innovationer från Clean Motion, kommer att bli en standard i branschen inom de kommande åren.

Våra första fordon är nu strax redo att skickas iväg till kunder efter en intensiv period av tester och förbättringar. Under sommaren har vi ägnat stora delar av tiden åt utmanande testkörningar med EVIG, vilket har varit en avgörande del i vår kvalitetsprocess. Dessa testkörningar har varit både omfattande och krävande, men de har också gett oss värdefulla insikter och bekräftat fordonets prestanda. Personligen tycker jag att solpanelens funktion är fantastisk! Inför varje test har jag tänkt ”pluggade jag in den igår så att jag har räckvidd?” för att därefter vid uppstart konstatera 100% laddning eftersom EVIG var parkerad i solen. Det måste nästan upplevas för att fullt ut förstå potentialen. I Sydeuropa är jag övertygad om att vi kommer ha många kunder som i princip aldrig kommer att behöva använda laddare.

Den uppkopplade funktionaliteten i våra fordon har visat sig vara en stor tillgång, vilket möjliggör snabb och effektiv uppdatering av mjukvara. Detta har inte bara förkortat våra testcykler utan också öppnat upp nya möjligheter för framtida funktionalitet som kommer att bli central för vår affärsmodell.

Vi förbereder oss nu för att leverera de första fordonen till våra kunder, med hög skalbarhet i fokus. Högsta prioritet är stora operatörer i Europa. Samtidigt är vi igång med förberedelserna för serieproduktion med en initial kapacitet på 20 fordon per månad, som successivt kommer att öka till 50 fordon per månad under 2025.

Trots de utmaningar som kommer med att skala upp produktionen, är vi mycket optimistiska om EVIGs potential. Bruttomarginalerna är starka och den planerade företrädesemissionen kommer att ge oss det kapital vi behöver för att växa och utveckla vår affär. Vi har nyligen blivit inbjudna att delta i en stor upphandling för post- och paketleveranser, vilket är en betydande milstolpe för oss. Detta bekräftar att EVIG inte bara är relevant idag, utan också kommer att spela en nyckelroll i framtidens transportlandskap.

Tack för ert förtroende och stöd! Tillsammans kommer vi att fortsätta arbeta mot våra mål och skapa en mer hållbar värld.”

Rapporten i sin helhet bifogas.

Länk till Bolagets finansiella rapporter: https://www.cleanmotion.se/sv/investors/reports/1

Jonsered, 2024-08-22

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Rask, tf VD

Clean Motion AB

Tel: +46 70 878 89 30

Email: ulf.rask@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-08-22 kl. 18:35 CET.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

