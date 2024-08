Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Sparinvest SICAV med tilhørende appendix.



Prospektet er blevet opdateret med tegningsperioden for to nye afdelinger som ikke er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S:

Sparinvest SICAV – Global Focus Equities

Sparinvest SICAV – Global Stable Focus Equities

Foreningens nye prospekt og appendix er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes till direktør Dirk Schulze på telefon nr. +352 26 27 47 76

Med venlig hilsen

Dirk Schulze

Managing Director

Sparinvest S.A.







Vedhæftede filer