Halvårsrapport 2024 - Gyldendal forbedrer indtjeningen

SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2024

Gyldendal A/S

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for 2024 for Gyldendal A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret. Gyldendal fastholder de finansielle forventninger til året.

Omsætningen fra fortsættende aktiviteter i 1. halvår 2024 er stort set uændret 332 mio. kr. mod 336 mio. kr. i 2023.

Gyldendal har i 1. halvår 2024 forbedret EBIT af fortsættende aktiviteter til -9 mio. kr. mod -15 mio. kr. i 1. halvår 2023. Forlagsbranchen og Gyldendal har på grund af sæsonudsving en lavere omsætning og indtjening i første halvår end i andet halvår. Resultatet er på niveau med forventningerne.

EBIT mio. kr. 1H 2024 1H 2023 2023 helår Fortsættende aktiviteter -9 -15 18 Særlige poster 2 0 15 Ophørte aktiviteter 0 2 3 EBIT i alt -7 -13 36

Resultat efter skat er forbedret til -5 mio. kr. i 2024 mod -13 mio. kr. i 2023.

Adm. direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Vi forsætter rejsen mod et stærkere Gyldendal ved at udvikle og investere i forretningen, mens vi løbende optimerer vores omkostninger og anlægsinvesteringer. Det er tilfredsstillende at konstatere, at vores initiativer bidrager med de imødesete forbedringer, og regnskabet for 1. halvår 2024 lever samlet set op til vores forventninger. Det er værd at fremhæve, at vi har nedbragt vores gæld betragteligt til 28 mio. kr. fra 82 mio. kr. sammenlignet med sidste år, og at vores mentorforretning nu bidrager positivt til resultatet som følge af et skærpet fokus på indtjeningen.”

Hanne Salomonsen tilføjer:

”Blandt mange udgivelsesmæssige højdepunkter er det særligt opløftende at konstatere, at bøger som "Den fantastiske bus" og "Ternet Ninja 3" er blandt vores største bestsellere i første halvår. Deres succes bekræfter, at der selv i en stadig mere digital tidsalder er efterspørgsel efter det unikke, som bogen kan. Sådanne titler åbner døren til bogens spraglede og mangfoldige verden, ikke mindst for børn og unge, for nogle måske for første gang. Det kan blive begyndelsen på et liv med læsning.”



Forventninger til 2024

Gyldendals økonomiske forventninger for 2024 er uændrede og udgør:

En omsætning på ca. 700-725 mio. kr. (720 mio. kr. i 2023)

Et driftsresultat (EBIT) på 15-25 mio. kr. svarende til 2,1-3,4 % (18 mio. kr. i 2023)

København, den 23. august 2024

GYLDENDAL A/S

For yderligere information:

Hanne Salomonsen, adm. direktør, kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk

