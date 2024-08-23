Bitget 在 Solana 区块链上增加了对 PayPal 稳定币 PYUSD 的支持

维多利亚，塞舌尔, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 在 Solana 区块链上增加了对 PayPal 稳定币 PYUSD 的交易支持，提高了多链代币的可用性。 这使得 PYUSD 能够在 Solana 和以太坊网络上顺利交易，从而增强其在更广泛的 Bitget 生态系统中的实用性。

Solana 的基础设施旨在以最低的成本快速处理大量交易，使其成为 PYUSD 等稳定币的理想平台。 作为稳定币活动的首选网络，Solana 的声誉日益提高，它提供高效和可扩展的环境，契合了数字支付系统的需求。 通过支持在多个区块链网络上进行交易，PYUSD 与 Solana 的整合为用户提供了更广泛的选择。 这一举措或将加强 Solana 在稳定币市场的地位，并进一步强化其在赋能金融交易和其他区块链服务方面的作用。 通过扩展 PYUSD 在 Solana 上的可用性，将为消费者和企业带来新的机遇，尤其是在交易速度和成本效益至关重要的领域。

与其他稳定币相比，PYUSD 的主要优势之一在于其更强的可访问性和用户采用潜力。 PayPal 成熟的全球业务和用户群为 PYUSD 带来了独特的优势。 凭借 PayPal 覆盖全球数百万商家和消费者的庞大网络，PYUSD 有望迅速扩大规模，成为稳定币领域的重要力量。 此外，PYUSD 与 Bitget 等平台的整合使其能够充分利用散户和机构对稳定、法币支持的稳定币的兴趣。

PayPal 的稳定币 PYUSD 在 Bitget 上线，对该平台及其用户来说都是一项重大发展。 作为全球金融领域最知名的品牌之一，PayPal 携 PYUSD 进军稳定币市场，为主流采用带来了一定程度的信任。 Bitget 始终致力于持续创新和优化，努力为用户提供高效便捷的交易服务。 Bitget 满足用户对更加灵活的加密产品的需求，使其 3000 万用户能够利用新兴技术和新型稳定币管理投资组合并使之多样化。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 100 多个国家和地区的超过 2500 万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级的多链加密钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。 Bitget 与阿根廷传奇足球运动员 Lionel Messi、土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）等值得信赖的合作伙伴携手，鼓励个人拥抱加密货币。

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