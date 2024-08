Skift af Market Maker og bevisudstedende institut for Investeringsforeningen C WorldWide.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide har på bestyrelsesmøde afholdt d.d. truffet beslutning om skift af Market Maker fra Danske Bank A/S til Jyske Bank A/S.

Jyske Bank A/S forventes at varetage Market Maker-funktionen fra den 25. september 2024.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide har på bestyrelsesmødet ligeledes truffet beslutning om skift af bevisudstedende institut fra Danske Bank A/S til Jyske Bank A/S.

Jyske Bank A/S forventes at varetage bevisudstederydelsen fra den 25. september 2024.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Henrik Brandt.





Med venlig hilsen



Henrik Brandt



Direktør

C WorldWide Fund Management,

filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.

