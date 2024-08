Le conseil d’administration de Trans Mountain Corporation fait l’annonce de nominations à des postes de direction clés

CALGARY, Alberta, 23 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de Trans Mountain Corporation a le plaisir d’annoncer la nomination de Mark Maki, actuellement directeur des finances et de la stratégie à Trans Mountain, au poste de président-directeur général, à compter du 1er septembre 2024.



« Le conseil d'administration est très heureux que Mark, fort de son expérience et de son palmarès impressionnant, succède à Dawn Farrell au poste de président-directeur général », a déclaré William (Bill) Downe, président du conseil d’administration de Trans Mountain. Dawn Farrell a été nommée présidente du conseil d'administration afin de succéder à M. Downe qui quittera le conseil le 1er septembre 2024. « Mark possède les capacités de leadership et les compétences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de Trans Mountain en tant que l'une des principales entreprises du secteur intermédiaire du Canada. »

M. Maki est directeur des finances et de la stratégie à Trans Mountain depuis 2020. Il supervisera les prochaines étapes de la stratégie de Trans Mountain, qui comprendront la finalisation du taux des droits pipeliniers à long terme, l'optimisation de la structure du capital de la société, le lancement d'opportunités de croissance, la promotion de la participation économique des populations autochtones et la préparation du processus de désinvestissement. Au cours de sa carrière, M. Maki a occupé des postes de direction aux États-Unis et au Canada et dispose d’une grande expertise dans le secteur intermédiaire. Il a travaillé pendant près de 34 ans pour Enbridge, notamment en tant que président d’Enbridge Energy Partners, L.P. aux États-Unis.

Le conseil d’administration a également approuvé la nomination de Michael Davies au poste de président et directeur de l’exploitation de Trans Mountain, à compter du 1er septembre 2024. Il relèvera de M. Maki. M. Davies occupe actuellement le poste de directeur de l’exploitation à Trans Mountain et compte plus de 34 ans d’expérience au sein de l’entreprise.

« Je soutiens pleinement le choix de Mark comme président-directeur général. Il possède l’expérience dans des rôles de direction sur le marché intermédiaire nord-américain nécessaire pour faire évoluer l'entreprise », a déclaré Dawn Farrell, présidente-directrice générale de Trans Mountain. « Je suis convaincue que Mark et Mike assureront la sécurité et la fiabilité de l'exploitation, tout en servant nos clients importants à mesure que nous acheminons le pétrole brut canadien vers de nouveaux marchés. »

Le conseil d’administration de Trans Mountain félicite les deux dirigeants pour ces nominations bien méritées.

Mark Maki a occupé le rôle de directeur des finances et de la stratégie pour lequel il était chargé de superviser les fonctions de planification stratégique et d’entreprise de Trans Mountain Corporation ainsi que les activités financières et de vérification. M. Maki a passé près de 34 ans chez Enbridge, où il a occupé plusieurs postes de direction au Canada et aux États-Unis, notamment celui de président d’Enbridge Energy Partners, L.P. à Houston, de directeur de la comptabilité et de vice-président principal des finances et de vice-président de la planification générale de l’entreprise et des véhicules commandités. M. Maki est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité de l’Université de Wisconsin-Superior et est membre de l’American Institute of Certified Public Accountants.

Michael Davies a précédemment occupé le rôle de directeur de l’exploitation pour lequel il était chargé de superviser les activités quotidiennes d’exploitation de l’oléoduc Trans Mountain et de travailler en étroite collaboration avec les autorités maritimes et côtières ainsi que les communautés autochtones afin de veiller au transport sûr et sécuritaire du pétrole. M. Davies compte plus de 34 ans d’expérience au sein de Trans Mountain et des sociétés qui l’ont précédée. Il est également président du conseil d’administration de la Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC), l’organisme d’intervention en cas de déversement en mer certifié par Transports Canada pour la côte Ouest du Canada. M. Davies est ingénieur et titulaire d’un baccalauréat de sciences appliquées en génie mécanique de l’Université de la Colombie-Britannique et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Simon Fraser.

